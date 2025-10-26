Ληστεία στο Λούβρο: Ανάλυση βίντεο, παρακολούθηση τηλεφώνων και DNA οδήγησαν στη σύλληψη των δύο υπόπτων

έρονται να έχουν εμπλακεί και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.



Γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο άνδρας που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο με προορισμό την Αλγερία. Το Paris Match ανέφερε ότι ο δεύτερος, ο οποίος συνελήφθη περίπου την ίδια ώρα στο διαμέρισμα Σεν-Σαιν-Ντενί κοντά στο Παρίσι, σχεδίαζε να ταξιδέψει στο Μάλι.



Cambriolage au Louvre: ce que l'on sait après l'interpellation de deux suspects pic.twitter.com/gdshEPvRhn — BFMTV (@BFMTV) October 26, 2025

Une semaine après le vol spectaculaire de huit joyaux de la couronne de France en quelques minutes au musée du Louvre, deux hommes, soupçonnés d’avoir fait partie du commando, ont été interpellés et placés en garde à vue. ➡ https://t.co/rjUualXqqN pic.twitter.com/7qpGeWhvpF — Le Figaro (@Le_Figaro) October 26, 2025

