Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Ο Τσέχος πρόεδρος προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για να εκπροσωπήσει αυτός την χώρα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ
Ο Τσέχος πρόεδρος προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για να εκπροσωπήσει αυτός την χώρα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ
Η δεξιά κυβέρνηση της χώρας είχε αποφασίσει να στείλει τον πρωθυπουργό Αντρέι Μπάμπις, τον υπουργό Άμυνας Γιάρομιρ Ζούνα και τον υπουργό Εξωτερικών Πετρ Ματσίνκα στη σύνοδο κορυφής, αλλά όχι τον πρόεδρο
Κλιμακώνεται μια διαμάχη στην Τσεχία για το ποιος θα εκπροσωπήσει τη χώρα στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου.
Ο φιλελεύθερος πρόεδρος Πετρ Πάβελ ανακοίνωσε σήμερα στην ιστοσελίδα του ότι υπέβαλε καταγγελία στο Συνταγματικό Δικαστήριο στο Μπρνο ώστε να τεθεί αυτός επικεφαλής της τσεχικής αντιπροσωπείας στη συνάντηση των ηγετών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.
Η δεξιά κυβέρνηση της χώρας είχε αποφασίσει να στείλει τον πρωθυπουργό Αντρέι Μπάμπις, τον υπουργό Άμυνας Γιάρομιρ Ζούνα και τον υπουργό Εξωτερικών Πετρ Ματσίνκα στη σύνοδο κορυφής, αλλά όχι τον πρόεδρο.
Ορισμένοι παρατηρητές υποψιάζονται ότι η απόφαση αυτή της κυβέρνησης αποτελεί μια πράξη εκδίκησης, επειδή ο Πάβελ έχει επανειλημμένα επικρίνει κυβερνητικά μέτρα.
Πιο πρόσφατα, αντιτάχθηκε στην προγραμματισμένη κατάργηση των τελών ραδιοτηλεοπτικών αδειών και στις σχετικές περικοπές σε δημόσια μέσα ενημέρωσης.
Στο παρελθόν, κατά κανόνα, είτε μόνο ο πρόεδρος είτε ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός εκπροσωπούσαν μαζί τη χώρα στις συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Τσεχία είναι μέλος του ΝΑΤΟ από το 1999.
Ο πρώην στρατηγός του ΝΑΤΟ Πάβελ δήλωσε ότι είναι καθήκον του όχι μόνο να ασκεί τις εξουσίες του αρχηγού του κράτους αλλά και να τις υπερασπίζεται. «Όχι για χάρη μου αλλά για όλους τους προέδρους, άνδρες και γυναίκες, που έρχονται μετά από μένα», είπε ο 64χρονος πρόεδρος.
Το τσεχικό Σύνταγμα ορίζει ότι ο πρόεδρος εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό. Οι δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου καλούνται τώρα να αποφασίσουν επί της ερμηνείας του Συντάγματος.
Ενώ ο Πάβελ ζητά εδώ και καιρό υψηλότερες αμυντικές δαπάνες, ο δεξιός λαϊκιστής πρωθυπουργός Μπάμπις είναι ωστόσο επιφυλακτικός. Πρόσφατα παραδέχτηκε ότι η Τσεχία δεν θα επιτύχει τον στόχο του ΝΑΤΟ για 2% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες φέτος.
«Πρώτα πρέπει να βάλουμε τάξη στα δημόσια οικονομικά», τόνισε ο επιχειρηματίας και δισεκατομμυριούχος πρωθυπουργός.
Ο φιλελεύθερος πρόεδρος Πετρ Πάβελ ανακοίνωσε σήμερα στην ιστοσελίδα του ότι υπέβαλε καταγγελία στο Συνταγματικό Δικαστήριο στο Μπρνο ώστε να τεθεί αυτός επικεφαλής της τσεχικής αντιπροσωπείας στη συνάντηση των ηγετών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.
Η δεξιά κυβέρνηση της χώρας είχε αποφασίσει να στείλει τον πρωθυπουργό Αντρέι Μπάμπις, τον υπουργό Άμυνας Γιάρομιρ Ζούνα και τον υπουργό Εξωτερικών Πετρ Ματσίνκα στη σύνοδο κορυφής, αλλά όχι τον πρόεδρο.
Czech President Petr Pavel today said that he had filed a lawsuit against the government, challenging Prime Minister Andrej Babiš's decision to not include him in the government delegation attending the NATO summit in Ankara in July.https://t.co/8lVQ5ONY9T— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) June 23, 2026
Ορισμένοι παρατηρητές υποψιάζονται ότι η απόφαση αυτή της κυβέρνησης αποτελεί μια πράξη εκδίκησης, επειδή ο Πάβελ έχει επανειλημμένα επικρίνει κυβερνητικά μέτρα.
Πιο πρόσφατα, αντιτάχθηκε στην προγραμματισμένη κατάργηση των τελών ραδιοτηλεοπτικών αδειών και στις σχετικές περικοπές σε δημόσια μέσα ενημέρωσης.
Στο παρελθόν, κατά κανόνα, είτε μόνο ο πρόεδρος είτε ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός εκπροσωπούσαν μαζί τη χώρα στις συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Τσεχία είναι μέλος του ΝΑΤΟ από το 1999.
Ο πρώην στρατηγός του ΝΑΤΟ Πάβελ δήλωσε ότι είναι καθήκον του όχι μόνο να ασκεί τις εξουσίες του αρχηγού του κράτους αλλά και να τις υπερασπίζεται. «Όχι για χάρη μου αλλά για όλους τους προέδρους, άνδρες και γυναίκες, που έρχονται μετά από μένα», είπε ο 64χρονος πρόεδρος.
Το τσεχικό Σύνταγμα ορίζει ότι ο πρόεδρος εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό. Οι δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου καλούνται τώρα να αποφασίσουν επί της ερμηνείας του Συντάγματος.
Ενώ ο Πάβελ ζητά εδώ και καιρό υψηλότερες αμυντικές δαπάνες, ο δεξιός λαϊκιστής πρωθυπουργός Μπάμπις είναι ωστόσο επιφυλακτικός. Πρόσφατα παραδέχτηκε ότι η Τσεχία δεν θα επιτύχει τον στόχο του ΝΑΤΟ για 2% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες φέτος.
«Πρώτα πρέπει να βάλουμε τάξη στα δημόσια οικονομικά», τόνισε ο επιχειρηματίας και δισεκατομμυριούχος πρωθυπουργός.
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