Ένα σχεδόν μυθικό αιλουροειδές φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά στην Ισπανία - Ο Ιβηρικός λευκός λύγκας και οι προσπάθειες να μην εξαφανιστεί

Ιβηρικός λύγκας, ένα είδος υπό εξαφάνιση

Ο ιβηρικός λύγκας

Ένα από τα σπανιότερα αιλουροειδή στον κόσμο, ο ιβηρικός λύγκας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται είδος υπό εξαφάνιση.Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF), ο ιβηρικός λύγκας έχει έντονες, σκούρες κηλίδες και ζυγίζει περίπου το μισό από το ευρασιατικό είδος, με μακριά πόδια και πολύ κοντή ουρά με μαύρη άκρη.Το τρίχωμά του είναι καστανό με μια χαρακτηριστική «γενειάδα» γύρω από το πρόσωπό του και εμφανείς μαύρες τούφες στα αυτιά. Ωστόσο, οι οικολόγοι προειδοποιούν για την περίπτωση του λευκού ιβηρικού λύγκα ότι παρόλο που το λευκό τρίχωμα μπορεί να φαίνεται υπέροχο στην κάμερα, ταυτόχρονα αποτελεί τρομερό καμουφλάζ στη φύση.Η ανακάλυψη του λευκού ιβηρικού λύγκα οφείλεται στις εκτεταμένες προσπάθειες διατήρησης για την προστασία του ιβηρικού λυγκα, ο οποίος σώθηκε από την εξαφάνιση μετά τη ραγδαία μείωση του πληθυσμού του κάτω από τα 100 μεγάλα αιλουροειδή το 2002.Ο ιβηρικός λύγκας άρχισε να μειώνεται σταθερά κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα λόγω λαθροκυνηγών και μέχρι το 2002 απέμεναν μόνο δύο αναπαραγωγικοί πληθυσμοί στον κόσμο, συνολικά περίπου 100 ενήλικα ζώα με 25 αναπαραγωγικές θηλυκές.Ωστόσο, χάρη στις εκτεταμένες κοινές προσπάθειες των ισπανικών εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων, διαφόρων ΜΚΟ και των χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων Life, το είδος κατάφερε να ανακάμψει από το χείλος της εξαφάνισης.Η απογραφή του 2015 έδειξε ότι υπήρχαν 404 ενήλικες λύγκες στον κόσμο, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης της Ισπανίας ο πληθυσμός του συγκεκριμένου είδους ξεπέρασε τα 2.000 το 2023, κατανεμημένα στις δύο χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου.Ωστόσο, η πρόοδος αυτή κινδυνεύει, καθώς αρκετές περιφερειακές κυβερνήσεις στην Ισπανία υπέκυψαν στις πιέσεις αγροτών και κυνηγών να εμποδίσουν την επανεισαγωγή του είδους στη φύση.Οι αντίπαλοι του προγράμματος διατήρησης του λυγκα ισχυρίστηκαν ότι αυτά τα ζώα απειλούν κουνέλια και πέρδικες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.Τα ζώα έχουν εξαπλωθεί σε γεωγραφικές περιοχές, όπως η Σιέρα Μορένα, τα Μόντες ντε Τολέδο, η ισπανο-πορτογαλική λεκάνη του Γουαδιάνα και η Ντονιάνα, καθώς και σε άλλα μέρη όπου επανεισάγονται, κάτι που θα ήταν αδιανόητο μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όπως η Σιέρα Παλεντίνα.Ενδημικό μόνο σε αυτή την περιοχή, αυτό το μεγάλο αιλουροειδές είναι απαραίτητο για τα οικοσυστήματα του μεσογειακού τοπίου και την τροφική του αλυσίδα, καθώς κύρια πηγή της τροφής του αποτελούν τα κουνέλια.Εάν εξαφανιζόταν, θα προκαλούσε υπερπληθυσμό στο επόμενο επίπεδο της αλυσίδας, γεγονός που θα διατάρασσε την ισορροπία του συνόλου, δεδομένης της έλλειψης ανταγωνισμού μεταξύ των δύο ειδών.