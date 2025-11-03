Αγώνας δρόμου για τον εγκλωβισμένο εργάτη μετά την κατάρρευση του πύργου κοντά στο Κολοσσαίο - Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Ιδιοκτήτης παμπ στη Via del Colosseo, ο οποίος βρισκόταν έξω από το κατάστημά του τη στιγμή της κατάρρευσης τόνισε: «Γύρω στις 11:20, έστηνα τραπέζια έξω από το μπαρ όταν άκουσα έναν πολύ δυνατό θόρυβο. Ακουγόταν σαν να έπεφταν συντρίμμια σε σωλήνες κατασκευών, αλλά ήταν πολύ πιο δυνατός. Γύρισα και είδα ένα σύννεφο σκόνης να υψώνεται: μέρος του πύργου είχε καταρρεύσει».Ο Πύργος dei Conti, κατασκευασμένος τον 13ο αιώνα από τον Ριχάρδο Κόντι, αδελφό του Πάπα Ιννοκέντιου Γ΄, αποτέλεσε σημαντικό οχυρό και κατοικία της οικογένειας.Ωστόσο, υπήρξαν σοβαρές ζημιές από τον σεισμό του 1349, ενώ στα μέσα του 17ου αιώνα υπήρξαν περαιτέρω καταρρεύσεις της κατασκευής. Σήμερα, η αποκατάσταση του ιστορικού μνημείου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και χρηματοδοτείται από τους πόρους του ταμείου ανάκαμψης της ΕΕ.