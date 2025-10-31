Στο Σουδάν συνελήφθη ο χασάπης του αιώνα: Καυχιόταν ότι σκότωσε μόνος του πάνω από 2.000 ανθρώπους
Σουδάν Πόλεμος στο Σουδάν

Στο Σουδάν συνελήφθη ο χασάπης του αιώνα: Καυχιόταν ότι σκότωσε μόνος του πάνω από 2.000 ανθρώπους

Ο  Αμπού Λούλου έχει καταγραφεί σε βίντεο να σκοτώνει εν ψυχρώ άοπλους ανθρώπους στην πόλη Ελ Φάσερ - Είχε προφίλ και στο TikTok - Φέρεται να κρατείται σε φυλακή στο Βόρειο Νταρφούρ

Στο Σουδάν συνελήφθη ο χασάπης του αιώνα: Καυχιόταν ότι σκότωσε μόνος του πάνω από 2.000 ανθρώπους
Γιώργος Χρήστου
Στη σύλληψη του «Αμπού Λούλου» ενός πολέμαρχου του στρατού (SAF) του Σουδάν στον οποίο δυτικά μέσα έχουν αποδώσει το παρατσούκλι «ο χασάπης του αιώνα» ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF).



Ο Αμπού Λούλου, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Ταξίαρχος Αλ-Φατέχ Αμπντουλάχ Ιντρίς, εμφανιζόταν σε βίντεο στα social media να καυχιέται ότι μόνος του σκότωσε περισσότερους από 2.000 ανθρώπους.

Σε άλλο βίντεο που φέρεται να έχει καταγραφεί στην πόλη Ελ Φάσερ που αποτέλεσε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων για 48 ώρες των δύο αντίπαλων ομάδων που έχουν αιματοκυλίσει το Σουδάν, ο Αμπού Λούλου απεικονίζεται να ειρωνεύεται και τελικά να εκτελεί εν ψυχρώ από κοντινή απόσταση εννέα ανθρώπους.



Ο ίδιος ήταν δραστήριος και στο TikTok παρουσιάζοντας βίντεο από εκτελέσεις άοπλων ανθρώπων ενώ επεδείκνυε το έμβλημα του στρατού

Κλείσιμο


Τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Sudans Post, ο Αμπού Λούλου φέρεται να ζήτησε από έναν άνδρα, ο οποίος είπε ότι ήταν ιδιοκτήτης εστιατορίου, να αποκαλύψει την τοποθεσία του ηγέτη μιας εχθρικής μεραρχίας πεζικού. Τότε είχε απαιτήσει από τον άνδρα να «μιλήσει ευθέως», προσθέτοντας: «Ορκίζομαι στον Θεό ότι δεν μιλάω πολύ και δεν χαρίζω κανέναν. Από τότε που ο Θεός ίδρυσε τις Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF), δεν έχω χαρίσει ποτέ σε κανέναν – ούτε σε αιχμάλωτο, ούτε σε κανέναν». Όταν ο άνδρας επέμεινε ότι δεν είχε τις πληροφορίες, ο Αμπού Λουλού τον ρώτησε για την εθνική του καταγωγή, πριν, σύμφωνα με πληροφορίες, βγάλει το πιστόλι του και τον πυροβολήσει.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Χ ο RSF δημοσιοποίησε πλάνα από τη σύλληψη του Αμπού Λούλου ο οποίος φέρεται να έχει οδηγηθεί σε φυλακή στο Βόρειο Νταρφούρ για «εγκλήματα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της απελευθέρωσης» του Ελ-Φασέρ.



Γιώργος Χρήστου
