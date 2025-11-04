Παραιτείται ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας - Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Μητσοτάκη

Υπενθυμίζεται ότι για περίπου 4,5 ώρες χθες το απόγευμα, από τις 18:30 έως τις 23:00, δεκάδες

της

ξέσπασαν στον CEO των ΕΛΤΑ

για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρίας, ζητώντας του να πάρει πίσω

, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που του ζήτησαν ευθέως να παραιτηθεί.

Όλα τα παραπάνω τέθηκαν επί τάπητος στον πρωινό καφέ του Μεγάρου Μαξίμου. Σημειωτέον, ο

δεν θα επισκεφθεί την Κομοτηνή, όπως αρχικά προγραμματιζόταν για σήμερα.

Είναι προφανές ότι

ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για μια αγωνιούσα

που βλέπει το κυβερνών κόμμα να απέχει πόρρω της αυτοδυναμίας στις δημοσκοπήσεις και ακούει παράλληλα κλιμακούμενα παράπονα από τους πολίτες. Μάλιστα, πολλοί βουλευτές συνέδεσαν χθες την υπόθεση των ΕΛΤΑ με αυτή του

, λέγοντας ότι… δεν τους έφταναν τα όσα ακούνε για το θέμα των επιδοτήσεων, είχαν πλέον να λογοδοτήσουν και για τους χειρισμούς της διοίκησης της εταιρίας. Χειρισμούς που επίσης οι βουλευτές αμφισβήτησαν εν χορώ, διερωτώμενοι πώς γίνεται μέσα σε έναν χρόνο μια εταιρία που παρουσίαζε κέρδη να λέγεται ότι πηγαίνει… για φούντο και αντιμετωπίζει σοβαρό θέμα βιωσιμότητας.

«Ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος»

Αν μη τι άλλο, την ατάκα της χθεσινής βραδιάς είπε από νωρίς ο βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης

, ο οποίος παρατήρησε ότι στην περίπτωση των ΕΛΤΑ ισχύει η ρήση «ο κερατάς το μαθαίνει πάντα τελευταίος». «Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες», συμπλήρωσε για να καταδείξει το έλλειμμα ενημέρωσης που είχαν οι βουλευτές, οι οποίοι το έμαθαν κυριολεκτικά τελευταία στιγμή.

Πάνω από 40 γαλάζιοι βουλευτές πήραν τον λόγο σε μια θυελλώδη εσωκομματική διαδικασία υπό τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ

(ο Μάξιμος Χαρακόπουλος απουσίαζε) που σε πολλούς θύμισε τις ταραγμένες μέρες συζητήσεων για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. «Τότε βεβαίως υπήρχαν δύο απόψεις, τώρα όλοι οι βουλευτές συμφωνούν», παρατηρούσε σκωπτικά έμπειρος βουλευτής της ΝΔ, εκτιμώντας παράλληλα ότι ο κ. Σκλήκας στην πραγματικότητα είναι υπό προθεσμία μετά τη χθεσινή συζήτηση.

Σημειωτέον, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

στήριξε τον κ. Σκλήκα, όμως δεν είχε μεσολαβήσει το σκηνικό της χθεσινής τηλεδιάσκεψης που de facto αλλάζει τα δεδομένα. Και πλέον στην εξίσωση μπαίνει και το Υπερταμείο, ο επικεφαλής του οποίου

επίσης τα άκουσε χθες σε διαλόγους με «γαλάζιους βουλευτές», πολλοί εκ των οποίων διερωτήθηκαν τι έκανε η διοίκηση της εταιρίας επί τόσο καιρό.

Είναι ενδιαφέρον ότι ευθέως εναντίον της διοίκησης έβαλαν άκρως «μητσοτακικά» στελέχη, όπως η υφυπουργός Μετανάστευσης

ή η πρώην γραμματέας της ΝΔ

. Ακόμα οι βουλευτές

,

,

,

, ενώ ο πρώην υφυπουργός Μακεδονίας-Θρακης

έφτασε στο σημείο να πει ότι πρέπει να συγκληθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος για το θέμα.

«Πάρτε το πίσω»

Από αυτούς που πρωτοστάτησαν στις αντιδράσεις, δίνοντας τον τόνο, ήταν ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Πειραιά

. «Πάρτε το πίσω», είπε ο κ. Μαρκόπουλος, μια φράση που εν συνεχεία έγινε trend, με πολλούς βουλευτές της ΝΔ να ζητούν αλλαγή πορείας. Την ίδια ώρα, βεβαίως, πολλοί έθεταν και ζήτημα αποχώρησης της διοίκησης της εταιρίας. Με σκληρά λόγια για το «τεχνοκρατικό» προφίλ μίλησαν πολλοί βουλευτές.

«Κύριοι έχουμε προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όχι τεχνοκρατική δημοκρατία», είπε ο

. «Δεν μπορώ να ακούω για τεχνοκρατικές προσεγγίσεις κι εμείς να αναλαμβάνουμε το πολιτικό κόστος. Δεν μπήκατε στη στοιχειώδη ευαισθησία να μας ενημερώσετε», ανέφερε η

. «Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση με έναν υπουργό αναρμόδιο και δύο τεχνοκράτες», είπε ο

. «Καταλαβαίνω ότι όποιος θέλει να καλύψει την αχρηστία του, φοράει το κοστούμι του τεχνοκράτη. Δεν έχουν την τσίπα να παραιτηθούν είναι άχρηστοι», τόνισε με τη σειρά του ο

.

Πολλοί βουλευτές μάλιστα διερωτήθηκαν χθες με ποια γραμμή θα προσέλθει σήμερα η ΝΔ στην κοινοβουλευτική συζήτηση, από τη στιγμή που οι ίδιοι οι κυβερνητικοί βουλευτές έδειξαν ότι διαφωνούν σφόδρα με τη ρύθμιση. Μόνο ένας τάχθηκε υπέρ της χθες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ

.

