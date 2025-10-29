Η Google διαψεύδει πως υπήρξε παραβίαση ασφαλείας στο Gmail
ΚΟΣΜΟΣ
Gmail Google

Η Google διαψεύδει πως υπήρξε παραβίαση ασφαλείας στο Gmail

«Δεν πρόκειται για μια νέα επίθεση που στοχεύει σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, εργαλείο ή πλατφόρμα» αναφέρει η Google

Η Google διαψεύδει πως υπήρξε παραβίαση ασφαλείας στο Gmail
Σάλος ξέσπασε πριν από λίγες ημέρες, όταν δημοσιεύματα ξένων ΜΜΕ έκαναν λόγο για διαρροή 183 εκατ. λογαριασμών και κωδικών πρόσβασης στο Gmail τον περασμένο Απρίλιο, τα οποία, όμως, η Google διέψευσε.

Πιο συγκεκριμένα, τα δημοσιεύματα στηρίχτηκαν σε δήλωση του δημιουργού της βάσης δεδομένων «Have I Been Pwned», Τρόι Χαντ, ο οποίος ανέφερε ότι η παραβίαση αφορούσε διευθύνσεις ιστοτόπων, διευθύνσεις email και κωδικούς πρόσβασης.


Η Google με ανακοίνωσή της αναφέρει πως δεν έχει υπάρξει διαρροή με τους χρήστες του Gmail να είναι προστατευμένοι. 

«Οι αναφορές για "παραβίαση ασφαλείας του Gmail που επηρεάζει εκατομμύρια χρήστες" είναι ψευδείς. Οι άμυνες του Gmail είναι ισχυρές και οι χρήστες παραμένουν προστατευμένοι», αναφέρει σε ενημέρωσή της στα social media η Google.

Τόνισε πως «Οι ανακριβείς αναφορές προέρχονται από μια παρεξήγηση των βάσεων δεδομένων infostealer, οι οποίες συλλέγουν τακτικά διάφορες δραστηριότητες κλοπής διαπιστευτηρίων που συμβαίνουν στο διαδίκτυο. Δεν αντανακλούν μια νέα επίθεση που στοχεύει σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, εργαλείο ή πλατφόρμα».


Κλείσιμο

Ειδήσεις σήμερα:

Άνω-κάτω στην Κεντροαριστερά: Τι να τον κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης;

Το plan B Ερντογάν μετά το ναυάγιο με τα F-35 - Γιατί τα Eurofighter δεν δίνουν πλεονέκτημα στην Τουρκία

Λατινοπούλου: Να απολυθούν τα «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Μια υπόσχεση που αξίζει να δοκιμάσεις

Η σειρά Nature’s Promise της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι κάτι περισσότερο από μια σειρά προϊόντων. Είναι μια υπόσχεση για ποιότητα, μια δέσμευση για υγεία, ένας δρόμος προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής αλλά και «Προϊόν της Χρονιάς» 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης