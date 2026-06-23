Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Επτά παραβάσεις και έξι παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη την Τρίτη, δύο εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά
Επτά παραβάσεις και έξι παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη την Τρίτη, δύο εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά
Καταγράφηκαν δύο εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά
Σε επτά παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και έξι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησαν την Τρίτη τουρκικά αεροσκάφη.
Επρόικειτο για έναν σχηματισμό από δύο οπλισμένα F-16, δύο UAV και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72, στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο
Ειδικότερα καταγράφηκαν επτά παραβάσεις από ένα F-16, πέντε UAV και μία από το ATR-72.
Μία παραβίαση του εναέριου χώρου έγινε από ένα F-16 και πέντε από το ATR-72.
Καταγράφηκαν δύο εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά.
Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, σημειώνει το ΓΕΕΘΑ.
Επρόικειτο για έναν σχηματισμό από δύο οπλισμένα F-16, δύο UAV και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72, στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο
Ειδικότερα καταγράφηκαν επτά παραβάσεις από ένα F-16, πέντε UAV και μία από το ATR-72.
Μία παραβίαση του εναέριου χώρου έγινε από ένα F-16 και πέντε από το ATR-72.
Καταγράφηκαν δύο εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά.
Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, σημειώνει το ΓΕΕΘΑ.
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