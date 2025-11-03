Αγώνας δρόμου για τον εγκλωβισμένο εργάτη μετά την κατάρρευση του πύργου κοντά στο Κολοσσαίο - Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης
Κίνδυνος για νέες καταρρεύσεις - Μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο και είδαν σύννεφα σκόνης - Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 64χρονος
Οι πυροσβέστες συνεχίζουν, στο κέντρο της Ρώμης, τις προσπάθειες απεγκλωβισμού του εργάτη που βρίσκεται ακόμη κάτω από τα συντρίμμια, εξαιτίας της κατάρρευσης τμήματος του Πύργου dei Conti, κοντά στο Κολοσσαίο.
Για τον τελευταίο αυτό απεγκλωβισμό, που παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία, έχουν κινητοποηθεί ομάδες ειδικά εκπαιδευμένων πυροσβεστών. Η υπεύθυνοι της επιχείρησης έκαναν γνωστό πως «θα χρειαστεί χρόνος και ιδιαίτερη προσοχή».
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, πρώτα κατέρρευσε ένα στήριγμα του πύργου - το οποίο είχε προστεθεί κατά την δεκαετία του '30 του περασμένου αιώνα - και στη συνέχεια μια σοφίτα. Οι διασώστες έκαναν γνωστό ότι ο εργάτης που παραμένει εγκλωβισμένος, είναι ζωντανός.
«Προσπαθούμε να τον βγάλουμε ζωντανό, αλλά η κατάσταση είναι περίπλοκη λόγω του κινδύνου περαιτέρω καταρρεύσεων» δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, Λούκα Κάρι. Τόνισε ότι ο εργάτης ότι ήταν «σε εγρήγορση» και οι διασώστες τον βοηθούσαν να αναπνεύσει.
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ansa, τα συντρίμμια που έπεσαν από την αρχική κατάρρευση του πύργου χτύπησαν έναν 64χρονο εργάτη ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Με εκατοντάδες τουρίστες και περαστικούς να παρακολουθούν, οι πυροσβέστες διέσωσαν άλλους τρεις εργάτες από τον πύργο ύψους 29 μέτρων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, περίπου στις 1 μ.μ., ένα εσωτερικό τμήμα του πύργου κατέρρευσε, παγιδεύοντας έναν εργάτη σε έναν από τους επάνω ορόφους
Η εισαγγελία της Ρώμης ξεκίνησε έρευνα, στο μεταξύ, για εξ αμέλειας πρόκληση σωματικής βλάβης. Στο μεσαιωνικό αυτό κάστρο, εδώ και αρκετές εβδομάδες πραγματοποιούνταν έργα συντήρησης.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
Ιδιοκτήτης παμπ στη Via del Colosseo, ο οποίος βρισκόταν έξω από το κατάστημά του τη στιγμή της κατάρρευσης τόνισε: «Γύρω στις 11:20, έστηνα τραπέζια έξω από το μπαρ όταν άκουσα έναν πολύ δυνατό θόρυβο. Ακουγόταν σαν να έπεφταν συντρίμμια σε σωλήνες κατασκευών, αλλά ήταν πολύ πιο δυνατός. Γύρισα και είδα ένα σύννεφο σκόνης να υψώνεται: μέρος του πύργου είχε καταρρεύσει».
Ο Πύργος dei Conti, κατασκευασμένος τον 13ο αιώνα από τον Ριχάρδο Κόντι, αδελφό του Πάπα Ιννοκέντιου Γ΄, αποτέλεσε σημαντικό οχυρό και κατοικία της οικογένειας.
Ωστόσο, υπήρξαν σοβαρές ζημιές από τον σεισμό του 1349, ενώ στα μέσα του 17ου αιώνα υπήρξαν περαιτέρω καταρρεύσεις της κατασκευής. Σήμερα, η αποκατάσταση του ιστορικού μνημείου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και χρηματοδοτείται από τους πόρους του ταμείου ανάκαμψης της ΕΕ.
Paura a #Roma, dove ci sono stati due crolli alla Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, ai Fori Imperiali. Il primo crollo si è verificato intorno alle 12: un operaio è rimasto ferito gravemente, mentre altri tre, che erano al lavoro sulle impalcature di sostegno alla… pic.twitter.com/TBWWAAP6TC— Sky tg24 (@SkyTG24) November 3, 2025
