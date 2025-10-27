Τρομακτικό δυστύχημα στη Ρουμανία: Φορτηγό δίπλωσε και συνέθλιψε αυτοκίνητο - Δύο νεκροί, δείτε βίντεο
Τροχαίο Δυστύχημα Ρουμανία Φορτηγό Νεκροί Αυτοκίνητο

Τρομακτικό δυστύχημα στη Ρουμανία: Φορτηγό δίπλωσε και συνέθλιψε αυτοκίνητο - Δύο νεκροί, δείτε βίντεο

42 ετών ο οδηγός του ΙΧ που έχασε τη ζωή του - Νεκρός και ο συνοδηγός του

Τρομακτικό δυστύχημα στη Ρουμανία: Φορτηγό δίπλωσε και συνέθλιψε αυτοκίνητο - Δύο νεκροί, δείτε βίντεο
Γιώργος Χρήστου
Σοκ προκαλεί το βίντεο από θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε την Παρασκευή στη Ρουμανία με απολογισμό δύο νεκρούς, έναν 42χρονο και τον συνοδηγό του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο θανατηφόρο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και ένα αυτοκίνητο με τον οδηγό του πρώτου να χάνει τον έλεγχο του μεγάλου οχήματος που δίπλωσε στον δρόμο με αποτέλεσμα να συνθλίψει το ΙΧ που βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.



Στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος ανάμεσα στις περιοχές Cristești και Drăgușen έσπευσαν 13 πυροσβέστες οι οποίοι απεγκλώβισαν τους επιβάτες του αυτοκινήτου.

Όπως διαπιστώθηκε μετά τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο, και οι δύο επιβάτες του ΙΧ είχαν χάσει τη ζωή τους.

Ο οδηγός του φορτηγού δεν τραυματίστηκε ενώ το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό.

