Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ξέφυγε στους πανηγυρισμούς μετά το σουτ νίκης του και ο Θανάσης έτρεξε να του φωνάξει «ήρεμα ρε φίλε...»



Το «καρμπόν» buzzer beater του Γιάννη Αντετοκούνμπο



Έπαθε... Βασίλη Σπανούλη ο Ντοκ Ρίβερς

Την ώρα της γιούχας, ο Τέρνερ έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια του ότι έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα για εκείνον το βιβλίο των Ιντιάνα Πέισερς.Μετά το τέλος όπου οι Μπακς επικράτησαν με 117-115 χάρη στο buzzer beater του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μάλιστα, έβγαλε και την πικρία του όσον αφορά την υποδοχή που είχε στην πρώτη του επιστροφή ως αντίπαλος των Πέισερς.«Ήταν αποκαρδιωτικό, φίλε, ήταν απογοητευτικό. Δίνεις 10 χρόνια από τη ζωή σου, το αίμα σου, τον ιδρώτα σου, τα δάκρυά σου. Δέχεσαι μειώσεις αποδοχών, ακούς φήμες για ανταλλαγές, προσπαθείς να κάνεις τα πάντα με τον σωστό τρόπο, και καμιά φορά τα πράγματα έχοντας έτσι. Είναι εντάξει. Το δέχομαι. Νομίζω ότι πολλοί θα πουν πως είπα διάφορα, αλλά πιστεύω πως ο κόσμος θέλει να φτιάχνει τις δικές του ιστορίες και να τις παρουσιάζει όπως τον βολεύει. Ό,τι είναι, είναι, φίλε. Όπως λέω πάντα, το δέχεσαι, σηκώνεις το κεφάλι και προχωράς» ήταν τα λόγια του Τερνερ μετά το τέλος.Για το γεγονός που... άνοιξε κουβέντα με τους φίλους των Πέισερς προτρέποντας να αποδοκιμάσουν με αφορμή και τις αποδοκιμασίες στον Μάιλς Τέρνερ, είπε: «Νομίζω ότι ήταν σημαντικό για όλους μας να κερδίσουμε αυτό το ματς. Καταλαβαίνουμε τις συνθήκες, είναι μια ομάδα που αντιμετωπίσαμε στα playoffs. Όποια κι αν είναι η ομάδα, αν έρθεις εδώ, η ατμόσφαιρα θα είναι εχθρική, η ένταση μεγάλη. Ο Μάιλς φυσικά το κάνει περισσότερο. Πριν το ματς, του τονίζαμε συνέχεια πόσο σημαντικό ήταν για εμάς να κερδίσουμε γι’ αυτόν. Εκείνος έπαιξε 10 χρόνια στην ίδια ομάδα. Να έρθει λοιπόν εδώ, στην Ιντιάνα, όντας ο κορυφαίος μπλοκέρ στην ιστορία της ομάδας, και να αποδοκιμάζεται; Σίγουρα, μπορεί να μην το πει, αλλά τον πονάει. Εμείς είμαστε εδώ να τον στηρίξουμε, να του δείξουμε πόσο τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε. Ξέρουμε πόσα έχει δώσει για την Ιντιάνα και πόσα είναι διατεθειμένος να δώσει τώρα για το Μιλγουόκι.»Και συνέχισε: «Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, με χαρακτήρα και πάθος. Έπαιξα εναντίον του δέκα χρόνια· έδωσε τα πάντα, αίμα, ιδρώτα, δάκρυα, το σώμα του πολλές φορές για την ομάδα της Ιντιάνα. Όποιος τον αποδοκίμασε σήμερα… ΟΚ, μπορείς να αποδοκιμάσεις τους Μπακς, το καταλαβαίνω. Αλλά να αποδοκιμάζεις τον Μάιλς Τέρνερ; Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του. Ήσουν στη δουλειά σου 10 χρόνια, αποφασίζεις να αλλάξεις για την οικογένειά σου και τους στόχους σου, και οι πρώην συνάδελφοί σου σε γιουχάρουν; Λες «τι στο καλό;».Ξέρω, είναι αθλητισμός, αλλά μερικές φορές είναι κάτι παραπάνω από αθλητισμός. Και είναι άδικο για όποιον έχει δώσει δέκα χρόνια από τη ζωή του σε μια ομάδα.»Το δεύτερο νικητήριο buzzer beater της καριέρας του στο ΝΒΑ σημείωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα ξημερώματα διαμορφώνοντας το 117-115 απέναντι στους Πέισερς στην Ιντιάνα.Ο Greek Freak είχε σημειώσει το πρώτο του τέτοιο στις 4 Ιανουαρίου του 2017, όταν είχε χαρίσει στους Μπακς τη νίκη απέναντι στους Νικς στη Νέα Υόρκη με 105-104. Μάλιστα, εκείνη η φάση έχει πολλές ομοιότητες με την τελευταία, καθώς ο Giannis σκόραρε περίπου από την ίδια απόσταση και σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Τότε ο Αντετοκούνμπο είχε τελειώσει τον αγώνα με 27 πόντους, 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 τάπες σε 39 λεπτά.Πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ σε νικητήρια buzzer beater είναι ο Μάικλ Τζόρνταν με 9, ενώ ακολουθούν με 8 οι Λεμπρόν Τζέιμς, Κόμπι Μπράιαντ και Τζο Τζόνσον. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Πολ Πιρς με 7.Ο Ντοκ Ρίβερς ήταν έξαλλος στις δηλώσεις του μετά τη νίκη των Μπακς κόντρα στους Πέισερς αναφορικά με τον τρόπο που σφυρίζουν οι διαιτητές τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.Αναλυτικά οι δηλώσεις του:«Ναι, λοιπόν, το update είναι ότι πρέπει να καταλογιστεί το φάουλ. Αυτό είναι το update. Ο Γιάννης πήγαινε προς το καλάθι και τον γκρέμισαν. Δηλαδή, δείτε το βίντεο. Τον γκρέμισαν και δεν δόθηκε φάουλ. Είναι απίστευτο το πόσο διαφορετικά σφυρίζουν τον Γιάννη. Ένας από τους διαιτητές είπε μάλιστα: ‘Λοιπόν, ναι, τον χτυπούν στα χέρια, αλλά συνεχίζει να παίζει παρά την επαφή’. Είπα: ‘Εντάξει, παραμένει φάουλ’.Εντάξει, είναι αρκετά δυνατός για να το ξεπεράσει. Δεν θα το αφήσει να τον σταματήσει, αλλά εξακολουθεί να είναι φάουλ. Νόμιζα ότι του έγινε φάουλ τόσες πολλές φορές και μετά η τελευταία τους φάση, αυτό που με ενόχλησε. Ο κόσμος παραπονιέται ότι σπρώχνουν τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ; Στην τελευταία φάση, ο Σιάκαμ χτύπησε ολόκληρο το χέρι του, έριξε έναν παίκτη κάτω, ακριβώς μπροστά στον διαιτητή, σχεδόν τον προκαλούσε. Πρέπει να είμαστε συνεπείς στις αποφάσεις. Ένα καλό παράδειγμα, αν ο Γιάννης το έκανε αυτό, θα ήταν επιθετικό φάουλ. Οπότε, δεν μου άρεσε ο τρόπος που κρίθηκε το παιχνίδι από αυτή την άποψη.Απλώς, ακούστε, στο προηγούμενο παιχνίδι έπιασαν τον Γιάννη από τον λαιμό και δεν δόθηκε τίποτα. Σήμερα, του έδωσαν ένα κατάφωρο φάουλ λόγω του ότι ήταν η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Απλώς νομίζω ότι ο τρόπος που σφυρίζεται δεν είναι σωστός και το καταλαβαίνω, είναι δύσκολο. Είναι σαν να πρέπει να μαρκάρεις έναν γρήγορο Σακίλ Ο’Νιλ. Οπότε, είναι βάναυσο.Μπορείς να ισχυριστείς -και είμαι σίγουρος ότι το κάνουν- "Γαμώτο, μπορούμε να δίνουμε φάουλ κάθε φορά"; Λοιπόν, αν το κάνεις, θα σταματήσουν να του κάνουν φάουλ. Αυτή είναι η απάντησή μου συνέχεια».