Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας
Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας
Αποχώρησαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό - Μαχητικά του ΝΑΤΟ που περιπολούν από την Πολωνία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την απειλή
Δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν το απόγευμα της Πέμπτης τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας πριν αποχωρήσουν μέσα σε 18 δευτερόλεπτα.
Αργότερα έγινε γνωστό ότι το περιστατικό συνέβη σχεδόν πάνω στα σύνορα με τον ρωσικό θύλακα του Κένιξμπεργκ.
Τα αεροσκάφη ήταν ένα μαχητικό Su-30 και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Il-78 τα οποία πέρασαν κατά 700 μέτρα μέσα στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας.
Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας της Λιθουανίας, τόνισε σε μήνυμά του ο πρόεδρος της χώρας Γκιτάνας Ναουσέντα.
Πρόσθεσε ο ίδιος ότι «για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η σημασία της ενίσχυσης της ετοιμότητας της ευρωπαϊκής αεροπορικής άμυνας. Το υπουργείο Εξωτερικών της Λιθουανίας θα καλέσει εκπροσώπους της ρωσικής πρεσβείας για να διαμαρτυρηθεί για την απερίσκεπτη και επικίνδυνη συμπεριφορά».
Δύο ισπανικά μαχητικά Eurofighter που περιπολούν από την Πολωνία απογειώθηκαν για να απαντήσουν στην απειλή.
This evening, Russian military planes violated Lithuanian air space. This is a blatant breach of international law and territorial integrity of Lithuania. Once again, it confirms the importance of strengthening European air defence readiness.@LithuaniaMFA will summon Russian… pic.twitter.com/0GS6OrKaRx— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 23, 2025
Δύο ισπανικά μαχητικά Eurofighter που περιπολούν από την Πολωνία απογειώθηκαν για να απαντήσουν στην απειλή.
