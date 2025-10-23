Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας

Δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν το απόγευμα της Πέμπτης τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας πριν αποχωρήσουνΑργότερα έγινε γνωστό ότι το περιστατικό συνέβη σχεδόν πάνω στα σύνορα με τον ρωσικό θύλακα του Κένιξμπεργκ.Τα αεροσκάφη ήταντα οποία πέρασαν κατάμέσα στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας.Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας της Λιθουανίας, τόνισε σε μήνυμά του ο πρόεδρος της χώρας Γκιτάνας Ναουσέντα.Πρόσθεσε ο ίδιος ότι «για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η σημασία της ενίσχυσης της ετοιμότητας της ευρωπαϊκής αεροπορικής άμυνας. Το υπουργείο Εξωτερικών της Λιθουανίας θα καλέσει εκπροσώπους της ρωσικής πρεσβείας για να διαμαρτυρηθεί για την απερίσκεπτη και επικίνδυνη συμπεριφορά».Δύο ισπανικά μαχητικά Eurofighter που περιπολούν από την Πολωνία απογειώθηκαν για να απαντήσουν στην απειλή.