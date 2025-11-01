Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πως οι μαζικές δολοφονίες στο Ελ Φάσερ του Σουδάν συνεχίζονται
ΚΟΣΜΟΣ
Σουδάν Νεκροί

Μετά την πτώση της πόλης Ελ Φάσερ από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις του Σουδάν,  άρχισαν να έρχονται στο φως αναφορές για συνοπτικές εκτελέσεις, σεξουαλική βία, επιθέσεις κατά εργαζομένων ανθρωπιστικών οργανώσεων, λεηλασίες και απαγωγές

Νέες δορυφορικές εικόνες καταδεικνύουν ότι οι μαζικές δολοφονίες πιθανόν συνεχίζονται στην πόλη Ελ Φάσερ και την ευρύτερη περιοχή του Νταρφούρ στο Σουδάν, λίγες ημέρες μετά την κατάληψή της από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου Yale.

Σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό του Σουδάν από τον Απρίλιο του 2023, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) κατέλαβαν την Κυριακή το Ελ Φάσερ, εκδιώκοντας τον στρατό από το τελευταίο του προπύργιο στη δυτική περιοχή του Νταρφούρ, έπειτα από μια πολιορκία που διήρκεσε 18 μήνες.



Μετά την πτώση της πόλης, άρχισαν να έρχονται στο φως αναφορές για συνοπτικές εκτελέσεις, σεξουαλική βία, επιθέσεις κατά εργαζομένων ανθρωπιστικών οργανώσεων, λεηλασίες και απαγωγές, ενώ η επικοινωνία με την περιοχή παραμένει σε μεγάλο βαθμό διακοπείσα.

Σύμφωνα με έκθεση του Ερευνητικού Ανθρωπιστικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Yale που δημοσιεύθηκε χθες, οι νέες δορυφορικές εικόνες «δίνουν λόγους να πιστεύεται ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι νεκρό, αιχμάλωτο ή κρυμμένο».

Το εργαστήριο εντόπισε τουλάχιστον 31 συστάδες αντικειμένων που ομοιάζουν με ανθρώπινα σώματα, κατανεμημένες σε συνοικίες, πανεπιστημιακούς χώρους και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής.

«Οι ενδείξεις ότι οι μαζικές δολοφονίες συνεχίζονται είναι σαφώς ορατές», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση του Yale, επισημαίνοντας ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στο Ελ Φάσερ παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ διεθνείς οργανισμοί αδυνατούν να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στην περιοχή.


