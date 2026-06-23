Επτά παραβάσεις και έξι παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη την Τρίτη, δύο εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά

Σετων κανόνων εναέριας κυκλοφορίας καιτου εθνικού εναέριου χώρου προχώρησαν την Τρίτη τουρκικά αεροσκάφη.Επρόικειτο για έναν σχηματισμό από δύο οπλισμένα F-16, δύο UAV και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72, στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό ΑιγαίοΕιδικότερα καταγράφηκαν επτά παραβάσεις από ένα F-16, πέντε UAV και μία από το ATR-72.Μία παραβίαση του εναέριου χώρου έγινε από ένα F-16 και πέντε από το ATR-72.Καταγράφηκαν δύο εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά.Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, σημειώνει το ΓΕΕΘΑ.