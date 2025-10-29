Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Η Google διαψεύδει πως υπήρξε παραβίαση ασφαλείας στο Gmail
«Δεν πρόκειται για μια νέα επίθεση που στοχεύει σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, εργαλείο ή πλατφόρμα» αναφέρει η Google
Πιο συγκεκριμένα, τα δημοσιεύματα στηρίχτηκαν σε δήλωση του δημιουργού της βάσης δεδομένων «Have I Been Pwned», Τρόι Χαντ, ο οποίος ανέφερε ότι η παραβίαση αφορούσε διευθύνσεις ιστοτόπων, διευθύνσεις email και κωδικούς πρόσβασης.
Η Google με ανακοίνωσή της αναφέρει πως δεν έχει υπάρξει διαρροή με τους χρήστες του Gmail να είναι προστατευμένοι.
This story has suddenly gained *way* more traction in recent hours, and something I thought was obvious needs clarifying: this *is not* a Gmail leak, it simply has the credentials of victims infected with malware, and Gmail is the dominant email provider: https://t.co/S75hF4T1es— Troy Hunt (@troyhunt) October 27, 2025
«Οι αναφορές για "παραβίαση ασφαλείας του Gmail που επηρεάζει εκατομμύρια χρήστες" είναι ψευδείς. Οι άμυνες του Gmail είναι ισχυρές και οι χρήστες παραμένουν προστατευμένοι», αναφέρει σε ενημέρωσή της στα social media η Google.
Τόνισε πως «Οι ανακριβείς αναφορές προέρχονται από μια παρεξήγηση των βάσεων δεδομένων infostealer, οι οποίες συλλέγουν τακτικά διάφορες δραστηριότητες κλοπής διαπιστευτηρίων που συμβαίνουν στο διαδίκτυο. Δεν αντανακλούν μια νέα επίθεση που στοχεύει σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, εργαλείο ή πλατφόρμα».
Reports of a “Gmail security breach impacting millions of users” are false. Gmail’s defenses are strong, and users remain protected. 🧵👇— News from Google (@NewsFromGoogle) October 27, 2025
The inaccurate reports are stemming from a misunderstanding of infostealer databases, which routinely compile various credential theft activity occurring across the web. It’s not reflective of a new attack aimed at any one person, tool, or platform.— News from Google (@NewsFromGoogle) October 27, 2025
