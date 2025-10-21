Διάρρηξη στο Λούβρο: Οι δράστες ενδέχεται να έκλεψαν το ανυψωτικό μηχάνημα 10 μέρες πριν από την κοινότητα... Λουβρ
Διάρρηξη στο Λούβρο: Οι δράστες ενδέχεται να έκλεψαν το ανυψωτικό μηχάνημα 10 μέρες πριν από την κοινότητα... Λουβρ
Το σενάριο της αρπαγής του ανυψωτικού μηχανήματος από τον ιδιοκτήτη του, στην διάρκεια αγοραπωλησίας σε κοινότητα της Βόρειας Γαλλίας, εξετάζουν οι ερευνητές - Τουλάχιστον 60 άτομα έχουν επιστρατευτεί για να βρουν δράστες και κλοπιμαία
Η κλοπή ενός ανυψωτικού μηχανήματος στο Βαλ ντ' Ουάζ της βόρειας Γαλλίας είναι μία από τις βασικές υποθέσεις που εξετάζουν οι αστυνομικοί της Μονάδας Καταστολής Κακοποιών για τη διάρρηξη στο Λούβρο, καθώς φαίνεται ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα χρησιμοποιήθηκε για το εντυπωσιακό χτύπημα της Κυριακής, ενώ στη συνέχεια προσπάθησαν να το κάψουν.
Όπως προέκυψε από πληροφορίες της Le Parisien, που επιβεβαίωσε η Le Figaro, ένας κάτοικος του Βαλ ντ' Ουάζ είχε βάλει προς πώληση ένα ανυψωτικό μηχάνημα σε σχετική πλατφόρμα αγοραπωλησιών και κατήγγειλε την κλοπή του στις 10 Οκτωβρίου, δέκα ημέρες πριν από τη διάρρηξη στο μουσείο.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με μια πηγή κοντά στην έρευνα που επικαλείται η εφημερίδα Le Figaro, το μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο Λούβρο την Κυριακή, φαίνεται να είχε κλαπεί λίγες μέρες νωρίτερα από την περιοχή της Βόρειας Γαλλίας, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες των δύο εντύπων.
Ποια είναι η φοβερή σύμπτωση σε όλα αυτή την ιστορία; Η αρπαγή του μηχανήματος από τον ιδιοκτήτη του, έγινε σε μια περιοχή του Βαλ ντ' Ουάζ που ονομάζεται... Λουβρ! Όπως κατήγγειλε το θύμα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης για την αγοραπωλησία, φέρεται να παγιδεύτηκε από μια ομάδα ατόμων, που του αφαίρεσαν με τη βία το αντικείμενο πριν το βάλουν στα πόδια. Ακολούθως, εκείνος έκανε τη σχετική μήνυση στο αστυνομικό τμήμα του Λουβρ.
Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον 60 ερευνητές από την Μονάδα Καταστολής Κακοποιών (BRB) της δικαστικής αστυνομίας του Παρισιού και το Κεντρικό Γραφείο Καταπολέμησης Διακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών έχουν κινητοποιηθεί για να συλλάβουν τους δράστες και να εντοπίσουν τα κλοπιμαία, η πολιτιστική αξία των οποίων είναι «ανεκτίμητη», σύμφωνα με τις αρχές. «Θα βρούμε τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», υποσχέθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν το βράδυ της Κυριακής.
Σημειώενται πως η BRB είναι η ομάδα, η οποία το 2016 εξιχνίασε τη ληστεία σε βάρος τη Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι. Συνολικά, αριθμεί περίπου 100 πράκτορες, με περισσότερους από δώδεκα εξ αυτών να είναι εξειδικευμένοι σε κλοπές από μουσεία. Οι αστυνομικοί θα εξετάσουν βίντεο, τηλεφωνικά αρχεία και εγκληματολογικά στοιχεία, ενώ θα ενεργοποιηθούν και πληροφοριοδότες. «Μπορούν να έχουν ομάδες που θα εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για μεγάλο χρονικό διάστημα» είπε στο Reuters πρώην μέλος της ομάδας δηλώνοντας «100%» σίγουρος ότι οι κλέφτες θα συλληφθούν.
«Ανεκτίμητη πολιτιστική αξία»Σε περίπτωση που οι ερευνητές καταφέρουν να αποδείξουν ότι πρόκειται πράγματι για το ίδιο μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε από τους δύο διαρρήκτες για να μπουν στην αίθουσα της Γκαλερί του Απόλλωνα, αυτό θα επιβεβαιώσει κάτι που ήταν σχεδόν βέβαιο από την πρώτη στιγμή: η εντυπωσιακή ληστεία είχε σχεδιαστεί και προετοιμαστεί πολλές μέρες νωρίτερα.
