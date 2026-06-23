Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Στον χορό των απολύσεων λόγω AI και η Oracle, απομάκρυνε 21.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο
Στον χορό των απολύσεων λόγω AI και η Oracle, απομάκρυνε 21.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο
Η έκταση των περικοπών στις θέσεις εργασίας αποκαλύφθηκε στην ετήσια έκθεση του γίγαντα της τεχνολογίας
Η Oracle κατάργησε περίπου 21.000 θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο τον τελευταίο χρόνο, καθώς ο αμερικανικός γίγαντας της τεχνολογίας αναδιαμορφώνει τις δραστηριότητές του με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη.
Η τελευταία ετήσια έκθεση της εταιρείας αναφέρει ότι η εταιρεία στις 31 Μαΐου 2026 απασχολούσε περίπου 141.000 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αριθμός μειωμένος σε σχέση με τους περίπου 162.000 εργαζόμενους την ίδια περίοδο πέρυσι.
Η Oracle, η εταιρεία που ίδρυσε ο Λάρι Έλισον, προχώρησε σε «σημαντικές περικοπές θέσεων» εργασίας τον Απρίλιο, σύμφωνα με αναρτήσεις ανώτερων στελεχών στο Διαδίκτυο, αλλά η πλήρης έκταση των απολύσεων δεν είχε αποκαλυφθεί μέχρι την υποβολή της ετήσιας έκθεσης.
Πάντως, η εταιρεία ανέφερε ότι οι περικοπές οδήγησαν σε αποζημιώσεις αποχώρησης και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους περίπου 1,8 δισ. δολαρίων κατά το παρελθόν έτος. Ενδεικτικό είναι ότι κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος δαπανήθηκαν για τον ίδιο σκοπό περί τα 374 εκατ. δολάρια.
«Η εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης σε όλες τις δραστηριότητές μας έχει οδηγήσει -και ενδέχεται να συνεχίσει να οδηγεί- σε μειώσεις του εργατικού δυναμικού μας», αναφέρει η έκθεση.
Οι περικοπές, που αντιστοιχούν σε περίπου 13% του εργατικού δυναμικού της Oracle, εντάσσονται σε μια ευρύτερη τάση μεταξύ των εταιρειών τεχνολογίας, καθώς αυτές δαπανούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Το BBC είχε αναφέρει η Oracle σχεδίαζε να δαπανήσει τουλάχιστον 50 δισ. δολάρια σε υποδομές φέτος.
Η Amazon και η Meta έχουν προχωρήσει και αυτές σε περικοπές χιλιάδων θέσεων εργασίας τους τελευταίους μήνες, καθώς επενδύουν μαζικά στην τεχνητή νοημοσύνη.
Περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας έχουν απολυθεί τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με εκτιμήσεις εταιρειών παρακολούθησης της απασχόλησης.
Η τελευταία ετήσια έκθεση της εταιρείας αναφέρει ότι η εταιρεία στις 31 Μαΐου 2026 απασχολούσε περίπου 141.000 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αριθμός μειωμένος σε σχέση με τους περίπου 162.000 εργαζόμενους την ίδια περίοδο πέρυσι.
Η Oracle, η εταιρεία που ίδρυσε ο Λάρι Έλισον, προχώρησε σε «σημαντικές περικοπές θέσεων» εργασίας τον Απρίλιο, σύμφωνα με αναρτήσεις ανώτερων στελεχών στο Διαδίκτυο, αλλά η πλήρης έκταση των απολύσεων δεν είχε αποκαλυφθεί μέχρι την υποβολή της ετήσιας έκθεσης.
Πάντως, η εταιρεία ανέφερε ότι οι περικοπές οδήγησαν σε αποζημιώσεις αποχώρησης και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους περίπου 1,8 δισ. δολαρίων κατά το παρελθόν έτος. Ενδεικτικό είναι ότι κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος δαπανήθηκαν για τον ίδιο σκοπό περί τα 374 εκατ. δολάρια.
«Η εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης σε όλες τις δραστηριότητές μας έχει οδηγήσει -και ενδέχεται να συνεχίσει να οδηγεί- σε μειώσεις του εργατικού δυναμικού μας», αναφέρει η έκθεση.
Οι περικοπές, που αντιστοιχούν σε περίπου 13% του εργατικού δυναμικού της Oracle, εντάσσονται σε μια ευρύτερη τάση μεταξύ των εταιρειών τεχνολογίας, καθώς αυτές δαπανούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Το BBC είχε αναφέρει η Oracle σχεδίαζε να δαπανήσει τουλάχιστον 50 δισ. δολάρια σε υποδομές φέτος.
Η Amazon και η Meta έχουν προχωρήσει και αυτές σε περικοπές χιλιάδων θέσεων εργασίας τους τελευταίους μήνες, καθώς επενδύουν μαζικά στην τεχνητή νοημοσύνη.
Περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας έχουν απολυθεί τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με εκτιμήσεις εταιρειών παρακολούθησης της απασχόλησης.
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