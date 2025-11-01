Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Αρχιλοχίας στη Βρετανία παρενόχλησε 19χρονη στρατιωτικό που μετά αυτοκτόνησε - Καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκισης
Είχε καταγγείλει δύο φορές τον αρχιλοχία, αλλά ο στρατός δεν έκανε τίποτα - «Ο στρατός προφανώς δεν είναι ασφαλής χώρος για νέες γυναίκες» δήλωσε η μητέρα της
Ένας αρχιλοχίας του βρετανικού στρατού καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση για σεξουαλική παρενόχληση σε μια νεαρή στρατιωτικό, η οποία λίγο αργότερα έβαλε τέλος στη ζωή της.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Daily Mail, η 19χρονη πυροβολητής του Βασιλικού Πυροβολικού, Τζέισλεϊ Μπεκ, βρέθηκε απαγχονισμένη στο δωμάτιό της στο στρατόπεδο Λάρκχιλ, κοντά στο Σάλισμπερι του Γουίλτσιρ, στις 15 Δεκεμβρίου 2021.
Η Τζέισλεϊ είχε καταγγείλει δύο φορές τον αρχιλοχία, Μάικλ Γουέμπερ (43 ετών σήμερα), ο οποίος, σύμφωνα με όσα έδειξε η ιατροδικαστική έρευνα του περασμένου Φεβρουαρίου, φέρεται να την είχε ακινητοποιήσει και στη συνέχεια προσπάθησε να τη φιλήσει να τη φιλήσει και έβαλε το χέρι του ανάμεσα στα πόδια της κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης.
Είχε καταταχθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις μόλις στην ηλικία των 16 ετών. Εκπαιδεύτηκε στον χειρισμό drone, ενώ ήταν μέλος ομάδας στρατιωτών που προσέλκυαν σε σχολεία ή άλλες εκδηλώσεις νεοσύλλεκτους.
Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι πριν πεθάνει η Μπεκ είχε καταναλώσει αλκοόλ τρεις φορές πάνω από το όριο για την οδήγηση. Παρά τη μεγάλη ποσότητα που είχε πιει η 19χρονη, ο ιατροδικαστής θεωρεί ότι η κοπέλα ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή της και το έπραξε.
Λίγο πριν πεθάνει είχε εκμυστηρευτεί σε φίλους της όσα περνούσε από τους ανωτέρους της και πώς ένας αξιωματικός με τον οποίο είχε σχέση την είχε απατήσει πολλές φορές. Οι δυο τους χώρισαν ένα μήνα πριν πεθάνει.
Τελικά, ο στρατός τον τιμώρησε με ποινή-χάδι, ενώ λίγο καιρό μετά του έδωσε προαγωγή.
Η ίδια κατηγόρησε τον βρετανικό στρατό για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της κόρης της και διάβασε στο δικαστήριο μια συναισθηματικά φορτισμένη δήλωση:
Έχασε την πίστη της στο σύστημα που υποτίθεται πως θα την προστάτευεΗ μητέρα της, κ. ΜακΚρίντι, αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να παρακαλέσει για να της επιτραπεί να δει το δωμάτιο της κόρης της μετά τον θάνατό της κόρης της και, όταν τελικά της δόθηκε άδεια, βρήκε ένα κρυμμένο γράμμα.
Η ίδια κατηγόρησε τον βρετανικό στρατό για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της κόρης της και διάβασε στο δικαστήριο μια συναισθηματικά φορτισμένη δήλωση:
The mother of soldier Jaysley Beck, who took her own life, speaks out after a coroner's report said the army's failure to properly deal with her sexual assault complaint played "more than a minimal" role in her death.— Sky News (@SkyNews) February 20, 2025
More on this story: https://t.co/o2uAUT2EkU pic.twitter.com/z7uJjKL9J5
«Μόλις είχε κλείσει τα 19 και ήταν ένα κορίτσι γεμάτο ζωή και γέλια. Είχε τόσα σχέδια για το μέλλον και εμπιστευόταν τους γύρω της να την προστατεύουν, όμως, αυτή η εμπιστοσύνη χάθηκε. Με κάλεσε το πρωί μετά το περιστατικό και κατάλαβα πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Είχε τρομάξει τόσο πολύ από τον κ. Γουέμπερ που κλείδωσε τον εαυτό της μέσα στο αυτοκίνητο. Ένιωθε προδομένη και ανίσχυρη.
Όταν έμαθε πως εκείνος είχε προαχθεί, μου είπε: “Εγώ πήρα ένα γράμμα και εκείνος πήρε προαγωγή”. Η επίθεση αυτή διέλυσε την πίστη της στο σύστημα που υποτίθεται πως θα την προστάτευε».
Ο πατέρας της, Άντονι Μπεκ, δήλωσε στο δικαστήριο: «Όταν μου είπε τι έκανε ο Μάικλ Γουέμπερ, ένιωσα αηδία, ήταν διπλάσιος στην ηλικία της, τον εμπιστευόταν και εκείνος εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη της. Έγινε πιο απόμακρη, σταμάτησε να εμπιστεύεται τους ανθρώπους, και ήταν φρικτό να βλέπεις το φως να σβήνει μέσα της».
Καμία ποινή δεν μπορεί να συγκριθεί με τη «διά βίου καταδίκη» που βιώνει χωρίς την κόρη του, πρόσθεσε.
Δεν είναι δικό του λάθος που ο στρατός, η εισαγγελία ή η αστυνομία δεν προχώρησαν σε πιο επίσημες ενέργειες εναντίον του. Δεν προσποιήθηκε, όπως ίσως έκαναν άλλοι, ότι δεν είχε συμβεί τίποτα.
Δεν κρύφτηκε πίσω από το γεγονός ότι συνέβη σε ένα άδειο μπαρ χωρίς άλλους μάρτυρες».
Ο Σκοτ τόνισε ότι ο Γουέμπερ είναι διαζευγμένος και δεν βλέπει πλέον τη 16χρονη κόρη του, στην οποία πληρώνει διατροφή.
Τώρα εργάζεται ως οδηγός φορτηγού και λαμβάνει στρατιωτική σύνταξη 1.200 λιρών. Έχει μετάλλιο για την υπηρεσία του στο Αφγανιστάν, μετάλλιο μακροχρόνιας υπηρεσίας και μετάλλιο για την επέτειο της βασιλείας.
Ο δικαστής Άλαν Λαρτζ ανέφερε: «Καμία ποινή που μπορούμε να επιβάλουμε δεν θα φέρει πίσω την κόρη τους. Ο κατηγορούμενος είχε ανώτερο βαθμό και η πράξη του προκάλεσε σοβαρή ζημιά στο ηθικό και την εμπιστοσύνη μέσα στον στρατό. Η σχέση εμπιστοσύνης είχε παραβιαστεί πλήρως, σε σημείο που η Τζέισλεϊ ένιωσε ότι έπρεπε να κοιμηθεί στο αυτοκίνητό της».
Τόνισε ότι, παρόλο Γουέμπερ είχε καθαρό ποινικό μητρώο και παραδειγματική καριέρα, η σοβαρότητα του αδικήματος δεν επιτρέπει αναστολή της ποινής: «Μόνο η άμεση φυλάκιση μπορεί να θεωρηθεί επαρκής τιμωρία».
Ο Γουέμπερ θα εκτίσει τους τρεις από τους έξι μήνες σε πολιτική φυλακή, ενώ θα παραμείνει στο μητρώο σεξουαλικών δραστών για επτά χρόνια.
Η ίδια σημείωσε ότι η κόρη της έκανε «ό,τι έπρεπε», καθώς ενημέρωσε άμεσα για την επίθεση και μάλιστα δύο φορές, όμως οι ανώτεροι αξιωματικοί δεν ειδοποίησαν ποτέ την αστυνομία.
«Δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω την κόρη μας, αλλά θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για να βεβαιωθώ ότι η ζωή της θα οδηγήσει σε αλλαγές που θα βοηθήσουν και, ελπίζω, θα σώσουν άλλους».
Η δικηγόρος της οικογένειας, Έμα Νόρτον, δήλωσε: «Αν ο στρατός είχε απλώς ακούσει την Τζέισλεϊ και είχε αναφέρει το περιστατικό στην αστυνομία, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι εντελώς διαφορετικό».
Τόνισε ότι μετά τον θάνατό της έχουν ξεκινήσει μεγάλες αλλαγές συμπεριφοράς και πολιτικής, στο πλαίσιο του προγράμματος «Raising our Standards», προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η προστασία των στρατιωτών που καταγγέλλουν σεξουαλικές επιθέσεις.
Στην ανακοίνωσή της μετά την ιατροδικαστική έρευνα, η ταξίαρχος Μελίσα Έμετ πρόσθεσε: «Η Τζέισλεϊ ήταν ακριβώς το είδος ανθρώπου που χρειάζεται ο στρατός – ευγενική, αστεία και πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους άλλους. Θα έπρεπε να είχαμε κάνει πολύ περισσότερα για να τη στηρίξουμε και να την προστατεύσουμε».
Ο στρατός δεν είναι ασφαλής για τις νέες γυναίκεςΜιλώντας έξω από το δικαστήριο, η μητέρα της Τζέισλεϊ δήλωσε: «Ο στρατός προφανώς δεν είναι ασφαλής χώρος για νέες γυναίκες, αυτό συνεχίζεται. Μέχρι να υπάρξει πραγματική αλλαγή, δεν θα συμβούλευα καμία νέα γυναίκα να καταταγεί».
Κατηγόρησε τη στρατιωτική ηγεσία ότι «προστάτευε» την ταυτότητα του Γουέμπερ και πρόσθεσε: «Η Τζέισλεϊ θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ σήμερα για να δει τον άνθρωπο που κατήγγειλε να λογοδοτεί. Αντί γι’ αυτό, ζούμε μια ποινή ισόβιας απώλειας».
An ex-sergeant major has been jailed for six months for sexually assaulting teenage soldier Jaysley Beck, who later took her own life.— Sky News (@SkyNews) October 31, 2025
Speaking outside court, the victim's mother says she's seen no evidence of cultural change within the Army.https://t.co/G8gDzyqv3Q
📺 Sky 501 pic.twitter.com/m0NWmyix4J
Η ίδια σημείωσε ότι η κόρη της έκανε «ό,τι έπρεπε», καθώς ενημέρωσε άμεσα για την επίθεση και μάλιστα δύο φορές, όμως οι ανώτεροι αξιωματικοί δεν ειδοποίησαν ποτέ την αστυνομία.
«Δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω την κόρη μας, αλλά θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για να βεβαιωθώ ότι η ζωή της θα οδηγήσει σε αλλαγές που θα βοηθήσουν και, ελπίζω, θα σώσουν άλλους».
Η δικηγόρος της οικογένειας, Έμα Νόρτον, δήλωσε: «Αν ο στρατός είχε απλώς ακούσει την Τζέισλεϊ και είχε αναφέρει το περιστατικό στην αστυνομία, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι εντελώς διαφορετικό».
Η «συγνώμη» του βρετανικού στρατούΟ υποστράτηγος, Τζον Σουίφτ, βοηθός αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, δήλωσε μετά την ετυμηγορία: «Προς την οικογένεια της Τζέισλι-Λουίζ Μπεκ εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Λυπούμαστε βαθιά για τις αποτυχίες που εντοπίστηκαν. Λυπούμαστε που δεν ακούσαμε την Τζέισλεϊ, όταν ανέφερε για πρώτη φορά την επίθεση».
Τόνισε ότι μετά τον θάνατό της έχουν ξεκινήσει μεγάλες αλλαγές συμπεριφοράς και πολιτικής, στο πλαίσιο του προγράμματος «Raising our Standards», προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η προστασία των στρατιωτών που καταγγέλλουν σεξουαλικές επιθέσεις.
Στην ανακοίνωσή της μετά την ιατροδικαστική έρευνα, η ταξίαρχος Μελίσα Έμετ πρόσθεσε: «Η Τζέισλεϊ ήταν ακριβώς το είδος ανθρώπου που χρειάζεται ο στρατός – ευγενική, αστεία και πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους άλλους. Θα έπρεπε να είχαμε κάνει πολύ περισσότερα για να τη στηρίξουμε και να την προστατεύσουμε».
