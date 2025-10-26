Ληστεία στο Λούβρο: Ανάλυση βίντεο, παρακολούθηση τηλεφώνων και DNA οδήγησαν στη σύλληψη των δύο υπόπτων
Είναι γνωστοί στις Αρχές - Θεωρούνται έμπειροι διαρρήκτες που πιθανόν ενήργησαν κατ’ εντολήν, ενώ φέρονται να έχουν εμπλακεί και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις
Οι γαλλικές Αρχές συνέλαβαν το βράδυ του Σαββάτου δύο υπόπτους για τη θεαματική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, αποτέλεσμα μιας μεθοδικής έρευνας που στηρίχθηκε σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, αναλύσεις DNA και τηλεφωνικά δεδομένα, σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλείται η εφημερίδα Le Figaro.
Συγκεκριμένα, όπως τόνισε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 150 δειγματοληψίες DNA, αποτυπωμάτων και άλλων ιχνών στον χώρο του εγκλήματος. Οι δράστες είχαν αφήσει πίσω τους διάφορα αντικείμενα, τα οποία αποδείχθηκαν κρίσιμα για την ταυτοποίησή τους.
Οι δύο ύποπτοι βρίσκονταν υπό παρακολούθηση εδώ και αρκετές ημέρες και, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν ήταν άγνωστοι στις Αρχές. Θεωρούνται έμπειροι διαρρήκτες που πιθανόν ενήργησαν κατ’ εντολήν, ενώ φέρονται να έχουν εμπλακεί και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
Γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο άνδρας που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο με προορισμό την Αλγερία. Το Paris Match ανέφερε ότι ο δεύτερος, ο οποίος συνελήφθη περίπου την ίδια ώρα στο διαμέρισμα Σεν-Σαιν-Ντενί κοντά στο Παρίσι, σχεδίαζε να ταξιδέψει στο Μάλι.
Παρά τη σύλληψη των δύο από τους τέσσερις υπόπτους, τα κλοπιμαία, αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, παραμένουν άφαντα, όπως επισημαίνει αστυνομική πηγή. Εν τω μεταξύ, μέρος της συλλογής των κοσμημάτων που δεν εκλάπησαν και των πολυτιμότερων εκθεμάτων του Λούβρου μεταφέρθηκε στη Τράπεζα της Γαλλίας, σε υπόγεια θησαυροφυλάκια 26 μέτρα κάτω από τη γη, όπου φυλάσσονται και τα εθνικά αποθέματα χρυσού. Στον ίδιο χώρο φυλάσσονται επίσης τα περίφημα σημειωματάρια του Λεονάρντο ντα Βίντσι, εκτιμώμενης αξίας άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο νέος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέ, εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας X τα «θερμά συγχαρητήριά» του στους αστυνομικούς «που εργάστηκαν ακούραστα» για τη σύλληψη των δύο δραστών. Παράλληλα, τόνισε ότι «οι έρευνες πρέπει να συνεχιστούν υπό τον αυστηρό σεβασμό του απορρήτου της ανάκρισης», η οποία τελεί υπό την εποπτεία της Ειδικής Διαπεριφερειακής Εισαγγελίας του Παρισιού.
Κατά τη διαφυγή τους από το μουσείο, οι τέσσερις ληστές είχαν εγκαταλείψει μια σειρά αντικειμένων, ανάμεσά τους δύο τροχούς κοπής, ένα φλόγιστρο, δοχεία με βενζίνη, γάντια, έναν ασύρματο, ένα κίτρινο γιλέκο και μια κουβέρτα.
Cambriolage au Louvre: ce que l'on sait après l'interpellation de deux suspects pic.twitter.com/gdshEPvRhn— BFMTV (@BFMTV) October 26, 2025
Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη διαρροή πληροφοριών σχετικά με τη σύλληψη των υπόπτων, υπογραμμίζοντας ότι «η πρόωρη δημοσιοποίηση τέτοιων στοιχείων μπορεί να βλάψει τις προσπάθειες της εκατοντάδας ερευνητών που εργάζονται για τον εντοπισμό των κλεμμένων κοσμημάτων και των υπόλοιπων δραστών». Όπως ανέφερε, θα υπάρξει «νεότερη ενημέρωση» μετά την προφυλάκιση των δύο ανδρών.
Une semaine après le vol spectaculaire de huit joyaux de la couronne de France en quelques minutes au musée du Louvre, deux hommes, soupçonnés d’avoir fait partie du commando, ont été interpellés et placés en garde à vue. ➡ https://t.co/rjUualXqqN pic.twitter.com/7qpGeWhvpF— Le Figaro (@Le_Figaro) October 26, 2025
