Πέθανε ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Ντικ Τσέινι

Ο Τσέινι έκανε ένα μικρό διάλειμμα από την πολιτική το 1995, στράφηκε στον ιδιωτικό τομέα και έγινε Πρόεδρος και CEO της Halliburton. Εκείνη την περίοδο η εταιρία, που είναι στη λίστα με τις 500 ισχυρότερες, του περιοδικού Fortune, δέχτηκε σφοδρή κριτική για αδιαφάνεια με τα λογιστικά της και κατηγορήθηκε ότι «φούσκωνε» τις τιμές της μετοχής της με πλασματικό τρόπο. Το 2000 επανήλθε στην πολιτική δριμύτερος και η ιστορία λέει ότι την περίοδο που βοηθούσε τον Μπους να βρει αντιπρόεδρο, εκείνος του ζήτησε να πάρει ο ίδιος τη θέση.Στα 25 Ιουλίου του 2000 παραιτήθηκε από τη Halliburton και προσχώρησε στον προεκλογικό αγώνα του Μπους. Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, ο Τσέινι πήρε την κατάσταση στα χέρια του και δεν περίμενε να αποσαφηνιστούν τα αποτελέσματα από τα δικαστήρια πριν μετακομίσει στο Λευκό Οίκο.Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις τηςτουο Τσέινι είπε σε συνέντευξη Τύπου: «Πολλά απ’ όσα πρέπει να γίνουν τώρα, πρέπει να γίνουν αθόρυβα και χωρίς πολλές συζητήσεις, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις πηγές μας, τις πληροφορίες μας και όλες τις μεθόδους που έχουν οι Υπηρεσίες Πληροφοριών μας».Ο Τσέινι επηρέαζε πάντα πολύ τον Μπους στις αποφάσεις του σχετικά με τον πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας, έβαλε τις βάσεις για το Γκουαντάναμο, πίεσε να γίνουν αποδεκτές οι πιο ακραίες μέθοδοι ανάκρισης και παράκαμψε πολλούς νόμους για τις εγχώριες πρακτικές παρακολούθησης.