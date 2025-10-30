Ανάλυση: Οι υποχωρήσεις που έκανε ο Τραμπ στην Κίνα του Σι - Μείωσε τους δασμούς με αντάλλαγμα το TikTok και ασαφείς υποσχέσεις για την φαιντανύλη

Η συμφωνία αυτή αναμένεται να προκαλέσει τριγμούς στις σχέσεις των ΗΠΑ με τονκαι το- χώρες που επίσης έχουν δεχθεί δασμούς για τη, παρά τις προσπάθειές τους να περιορίσουν τη ροή των ναρκωτικών. Ο Τραμπ απειλεί να αυξήσει τους δασμούς σε συμμάχους, ενώ τους μειώνει στον βασικό του αντίπαλο.Σε εσωτερικό επίπεδο, η μείωση των δασμών μπορεί να ανακουφίσει τους καταναλωτές και να λειτουργήσει κατά του πληθωρισμού - έστω και σταδιακά. Πολιτικά όμως, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ παίζει με τη φωτιά: επιχειρεί να προσεγγίσει τον κύριο οικονομικό του αντίπαλο, ρισκάροντας τις συμμαχίες που στηρίζουν την αμερικανική επιρροή.Ο Τραμπ στοιχηματίζει ότι αυτή τη φορά ηθα τηρήσει τον λόγο της. Η ιστορία δείχνει το αντίθετο. Αν το Πεκίνο δεν ανταποκριθεί, ο Λευκός Οίκος θα έχει χάσει ένα από τα τελευταία του όπλα στον εμπορικό πόλεμο - και ίσως την πρωτοβουλία στις σχέσεις με την ισχυρότερη ανταγωνιστική δύναμη του πλανήτη.