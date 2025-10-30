Συνάντηση Τραμπ και Σι στη Νότια Κορέα με στόχο την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας - «Πρέπει να συνεργαστούμε»

Ο Κινέζος πρόεδρος είπε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι οι χώρες τους πρέπει να προσπαθήσουν να είναι «εταίροι και φίλοι» παρά τις όποιες διαφορές τους