Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Ουαλία: «Σοβαρό» τροχαίο με λεωφορείο, αναφορές για πολλούς τραυματίες
Ουαλία: «Σοβαρό» τροχαίο με λεωφορείο, αναφορές για πολλούς τραυματίες
Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις και ελικόπτερα για αεροδιακομιδές – Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή
«Σοβαρό» περιστατικό έχει κηρυχθεί στην Ουαλία μετά από τροχαίο με λεωφορείο κοντά σε πολυσύχναστο κυκλικό κόμβο στην περιοχή Κίντγουελι, στο Κάρμαρθενσιρ, με τις αρχές να έχουν αποκλείσει την περιοχή και να βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης.
Το τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο Α484, κοντά σε κυκλικό κόμβο, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός οδοστρώματος και αναποδογύρισε.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων και δύο ελικόπτερα αεροδιακομιδής, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες.
Ο δρόμος έχει κλείσει στο τμήμα μεταξύ του κυκλικού κόμβου Κίντγουελι και του Λαντιφαελογκ και αναμένεται να παραμείνει έτσι για αρκετή ώρα.
Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι αρχές διαχειρίζονται «σοβαρό περιστατικό» μετά από τροχαίο που αφορά λεωφορείο στον δρόμο Α484, κοντά στον κυκλικό κόμβο Κίντγουελι.
Όπως επισημάνθηκε, ο δρόμος παραμένει κλειστός και οι οδηγοί καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στο σημείο.
Το τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο Α484, κοντά σε κυκλικό κόμβο, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός οδοστρώματος και αναποδογύρισε.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων και δύο ελικόπτερα αεροδιακομιδής, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες.
Ο δρόμος έχει κλείσει στο τμήμα μεταξύ του κυκλικού κόμβου Κίντγουελι και του Λαντιφαελογκ και αναμένεται να παραμείνει έτσι για αρκετή ώρα.
Έκκληση προς τους πολίτεςΗ αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι νεωτέρας, καθώς οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι αρχές διαχειρίζονται «σοβαρό περιστατικό» μετά από τροχαίο που αφορά λεωφορείο στον δρόμο Α484, κοντά στον κυκλικό κόμβο Κίντγουελι.
Όπως επισημάνθηκε, ο δρόμος παραμένει κλειστός και οι οδηγοί καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στο σημείο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα