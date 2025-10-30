Συνάντηση Τραμπ και Σι στη Νότια Κορέα με στόχο την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας - «Πρέπει να συνεργαστούμε»
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Κίνα Ντόναλντ Τραμπ Σι Τζινπίνγκ

Ο Κινέζος πρόεδρος είπε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι οι χώρες τους πρέπει να προσπαθήσουν να είναι «εταίροι και φίλοι» παρά τις όποιες διαφορές τους

Σε εγκάρδιο κλίμα ξεκίνησε η συνάντηση των προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας στο αεροδρόμιο του Μπουσάν στη Νότια Κορέα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προσβλέπει σε μια «πολύ επιτυχημένη συνάντηση» με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, τον οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικό διαπραγματευτή» κατά την έναρξη των συνομιλιών τους.

Από την πλευρά του, ο Σι είπε στον Τραμπ ότι χάρηκε πολύ για τη συνάντησή τους, επισημαίνοντας πως στις επαφές που προηγήθηκαν μεταξύ των δύο κυβερνήσεων διαπιστώθηκε συναίνεση για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε επίσης ότι η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας δεν απειλεί το όραμα του Τραμπ να κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Κινέζος πρόεδρος είπε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι οι χώρες τους πρέπει να προσπαθήσουν να είναι «εταίροι και φίλοι» παρά τις όποιες διαφορές τους.

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να αναλάβουν από κοινού τις ευθύνες τους ως μεγάλες δυνάμεις και να συνεργαστούν με στόχο την υλοποίηση φιλόδοξων έργων (…) προς όφελος τόσο των χωρών μας όσο και του κόσμου ολόκληρου», δήλωσε ο Σι κατά την έναρξη της συνάντησης των δύο ηγετών στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.




