Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας

Αποχώρησαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό - Μαχητικά του ΝΑΤΟ που περιπολούν από την Πολωνία κλήθηκαν να  αντιμετωπίσουν την απειλή

Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας
9 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν το απόγευμα της Πέμπτης τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας πριν αποχωρήσουν μέσα σε 18 δευτερόλεπτα.

Αργότερα έγινε γνωστό ότι το περιστατικό συνέβη σχεδόν πάνω στα σύνορα με τον ρωσικό θύλακα του Κένιξμπεργκ.

Τα αεροσκάφη ήταν ένα μαχητικό Su-30 και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Il-78 τα οποία πέρασαν κατά 700 μέτρα μέσα στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας.

Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας της Λιθουανίας, τόνισε σε μήνυμά του ο πρόεδρος της χώρας Γκιτάνας Ναουσέντα.

Πρόσθεσε ο ίδιος ότι «για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η σημασία της ενίσχυσης της ετοιμότητας της ευρωπαϊκής αεροπορικής άμυνας. Το υπουργείο Εξωτερικών της Λιθουανίας θα καλέσει εκπροσώπους της ρωσικής πρεσβείας για να διαμαρτυρηθεί για την απερίσκεπτη και επικίνδυνη συμπεριφορά».

Δύο ισπανικά μαχητικά Eurofighter που περιπολούν από την Πολωνία απογειώθηκαν για να απαντήσουν στην απειλή.


Ειδήσεις σήμερα:

Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας

Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την
Γεροβασίλη

Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το Leasing αλλάζει τον τρόπο που μετακινούμαστε και το κάνει με τον πιο έξυπνο τρόπο

Το Leasing αλλάζει τον τρόπο που μετακινούμαστε και το κάνει με τον πιο έξυπνο τρόπο

Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.

COSMOTE GROW YOUR BUSINESS – Go Abroad: Δωρεάν ημερίδες για ΜμΕ που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στις διεθνείς αγορές

Δύο ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που προσφέρουν έμπνευση, καθοδήγηση και γνωριμία με προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία για τους επαγγελματίες που θέλουν να διευρύνουν την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης