ΗΠΑ: Υπέρ της κατάργησης των δασμών που έχει επιβάλει παγκοσμίως ο Τραμπ ψήφισε η Γερουσία
ΗΠΑ: Υπέρ της κατάργησης των δασμών που έχει επιβάλει παγκοσμίως ο Τραμπ ψήφισε η Γερουσία
Περισσότερο συμβολικό το συγκεκριμένο ψήφισμα, καθώς θεωρείται σχεδόν απίθανο να φέρει προς ψήφιση το μέτρο αυτό και η Βουλή των Αντιπροσώπων
Υπέρ της κατάργησης των δασμών που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ σε παγκόσμια κλίμακα, ψήφισε η Γερουσία στις ΗΠΑ, μετά την έγκριση δύο ψηφισμάτων νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα για την άρση των επιβαρύνσεων σε Καναδά και Βραζιλία.
Σύμφωνα με το The Hill, τέσσερις Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς και έκριναν το αποτέλεσμα (51-47), εγκρίνοντας το διακομματικό ψήφισμα για το τέλος στους αυξημένους δασμούς για τους συμμάχους, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.
Ωστόσο, είναι απίθανο η Βουλή των Αντιπροσώπων να φέρει το μέτρο προς ψήφιση, καθώς η ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων έχει μπλοκάρει τις ψηφοφορίες για τους δασμούς του Τραμπ μέχρι τον επόμενο Μάρτιο. Επιπλέον, ακόμη και αν η Βουλή των Αντιπροσώπων τελικά εγκρίνει αυτό ή άλλα ψηφίσματα για τους δασμούς, το Κογκρέσο θα χρειαστεί πλειοψηφία δύο τρίτων για να προσπεράσει το προεδρικό βέτο.
Νωρίτερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε τη μείωση των δασμών κατά της Κίνας, μετά από μια «πραγματικά εξαιρετική» συνάντηση με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα. Μάλιστα, δήλωσε σε δημοσιογράφους, εν πτήσει με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τους δασμούς που είχαν επιβληθεί λόγω του φαιντανύλης κατά δέκα μονάδες.
Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι ο Σι συμφώνησε να αγοράσει «τεράστιες ποσότητες» σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων από τις ΗΠΑ.
Ο Τραμπ επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έχει φτάσει στην 30ή ημέρα. Το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) αποτελεί μείζονα ανησυχία για εκατομμύρια Αμερικανούς, καθώς τα επιδόματα αναμένεται να εξαντληθούν το Σάββατο. Ωστόσο, δεν είναι το μόνο ζήτημα που επιδεινώνεται λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης.
Και τα δύο κόμματα αναζητούν τρόπους για να τερματιστεί το κυβερνητικό αδιέξοδο το συντομότερο την επόμενη εβδομάδα, αν και η πορεία προς τη συμφωνία παραμένει αβέβαιη.
Ειδήσεις σήμερα:
Εκτελέσεις, βασανιστήρια, μονομαχίες σαν σε ρωμαϊκή αρένα: Πώς τιμωρούν οι Ρώσοι διοικητές τους στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στο ουκρανικό μέτωπο
Δάλλα για Κωνσταντοπούλου: 20 γυναίκες έχουμε υποστεί bullying, θα κάνουμε σωματείο - Συνεργάτης της κατέγραψε συνομιλία μας
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Σύμφωνα με το The Hill, τέσσερις Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς και έκριναν το αποτέλεσμα (51-47), εγκρίνοντας το διακομματικό ψήφισμα για το τέλος στους αυξημένους δασμούς για τους συμμάχους, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.
Ωστόσο, είναι απίθανο η Βουλή των Αντιπροσώπων να φέρει το μέτρο προς ψήφιση, καθώς η ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων έχει μπλοκάρει τις ψηφοφορίες για τους δασμούς του Τραμπ μέχρι τον επόμενο Μάρτιο. Επιπλέον, ακόμη και αν η Βουλή των Αντιπροσώπων τελικά εγκρίνει αυτό ή άλλα ψηφίσματα για τους δασμούς, το Κογκρέσο θα χρειαστεί πλειοψηφία δύο τρίτων για να προσπεράσει το προεδρικό βέτο.
Νωρίτερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε τη μείωση των δασμών κατά της Κίνας, μετά από μια «πραγματικά εξαιρετική» συνάντηση με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα. Μάλιστα, δήλωσε σε δημοσιογράφους, εν πτήσει με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τους δασμούς που είχαν επιβληθεί λόγω του φαιντανύλης κατά δέκα μονάδες.
Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι ο Σι συμφώνησε να αγοράσει «τεράστιες ποσότητες» σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων από τις ΗΠΑ.
Ο Τραμπ επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έχει φτάσει στην 30ή ημέρα. Το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) αποτελεί μείζονα ανησυχία για εκατομμύρια Αμερικανούς, καθώς τα επιδόματα αναμένεται να εξαντληθούν το Σάββατο. Ωστόσο, δεν είναι το μόνο ζήτημα που επιδεινώνεται λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης.
Και τα δύο κόμματα αναζητούν τρόπους για να τερματιστεί το κυβερνητικό αδιέξοδο το συντομότερο την επόμενη εβδομάδα, αν και η πορεία προς τη συμφωνία παραμένει αβέβαιη.
Ειδήσεις σήμερα:
Εκτελέσεις, βασανιστήρια, μονομαχίες σαν σε ρωμαϊκή αρένα: Πώς τιμωρούν οι Ρώσοι διοικητές τους στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στο ουκρανικό μέτωπο
Δάλλα για Κωνσταντοπούλου: 20 γυναίκες έχουμε υποστεί bullying, θα κάνουμε σωματείο - Συνεργάτης της κατέγραψε συνομιλία μας
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα