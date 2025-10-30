Ο Τραμπ ανακοίνωσε μείωση των δασμών στην Κίνα μετά την «εκπληκτική συνάντηση» με τον Σι - Θα ταξιδέψει στην Κίνα τον Απρίλιο
Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεργαστούν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο - Με άριστα το 10, βαθμολόγησε με... 12 τη συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομόλογό του
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντησή του στη Νότια Κορέα με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ότι ο ίδιος θα ταξιδέψει στην Κίνα τον Απρίλιο, ενώ μετά από την επίσκεψη αυτή, θα γίνει και επίσκεψη του προέδρου Σι στις ΗΠΑ.
«Θα είμαι στην Κίνα τον Απρίλιο και (ο Σι) θα έρθει λίγο αργότερα εδώ, στη Φλόριντα, στο Παλμ Μπιτς ή στην Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροπλάνου Air Force One. «Καταλήξαμε σε πολλά σημεία» στη διάρκεια των συνομιλιών στο Μπουσάν, πρόσθεσε χαρακτηρίζοντας τον Σι «εξαιρετικό ηγέτη μιας πολύ ισχυρής χώρας».
Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεργαστούν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ οι δασμοί που έχουν επιβληθεί στην Κίνα μειώνονται από 57% σε 47%.
Επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τους δασμούς που επιβάλλουν σε κινεζικά αγαθά που σχετίζονται με τη φαιντανύλη στο 10% από 20%. Ο Σι θα εργασθεί «πολύ σκληρά για να σταματήσει τη ροή» της φαιντανύλης, δήλωσε ο Τραμπ και οι δασμοί μειώθηκαν «επειδή πιστεύω ότι αναλαμβάνουν πραγματικά ισχυρή δράση».
«Όλο το ζήτημα των σπάνιων γαιών διευθετήθηκε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους επί του Air Force One. «Και αυτό ισχύει για τον κόσμο, παγκοσμίως, θα μπορούσες να πεις ότι ήταν μια παγκόσμια κατάσταση, όχι μια κατάσταση μόνο για τις ΗΠΑ». «Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για τις σπάνιες γαίες. Αυτό ευελπιστούμε ότι θα εξαφανισθεί από το λεξιλόγιό μας για λίγο καιρό», δήλωσε.
Σε μία κλίμακα αξιολόγησης από το 1 μέχρι το 10, ο πρόεδρος Τραμπ βαθμολόγησε με... 12 τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο Σι, κάνοντας λόγο για μια καταπληκτική συνάντηση. Η Κίνα δεν έχει ακόμα σχολιάσει σχετικά με το τι συμφωνήθηκε από τους δύο ηγέτες κατά τις συνομιλίες, οι οποίες διήρκεσαν σχεδόν δύο ώρες.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν δεν τέθηκε στις συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι.
Ένα άλλο ζήτημα που δεν συζητήθηκε ήταν το τεχνολογικά εξελιγμένο μικροκύκλωμα (τσιπ) της Nvidia Blackwell.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί σε προηγούμενες δηλώσεις του για το ενδεχόμενο να βοηθήσει την εταιρία να εξάγει μία τεχνολογικά υποδεέστερη έκδοση του επεξεργαστή GPU της Nvidia, που θεωρείται καθοριστικής σημασίας στον ανταγωνισμό για την τεχνητή νοημοσύνη.
Στη διάρκεια της πτήσης του προς τη Νότια Κορέα χθες, είχε δηλώσει ότι ενδέχεται να συζητήσει για τα μικροκυκλώματα με τον πρόεδρο της Κίνας.
Ωστόσο, οι ελπίδες της Nvidia για μία έγκριση από τις ΗΠΑ και την Κίνα για την πώληση μιας τεχνολογικά υποβαθμισμένης έκδοσης του πιο εξελιγμένου μικροκυκλώματος τεχνητής νοημοσύνης δέχθηκαν πλήγμα από τα σημερινά σχόλια του Τραμπ.
«Δεν μιλάμε για τα μικροκυκλώματα της Blackwell», δήλωσε ο Τραμπ από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, αναχωρώντας από τη Νότια Κορέα, μετά από τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι.
«Το ζήτημα των σπάνιων γαιών διευθετήθηκε»Η Κίνα θα αγοράσει «τεράστιες ποσότητες» αμερικανικής σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων «αρχής γενομένης αμέσως», ενώ επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία ενός έτους για τις σπάνιες γαίες, η οποία θα παραταθεί έπειτα από ένα χρόνο, δήλωσε ο Τραμπ. «Δεν θα επιβάλουν τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες», δήλωσε. Η συμφωνία αυτή, για την οποία ο Τραμπ έδωσε λίγες λεπτομέρειες εκτός από το ότι πιθανόν θα παραταθεί, «διευθετεί» το ζήτημα, κατά τον ίδιο.
U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping shake hands as they meet in Busan, South Korea, on the final day of Trump’s trip to Asia. pic.twitter.com/l2P4M7E23W— The Associated Press (@AP) October 30, 2025
Ποια ζητήματα δεν αναφέρθηκαν στις συνομιλίες
President Donald J. Trump meets with Chinese President Xi Jinping in South Korea.— The White House (@WhiteHouse) October 30, 2025
"I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time, and it is an honor to have you with us." pic.twitter.com/ISpVBzkvN3
Εγκάρδιο το κλίμα πριν τη συνάντησηΠριν την έναρξη των συνομιλιών, το κλίμα ήταν εγκάρδιο μεταξύ των δύο ηγετών στο αεροδρόμιο του Μπουσάν στη Νότια Κορέα.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι προσβλέπει σε μια «πολύ επιτυχημένη συνάντηση» με τον κινέζο ομόλογό του, τον οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικό διαπραγματευτή» κατά την έναρξη των συνομιλιών τους.
Από την πλευρά του, ο Σι είπε στον Τραμπ ότι χάρηκε πολύ για τη συνάντησή τους, επισημαίνοντας πως στις επαφές που προηγήθηκαν μεταξύ των δύο κυβερνήσεων διαπιστώθηκε συναίνεση για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Κινέζος ηγέτης δήλωσε επίσης ότι η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας δεν απειλεί το όραμα του Τραμπ να κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
