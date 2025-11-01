Αρχιλοχίας στη Βρετανία παρενόχλησε 19χρονη στρατιωτικό που μετά αυτοκτόνησε - Καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκισης

Ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή

Ο στρατός δεν είναι ασφαλής για τις νέες γυναίκες

Η «συγνώμη» του βρετανικού στρατού

«Μόλις είχε κλείσει τα 19 και ήταν ένα κορίτσι γεμάτο ζωή και γέλια. Είχε τόσα σχέδια για το μέλλον και εμπιστευόταν τους γύρω της να την προστατεύουν, όμως, αυτή η εμπιστοσύνη χάθηκε. Με κάλεσε το πρωί μετά το περιστατικό και κατάλαβα πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Είχε τρομάξει τόσο πολύ από τον κ. Γουέμπερ που κλείδωσε τον εαυτό της μέσα στο αυτοκίνητο.Όταν έμαθε πως εκείνος είχε προαχθεί, μου είπε: “”. Η επίθεση αυτή διέλυσε την πίστη της στο σύστημα που υποτίθεται πως θα την προστάτευε».Ο πατέρας της,, δήλωσε στο δικαστήριο: «Όταν μου είπε τι έκανε ο Μάικλ Γουέμπερ, ένιωσα αηδία, ήταν διπλάσιος στην ηλικία της, τον εμπιστευόταν και εκείνος εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη της. Έγινε πιο απόμακρη, σταμάτησε να εμπιστεύεται τους ανθρώπους, και ήταν φρικτό να βλέπεις το φως να σβήνει μέσα της»., πρόσθεσε.Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο δικηγόρος του Γουέμπερ,, παραδέχθηκε: «Πρόκειται για μια τραγική υπόθεση και τίποτα απ’ όσα θα πω δεν μπορεί να μειώσει το μέγεθος αυτής της τραγωδίας.Δεν είναι δικό του λάθος που ο στρατός, η εισαγγελία ή η αστυνομία δεν προχώρησαν σε πιο επίσημες ενέργειες εναντίον του. Δεν προσποιήθηκε, όπως ίσως έκαναν άλλοι, ότι δεν είχε συμβεί τίποτα.Δεν κρύφτηκε πίσω από το γεγονός ότι συνέβη σε ένα άδειο μπαρ χωρίς άλλους μάρτυρες».Ο Σκοτ τόνισε ότι ο Γουέμπερ είναι διαζευγμένος και δεν βλέπει πλέον τη 16χρονη κόρη του, στην οποία πληρώνει διατροφή.Τώρα εργάζεται ως οδηγός φορτηγού και λαμβάνει στρατιωτική σύνταξη 1.200 λιρών. Έχει μετάλλιο για την υπηρεσία του στο Αφγανιστάν, μετάλλιο μακροχρόνιας υπηρεσίας και μετάλλιο για την επέτειο της βασιλείας.Ο δικαστήςανέφερε: «. Ο κατηγορούμενος είχε ανώτερο βαθμό και η πράξη του προκάλεσε σοβαρή ζημιά στο ηθικό και την εμπιστοσύνη μέσα στον στρατό. Η σχέση εμπιστοσύνης είχε παραβιαστεί πλήρως, σε σημείο που η Τζέισλεϊ ένιωσε ότι έπρεπε να κοιμηθεί στο αυτοκίνητό της».Τόνισε ότι, παρόλο Γουέμπερ είχε καθαρό ποινικό μητρώο και παραδειγματική καριέρα,: «».Ο Γουέμπερ θα εκτίσει τους τρεις από τους έξι μήνες σε πολιτική φυλακή, ενώ θα παραμείνει στο μητρώο σεξουαλικών δραστών για επτά χρόνια.Μιλώντας έξω από το δικαστήριο, η μητέρα της Τζέισλεϊ δήλωσε: «, αυτό συνεχίζεται. Μέχρι να υπάρξει πραγματική αλλαγή, δεν θα συμβούλευα καμία νέα γυναίκα να καταταγεί».Κατηγόρησε τη στρατιωτική ηγεσία ότι «προστάτευε» την ταυτότητα του Γουέμπερ και πρόσθεσε: «Η Τζέισλεϊ θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ σήμερα για να δει τον άνθρωπο που κατήγγειλε να λογοδοτεί. Αντί γι’ αυτό,».Η ίδια σημείωσε ότι η κόρη της έκανε «ό,τι έπρεπε», καθώς ενημέρωσε άμεσα για την επίθεση και μάλιστα δύο φορές, όμως οι ανώτεροι αξιωματικοί δεν ειδοποίησαν ποτέ την αστυνομία.«Δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω την κόρη μας, αλλά θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για να βεβαιωθώ ότι η ζωή της θα οδηγήσει σε αλλαγές που θα βοηθήσουν και, ελπίζω, θα σώσουν άλλους».Η δικηγόρος της οικογένειας, Έμα Νόρτον, δήλωσε: «Αν ο στρατός είχε απλώς ακούσει την Τζέισλεϊ και είχε αναφέρει το περιστατικό στην αστυνομία, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι εντελώς διαφορετικό».Ο υποστράτηγος,, βοηθός αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, δήλωσε μετά την ετυμηγορία: «Προς την οικογένεια της Τζέισλι-Λουίζ Μπεκ εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Λυπούμαστε βαθιά για τις αποτυχίες που εντοπίστηκαν.».Τόνισε ότι μετά τον θάνατό της έχουν ξεκινήσει μεγάλες αλλαγές συμπεριφοράς και πολιτικής, στο πλαίσιο του προγράμματος «Raising our Standards», προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η προστασία των στρατιωτών που καταγγέλλουν σεξουαλικές επιθέσεις.Στην ανακοίνωσή της μετά την ιατροδικαστική έρευνα, η ταξίαρχος Μελίσα Έμετ πρόσθεσε: «Η Τζέισλεϊ ήταν ακριβώς το είδος ανθρώπου που χρειάζεται ο στρατός – ευγενική, αστεία και πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους άλλους. Θα έπρεπε να είχαμε κάνει πολύ περισσότερα για να τη στηρίξουμε και να την προστατεύσουμε».