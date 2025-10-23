Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Μονοχρωματικός πίνακας του Υβ Κλάιν έπιασε σε δημοπρασία 18,4 εκατ. ευρώ
Μονοχρωματικός πίνακας του Υβ Κλάιν έπιασε σε δημοπρασία 18,4 εκατ. ευρώ
Το ποσό αυτό αποτελεί «ρεκόρ» για τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη στη Γαλλία
Ένας μονοχρωματικός πίνακας του Γάλλου καλλιτέχνη Υβ Κλάιν πουλήθηκε σήμερα σε δημοπρασία στο Παρίσι έναντι 18,4 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας, ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Christie’s.
Το ποσό αυτό αποτελεί «ρεκόρ» για τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη στη Γαλλία. Ο πίνακας που τιτλοφορείται «Καλιφόρνια (ΙΚΒ 71)» φιλοτεχνήθηκε στο Παρίσι το 1961, έναν χρόνο πριν από τον θάνατο του Κλάιν. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του ζωγράφου και ήταν η πρώτη φορά που προσφέρθηκε προς πώληση σε δημοπρασία.
Το ποσό αυτό αποτελεί «ρεκόρ» για τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη στη Γαλλία. Ο πίνακας που τιτλοφορείται «Καλιφόρνια (ΙΚΒ 71)» φιλοτεχνήθηκε στο Παρίσι το 1961, έναν χρόνο πριν από τον θάνατο του Κλάιν. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του ζωγράφου και ήταν η πρώτη φορά που προσφέρθηκε προς πώληση σε δημοπρασία.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την
Γεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την
Γεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα