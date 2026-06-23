Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Ο Μερτς θα φιλοξενήσει αύριο Μακρόν, Μελόνι, Στάρμερ και Τουσκ στο Βερολίνο ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ
Ο Μερτς θα φιλοξενήσει αύριο Μακρόν, Μελόνι, Στάρμερ και Τουσκ στο Βερολίνο ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ
Στο επίκεντρο της διαβούλευσης των ευρωπαίων ηγετών θα βρεθεί η συνέχιση της παροχής υποστήριξης στην Ουκρανία
Το Ουκρανικό και η προετοιμασία της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, είναι τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν αύριο στο Βερολίνο τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ παρών θα είναι, μέσω τηλεδιάσκεψης, και ο γενικός Γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ, στο επίκεντρο της διαβούλευσης των ευρωπαίων ηγετών θα βρεθεί η συνέχιση της παροχής υποστήριξης στην Ουκρανία υπό το πρίσμα των πρωτοβουλιών που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνόδου κορυφής της G7, αλλά και των αποφάσεων που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της λεγόμενης συμμαχίας των πρόθυμων να συνδράμουν το Κίεβο, παρέχοντάς του ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.
Οι ηγέτες των πέντε κρατών θα συζητήσουν επίσης τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων της επόμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στο συντονισμό των ενεργειών που αφορούν τα ζητήματα ασφαλείας της ευρωπαϊκής ηπείρου.
Οι διαβουλεύσεις αυτές θα δώσουν επίσης την ευκαιρία της εντατικοποίησης των πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση μιας Ευρώπης πιο ισχυρής στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας, αρχής γενομένης από την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ελιζέ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ, στο επίκεντρο της διαβούλευσης των ευρωπαίων ηγετών θα βρεθεί η συνέχιση της παροχής υποστήριξης στην Ουκρανία υπό το πρίσμα των πρωτοβουλιών που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνόδου κορυφής της G7, αλλά και των αποφάσεων που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της λεγόμενης συμμαχίας των πρόθυμων να συνδράμουν το Κίεβο, παρέχοντάς του ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.
Οι ηγέτες των πέντε κρατών θα συζητήσουν επίσης τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων της επόμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στο συντονισμό των ενεργειών που αφορούν τα ζητήματα ασφαλείας της ευρωπαϊκής ηπείρου.
🇩🇪 Friedrich Merz will host 🇫🇷 Emmanuel Macron, 🇬🇧 Keir Starmer, 🇮🇹 Giorgia Meloni and 🇵🇱 Donald Tusk on Wednesday, 24 June, in Berlin to discuss security guarantees for Ukraine and the follow-up to the G7 summit.— Jorge Liboreiro (@JorgeLiboreiro) June 23, 2026
Mark Rutte will join via VTC.
Οι διαβουλεύσεις αυτές θα δώσουν επίσης την ευκαιρία της εντατικοποίησης των πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση μιας Ευρώπης πιο ισχυρής στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας, αρχής γενομένης από την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ελιζέ.
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