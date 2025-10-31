Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Καφές από... χρυσάφι στο Ντουμπάι: Παρασκευάζεται από σπάνιους σπόρους από τον Παναμά και κοστίζει 1.000 δολάρια το φλιτζάνι
Καφές από... χρυσάφι στο Ντουμπάι: Παρασκευάζεται από σπάνιους σπόρους από τον Παναμά και κοστίζει 1.000 δολάρια το φλιτζάνι
Κατάστημα σε βιομηχανική συνοικία του Ντουμπάι, που έχει εξελιχθεί σε hotspot για λάτρεις του καφέ, θα σερβίρει από τη 1η Νοεμβρίου περίπου 400 φλιτζάνια του πολύτιμου αυτού ροφήματος
Με σχεδόν 1.000 δολάρια το φλιτζάνι, ένα κατάστημα στο πολυτελές εμιράτο του Ντουμπάι προτείνει τον Nido 7, τον ακριβότερο καφέ στον κόσμο. Ο καφές παρασκευάζεται από σπόρους από τον Παναμά, οι οποίοι πωλούνται σε τιμές χρυσού.
Το κατάστημα Julith, που βρίσκεται σε μια βιομηχανική συνοικία του Ντουμπάι που έχει εξελιχθεί σε hotspot για λάτρεις του καφέ, θα σερβίρει από τη 1η Νοεμβρίου περίπου 400 φλιτζάνια του πολύτιμου αυτού ροφήματος, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων(AFP) ο Τούρκος συνιδρυτής του, Σερκάν Σαγκσιέζ.
Η παρασκευή του καφέ, η οποία ακολουθεί μια ιδιαίτερη μέθοδο φιλτραρίσματος που εγγυάται τη βέλτιστη γεύση, καθώς και η γευσιγνωσία μπορεί να πραγματοποιηθεί στην κύρια αίθουσα του καφέ ή σε ιδιωτικό χώρο. Με τιμή 3.600 ντιράμ (περίπου 980 δολάρια), το ρόφημα αποκαλύπτει φρουτώδεις και λουλουδένιες γεύσεις που θυμίζουν τσάι.
«Nιώθεις νότες από λευκά λουλούδια, όπως το γιασεμί, εσπεριδοειδή όπως το πορτοκάλι και το περγαμόντο, και μια υποψία βερίκοκου και ροδάκινου», εξηγεί ο Σαγκσιέζ. «Είναι σαν το μέλι, ντελικάτο και γλυκό». Ο Σαγκσιέζ, που διηύθυνε καφέ στην Τουρκία για επτά χρόνια πριν ανοίξει το Julith τον περασμένο Αύγουστο, επισημαίνει ότι το Ντουμπάι είναι το ιδανικό μέρος για μια τέτοια επένδυση.
Το Ντουμπάι είναι γνωστό για τις πολυτελείς του επιλογές, από τον υψηλότερο πύργο του κόσμου μέχρι τα τεχνητά νησιά του. Το γεγονός ότι το εμιράτο φιγουράριζε ήδη στο βιβλίο Γκίνες για το ακριβότερο φλιτζάνι καφέ με 680 δολάρια το Σεπτέμβριο, δεν προκαλεί έκπληξη.
Οι κάτοικοι του Ντουμπάι το αντιμετωπίζουν ως μια πολυτελή εμπειρία για τους εύπορους που επιθυμούν να επιδείξουν την πολυτέλεια τους.
Το κατάστημα Julith πλήρωσε την υψηλότερη τιμή που έχει δοθεί ποτέ για καφέ σε δημοπρασία στον Παναμά. Είκοσι κιλά από τους σπάνιους σπόρους του καφέ Nido 7 Geisha από τις φυτείες Ασέντα Λα Εσμεράλντα, που βρίσκονται κοντά στο ηφαίστειο Μπαρού, πωλήθηκαν έναντι 604.000 δολάρια, έπειτα από μια δημοπρασία που διήρκεσε 13 ώρες και περιλάμβανε 549 προσφορές.
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη τηλεοπτικός σεφ για χρέη 350.000 ευρώ προς το Δημόσιο
Ο Κάρολος δεν αφαίρεσε τους τίτλους από τις κόρες του Άντριου, Βεατρίκη και Ευγενία – Γιατί η απόφαση μπορεί να του γυρίσει μπούμερανγκ
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Νιάρχο - Συντετριμμένες η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Το κατάστημα Julith, που βρίσκεται σε μια βιομηχανική συνοικία του Ντουμπάι που έχει εξελιχθεί σε hotspot για λάτρεις του καφέ, θα σερβίρει από τη 1η Νοεμβρίου περίπου 400 φλιτζάνια του πολύτιμου αυτού ροφήματος, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων(AFP) ο Τούρκος συνιδρυτής του, Σερκάν Σαγκσιέζ.
Η παρασκευή του καφέ, η οποία ακολουθεί μια ιδιαίτερη μέθοδο φιλτραρίσματος που εγγυάται τη βέλτιστη γεύση, καθώς και η γευσιγνωσία μπορεί να πραγματοποιηθεί στην κύρια αίθουσα του καφέ ή σε ιδιωτικό χώρο. Με τιμή 3.600 ντιράμ (περίπου 980 δολάρια), το ρόφημα αποκαλύπτει φρουτώδεις και λουλουδένιες γεύσεις που θυμίζουν τσάι.
«Nιώθεις νότες από λευκά λουλούδια, όπως το γιασεμί, εσπεριδοειδή όπως το πορτοκάλι και το περγαμόντο, και μια υποψία βερίκοκου και ροδάκινου», εξηγεί ο Σαγκσιέζ. «Είναι σαν το μέλι, ντελικάτο και γλυκό». Ο Σαγκσιέζ, που διηύθυνε καφέ στην Τουρκία για επτά χρόνια πριν ανοίξει το Julith τον περασμένο Αύγουστο, επισημαίνει ότι το Ντουμπάι είναι το ιδανικό μέρος για μια τέτοια επένδυση.
Το Ντουμπάι είναι γνωστό για τις πολυτελείς του επιλογές, από τον υψηλότερο πύργο του κόσμου μέχρι τα τεχνητά νησιά του. Το γεγονός ότι το εμιράτο φιγουράριζε ήδη στο βιβλίο Γκίνες για το ακριβότερο φλιτζάνι καφέ με 680 δολάρια το Σεπτέμβριο, δεν προκαλεί έκπληξη.
Οι κάτοικοι του Ντουμπάι το αντιμετωπίζουν ως μια πολυτελή εμπειρία για τους εύπορους που επιθυμούν να επιδείξουν την πολυτέλεια τους.
Το κατάστημα Julith πλήρωσε την υψηλότερη τιμή που έχει δοθεί ποτέ για καφέ σε δημοπρασία στον Παναμά. Είκοσι κιλά από τους σπάνιους σπόρους του καφέ Nido 7 Geisha από τις φυτείες Ασέντα Λα Εσμεράλντα, που βρίσκονται κοντά στο ηφαίστειο Μπαρού, πωλήθηκαν έναντι 604.000 δολάρια, έπειτα από μια δημοπρασία που διήρκεσε 13 ώρες και περιλάμβανε 549 προσφορές.
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη τηλεοπτικός σεφ για χρέη 350.000 ευρώ προς το Δημόσιο
Ο Κάρολος δεν αφαίρεσε τους τίτλους από τις κόρες του Άντριου, Βεατρίκη και Ευγενία – Γιατί η απόφαση μπορεί να του γυρίσει μπούμερανγκ
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Νιάρχο - Συντετριμμένες η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα