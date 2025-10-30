Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Συμβολική νίκη για την Λεπέν: Για πρώτη φορά η γαλλική Εθνοσυνέλευση υπερψήφισε πρόταση από το κόμμα της
Συμβολική νίκη για την Λεπέν: Για πρώτη φορά η γαλλική Εθνοσυνέλευση υπερψήφισε πρόταση από το κόμμα της
Πολλοί βουλευτές του κόμματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν δεν προσήλθαν στην ψηφοφορία για ασαφείς λόγους
Η Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας ενέκρινε την Πέμπτη για πρώτη φορά στην ιστορία της κείμενο που υπέβαλε ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπεν.
Έστω και με μία ψήφο διαφορά, οι βουλευτές ενέκριναν μη δεσμευτικό ψήφισμα που καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει συμφωνία του 1968 με την Αλγερία η οποία διευκολύνει την μετανάστευση Αλγερινών στη Γαλλία.
Υπέρ ψήφισαν 185 βουλευτές από τη Δεξιά και το Κέντρο (μεταξύ τους 17 βουλευτές του Horizons, του κεντροδεξιού κόμματος του πρώην πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ) και κατά 184 βουλευτές κυρίως από την Αριστερά.
Στο παρελθόν, ακόμη και ο επικεφαλής του κόμματος του Μακρόν, Γκαμπριέλ Ατάλ, ζήτησε την κατάργηση της συμφωνίας, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Γαλλίας και Αλγερίας. Ο Ατάλ απουσίαζε κατά την ψηφοφορία της Πέμπτης και μόνο 30 από τους 92 βουλευτές του κόμματος του Μακρόν ψήφισαν κατά του κειμένου. Οι υπόλοιποι απουσίαζαν.
Η υπερψήφιση θέτει ερωτήματα σχετικά με τον κίνδυνο κανονικοποίησης του ακροδεξιού κόμματος, επισημαίνει το Politico.
Είναι σε κάθε περίπτωση μια σημαντική συμβολική νίκη για το κόμμα της Λεπέν, το οποίο μέχρι τώρα ήταν απομονωμένο από τους κεντρώους και αριστερούς βουλευτές λόγω της λεγόμενος «υγειονομικής ζώνης», ενός άγραφου κανόνα που τους εμποδίζει να συνεργάζονται με την Ακροδεξιά.
Έστω και με μία ψήφο διαφορά, οι βουλευτές ενέκριναν μη δεσμευτικό ψήφισμα που καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει συμφωνία του 1968 με την Αλγερία η οποία διευκολύνει την μετανάστευση Αλγερινών στη Γαλλία.
Υπέρ ψήφισαν 185 βουλευτές από τη Δεξιά και το Κέντρο (μεταξύ τους 17 βουλευτές του Horizons, του κεντροδεξιού κόμματος του πρώην πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ) και κατά 184 βουλευτές κυρίως από την Αριστερά.
Στο παρελθόν, ακόμη και ο επικεφαλής του κόμματος του Μακρόν, Γκαμπριέλ Ατάλ, ζήτησε την κατάργηση της συμφωνίας, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Γαλλίας και Αλγερίας. Ο Ατάλ απουσίαζε κατά την ψηφοφορία της Πέμπτης και μόνο 30 από τους 92 βουλευτές του κόμματος του Μακρόν ψήφισαν κατά του κειμένου. Οι υπόλοιποι απουσίαζαν.
Η υπερψήφιση θέτει ερωτήματα σχετικά με τον κίνδυνο κανονικοποίησης του ακροδεξιού κόμματος, επισημαίνει το Politico.
Είναι σε κάθε περίπτωση μια σημαντική συμβολική νίκη για το κόμμα της Λεπέν, το οποίο μέχρι τώρα ήταν απομονωμένο από τους κεντρώους και αριστερούς βουλευτές λόγω της λεγόμενος «υγειονομικής ζώνης», ενός άγραφου κανόνα που τους εμποδίζει να συνεργάζονται με την Ακροδεξιά.
Ειδήσεις σήμερα:
Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Με Χουλιαράκη, Γαβρόγλου, Παπαγιαννίδη, Μαραντζίδη το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Δείτε και τα 41 ονόματα
Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Με Χουλιαράκη, Γαβρόγλου, Παπαγιαννίδη, Μαραντζίδη το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Δείτε και τα 41 ονόματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα