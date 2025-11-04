Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ξέφυγε στους πανηγυρισμούς μετά το σουτ νίκης του και ο Θανάσης έτρεξε να του φωνάξει «ήρεμα ρε φίλε...»
Δεύτερη φορά που σκοράρει buzzer beater ο Greek Freak και η φάση ήταν... καρμπόν με εκείνη του 2017 κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς - Έπαθε... Σπανούλη ο Ντοκ Ρίβερς με τα φάουλ πάνω στον Έλληνα σούπερ σταρ
Ακολούθως, ο πάντα ευρηματικός Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους παλμούς να χτυπούν «κόκκινο» δεν θα μπορούσε να περιοριστεί σε... έναν πανηγυρισμό. Αρχικά, ο Έλληνας άσος φαίνεται πως ένιωσε έναν... κνησμό και έπιασε τα γεννητικά του όργανα, στη συνέχεια έκανε νόημα στους οπαδούς (που νωρίτερα αποδοκίμαζαν) να σωπάσουν και στο τέλος... αποδοκίμασε και εκείνος τον κόσμο όσο έκανε τον Καίσαρα με τους αντίχειρές του προς τα κάτω. Ακόμα και για τον εκρηκτικό αδερφό του, Θανάση, μαζεύτηκαν πολλά και έτσι ο μεγαλύτερος αδερφός του δύο φορές MVP του ΝΒΑ τον πλησίασε και του φώναζε «ήρεμα, ήρεμα ρε φίλε, μπράβο αγόρι μου», προσπαθώντας να τους ρίξει τους παλμούς, ενώ τον προέτρεπε και να σταματήσει τους πανηγυρισμούς για να μην ανάψουν τα αίματα.
GIANNIS IS WILDING 😂😂😂— Hater Report (@HaterReport_) November 4, 2025
• Hit the game winner
• Grabbed his crotch
• Told the crowd to be quiet
• Started booing the fans
THANASIS HAD TO TELL HIM TO CHILL LMAOOO
pic.twitter.com/Np4VhCnY5t
Όπως εξήγησε μετά το παιχνίδι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ήθελε η ομάδα του νικήσει με κάθε τρόπο αυτό το παιχνίδι λόγω των έντονων αποδοκιμασιών που ακούστηκαν για τον συμπαίκτη του, Μάιλς Τέρνερ ο οποίος είχε περάσει 10 χρόνια στην Ιντιάνα.
GIANNIS JUST CALLED GAMEpic.twitter.com/AzkdOx6U4e— Legion Hoops (@LegionHoops) November 4, 2025
Η γιούχα στον Μάιλς Τέρνερ και η υπεράσπιση από τον ΑντετοκούνμποΟ Μάιλς Τέρνερ αποδοκιμάστηκε έντονα στην Ιντιανάπολις στο πρώτο του ματς ως αντίπαλος των Πέισερς, με τον ίδιο να κάνει την χαρακτηριστική κίνηση ότι έκλεισε ένα βιβλίο για εκείνον, ενώ παράλληλα έβγαλε και την πικρία του για την υποδοχή που είχε.
Κατά τη διάρκεια του tribute video πριν από το τζάμπολ του αγώνα, ο Αμερικανός σέντερ δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό των Πέισερς. Ο λόγος είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα της Ιντιανάπολις και επέλεξε την free agency μετακομίζοντας στους Μιλγουόκι Μπακς.
Myles Turner closing a book while watching his Pacers tribute video.— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 4, 2025
(via @AngelaMoryanTV)
pic.twitter.com/5ZbhRlK6y3
Την ώρα της γιούχας, ο Τέρνερ έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια του ότι έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα για εκείνον το βιβλίο των Ιντιάνα Πέισερς.
Μετά το τέλος όπου οι Μπακς επικράτησαν με 117-115 χάρη στο buzzer beater του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μάλιστα, έβγαλε και την πικρία του όσον αφορά την υποδοχή που είχε στην πρώτη του επιστροφή ως αντίπαλος των Πέισερς.
Myles Turner says he doesn’t understand why Pacers fans were booing him— NBACentral (@TheDunkCentral) November 4, 2025
“It was disheartening, man — it was frustrating. You give 10 years of your life, your blood, your sweat, your tears. You take pay cuts, you survive trade rumors…”
pic.twitter.com/gCwWBeytM3
«Ήταν αποκαρδιωτικό, φίλε, ήταν απογοητευτικό. Δίνεις 10 χρόνια από τη ζωή σου, το αίμα σου, τον ιδρώτα σου, τα δάκρυά σου. Δέχεσαι μειώσεις αποδοχών, ακούς φήμες για ανταλλαγές, προσπαθείς να κάνεις τα πάντα με τον σωστό τρόπο, και καμιά φορά τα πράγματα έχοντας έτσι. Είναι εντάξει. Το δέχομαι. Νομίζω ότι πολλοί θα πουν πως είπα διάφορα, αλλά πιστεύω πως ο κόσμος θέλει να φτιάχνει τις δικές του ιστορίες και να τις παρουσιάζει όπως τον βολεύει. Ό,τι είναι, είναι, φίλε. Όπως λέω πάντα, το δέχεσαι, σηκώνεις το κεφάλι και προχωράς» ήταν τα λόγια του Τερνερ μετά το τέλος.
Για το γεγονός που... άνοιξε κουβέντα με τους φίλους των Πέισερς προτρέποντας να αποδοκιμάσουν με αφορμή και τις αποδοκιμασίες στον Μάιλς Τέρνερ, είπε: «Νομίζω ότι ήταν σημαντικό για όλους μας να κερδίσουμε αυτό το ματς. Καταλαβαίνουμε τις συνθήκες, είναι μια ομάδα που αντιμετωπίσαμε στα playoffs. Όποια κι αν είναι η ομάδα, αν έρθεις εδώ, η ατμόσφαιρα θα είναι εχθρική, η ένταση μεγάλη. Ο Μάιλς φυσικά το κάνει περισσότερο. Πριν το ματς, του τονίζαμε συνέχεια πόσο σημαντικό ήταν για εμάς να κερδίσουμε γι’ αυτόν. Εκείνος έπαιξε 10 χρόνια στην ίδια ομάδα. Να έρθει λοιπόν εδώ, στην Ιντιάνα, όντας ο κορυφαίος μπλοκέρ στην ιστορία της ομάδας, και να αποδοκιμάζεται; Σίγουρα, μπορεί να μην το πει, αλλά τον πονάει. Εμείς είμαστε εδώ να τον στηρίξουμε, να του δείξουμε πόσο τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε. Ξέρουμε πόσα έχει δώσει για την Ιντιάνα και πόσα είναι διατεθειμένος να δώσει τώρα για το Μιλγουόκι.»
Και συνέχισε: «Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, με χαρακτήρα και πάθος. Έπαιξα εναντίον του δέκα χρόνια· έδωσε τα πάντα, αίμα, ιδρώτα, δάκρυα, το σώμα του πολλές φορές για την ομάδα της Ιντιάνα. Όποιος τον αποδοκίμασε σήμερα… ΟΚ, μπορείς να αποδοκιμάσεις τους Μπακς, το καταλαβαίνω. Αλλά να αποδοκιμάζεις τον Μάιλς Τέρνερ; Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του. Ήσουν στη δουλειά σου 10 χρόνια, αποφασίζεις να αλλάξεις για την οικογένειά σου και τους στόχους σου, και οι πρώην συνάδελφοί σου σε γιουχάρουν; Λες «τι στο καλό;».
Ξέρω, είναι αθλητισμός, αλλά μερικές φορές είναι κάτι παραπάνω από αθλητισμός. Και είναι άδικο για όποιον έχει δώσει δέκα χρόνια από τη ζωή του σε μια ομάδα.»
Το δεύτερο νικητήριο buzzer beater της καριέρας του στο ΝΒΑ σημείωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα ξημερώματα διαμορφώνοντας το 117-115 απέναντι στους Πέισερς στην Ιντιάνα.
Το «καρμπόν» buzzer beater του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Ο Greek Freak είχε σημειώσει το πρώτο του τέτοιο στις 4 Ιανουαρίου του 2017, όταν είχε χαρίσει στους Μπακς τη νίκη απέναντι στους Νικς στη Νέα Υόρκη με 105-104. Μάλιστα, εκείνη η φάση έχει πολλές ομοιότητες με την τελευταία, καθώς ο Giannis σκόραρε περίπου από την ίδια απόσταση και σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Τότε ο Αντετοκούνμπο είχε τελειώσει τον αγώνα με 27 πόντους, 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 τάπες σε 39 λεπτά.
Πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ σε νικητήρια buzzer beater είναι ο Μάικλ Τζόρνταν με 9, ενώ ακολουθούν με 8 οι Λεμπρόν Τζέιμς, Κόμπι Μπράιαντ και Τζο Τζόνσον. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Πολ Πιρς με 7.
Ο Ντοκ Ρίβερς ήταν έξαλλος στις δηλώσεις του μετά τη νίκη των Μπακς κόντρα στους Πέισερς αναφορικά με τον τρόπο που σφυρίζουν οι διαιτητές τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Έπαθε... Βασίλη Σπανούλη ο Ντοκ Ρίβερς
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Ναι, λοιπόν, το update είναι ότι πρέπει να καταλογιστεί το φάουλ. Αυτό είναι το update. Ο Γιάννης πήγαινε προς το καλάθι και τον γκρέμισαν. Δηλαδή, δείτε το βίντεο. Τον γκρέμισαν και δεν δόθηκε φάουλ. Είναι απίστευτο το πόσο διαφορετικά σφυρίζουν τον Γιάννη. Ένας από τους διαιτητές είπε μάλιστα: ‘Λοιπόν, ναι, τον χτυπούν στα χέρια, αλλά συνεχίζει να παίζει παρά την επαφή’. Είπα: ‘Εντάξει, παραμένει φάουλ’.
Following the game, Bucks coach Doc Rivers was asked for an injury update on Giannis Antetokounmpo's left knee because of the way he was holding it after this play that was called a clean block by Pascal Siakam: pic.twitter.com/mp855Xzlb0— Eric Nehm (@eric_nehm) November 4, 2025
Εντάξει, είναι αρκετά δυνατός για να το ξεπεράσει. Δεν θα το αφήσει να τον σταματήσει, αλλά εξακολουθεί να είναι φάουλ. Νόμιζα ότι του έγινε φάουλ τόσες πολλές φορές και μετά η τελευταία τους φάση, αυτό που με ενόχλησε. Ο κόσμος παραπονιέται ότι σπρώχνουν τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ; Στην τελευταία φάση, ο Σιάκαμ χτύπησε ολόκληρο το χέρι του, έριξε έναν παίκτη κάτω, ακριβώς μπροστά στον διαιτητή, σχεδόν τον προκαλούσε. Πρέπει να είμαστε συνεπείς στις αποφάσεις. Ένα καλό παράδειγμα, αν ο Γιάννης το έκανε αυτό, θα ήταν επιθετικό φάουλ. Οπότε, δεν μου άρεσε ο τρόπος που κρίθηκε το παιχνίδι από αυτή την άποψη.
Απλώς, ακούστε, στο προηγούμενο παιχνίδι έπιασαν τον Γιάννη από τον λαιμό και δεν δόθηκε τίποτα. Σήμερα, του έδωσαν ένα κατάφωρο φάουλ λόγω του ότι ήταν η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Απλώς νομίζω ότι ο τρόπος που σφυρίζεται δεν είναι σωστός και το καταλαβαίνω, είναι δύσκολο. Είναι σαν να πρέπει να μαρκάρεις έναν γρήγορο Σακίλ Ο’Νιλ. Οπότε, είναι βάναυσο.
Μπορείς να ισχυριστείς -και είμαι σίγουρος ότι το κάνουν- "Γαμώτο, μπορούμε να δίνουμε φάουλ κάθε φορά"; Λοιπόν, αν το κάνεις, θα σταματήσουν να του κάνουν φάουλ. Αυτή είναι η απάντησή μου συνέχεια».
