Απεγκλωβίστηκε ζωντανός εργάτης από τα ερείπια του Πύργου των Κόμηδων – Η κατάστασή του είναι κρίσιμη
Πρόκειται για έναν άνδρα 67 ετών με καταγωγή από την Ρουμανία
Απεγκλωβίστηκε ζωντανός, πριν από λίγο, ο εργάτης που παρέμεινε κάτω από τα ερείπια επί έντεκα ώρες, εξαιτίας της κατάρρευσης τμήματος του πύργου των Κόμηδων, που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Ρώμη.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα 67 ετών, με καταγωγή από την Ρουμανία, ο οποίος παρέμεινε σε επαφή με τα σωστικά συνεργεία. Η κατάστασή του, όμως, είναι κρίσιμη και την ώρα αυτή, μεταφέρεται στο νοσοκομείο.
Κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού, χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί σωλήνες που «ρούφηξαν» μεγάλο μέρος από τα συντρίμμια ενώ οι διασώστες, με μεγάλη προσοχή, έσκαψαν και με γυμνά χέρια.
❌ Crollo Torre dei Conti a #Roma, zona centro: proseguono le complesse operazioni dei #vigilidelfuoco per il salvataggio dell'operaio sotto le macerie [#3novembre 18:00] pic.twitter.com/CJu8XHt6jp— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 3, 2025
Roma, crollata parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: un operaio è grave. Il momento del secondo crollo https://t.co/lTqzgRUUkV pic.twitter.com/7g5ekQsj2S— Il Foglio (@ilfoglio_it) November 3, 2025
