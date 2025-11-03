Σουδάν: Πάνω από 36.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν πέντε κοινότητες μετά την κλιμάκωση συγκρούσεων

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες στο Σουδάν εγκατέλειψαν πόλεις και χωριά μπροστά στην κλιμάκωση των συγκρούσεων σε μια μεγάλη περιοχή στο ανατολικό τμήμα του, τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την κατάληψη της πόληςαπό τις παραστρατιωτικές δυνάμεις, δήλωσε υπηρεσία τουΣε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε αργά χθες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ/ΙΟΜ) δήλωσε ότιεγκατέλειψαν πέντε κοινότητες στο, μια πολιτεία που απέχει μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από το ανατολικό τμήμα του, μια περιοχή όπου οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξηςκατέλαβαν το τελευταίο μεγάλο προπύργιο που ήλεγχε ο στρατός.Τις τελευταίες εβδομάδες, η περιοχή τουέχει γίνει νέο πεδίο μαχών μεταξύ του στρατού και των, που βρίσκονται σε πόλεμο από τον Απρίλιο του 2023.Κάτοικοι δήλωσαν σήμερα στοότι ολόκληρες πόλεις έχουν γίνει στρατιωτικοί στόχοι, καθώς ο στρατός και οι ΔΤΥ συγκρούονται για τον έλεγχο τηςπρωτεύουσας της πολιτείας του Βόρειου Κορντοφάν, που είναι σημαντικό κέντρο επιμελητείας και διοίκησης που συνδέει το Νταρφούρ με το Χαρτούμ και το οποίο διαθέτει επίσης αεροδρόμιο.«Σήμερα, όλες οι δυνάμεις μας συγκεντρώθηκαν στο μέτωπο της Μπάρα», δήλωσε μέλος των ΔΤΥ σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε χθες βράδυ από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις, στοχοθετώντας μια κοινότητα βορείως τηςΟι ΔΤΥ ισχυρίστηκαν ότι κατέλαβαν την Μπάρα την περασμένη εβδομάδα., κάτοικος της, δυτικά της Ελ-Ομπέιντ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μετά την κατάληψη της Ελ-Φάσερ από τους παραστρατιωτικούς, «ο αριθμός των οχημάτων των ΔΤΥ έχει αυξηθεί».«Σταματήσαμε να πηγαίνουμε στα χωράφια μας, καθώς φοβόμαστε για συγκρούσεις», πρόσθεσε.Άλλος κάτοικος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του για λόγους ασφαλείας, έκανε επίσης λόγο για «σημαντική αύξηση των οχημάτων και του στρατιωτικού υλικού στα δυτικά και τα νότια της Ελ-Ομπέιντ» στη διάρκεια των δύο τελευταίων εβδομάδων.Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό σχεδόν 12 εκατομμυρίων ανθρώπων καθώς και τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.