Διάρρηξη στο Λούβρο: Οι δράστες ενδέχεται να έκλεψαν το ανυψωτικό μηχάνημα 10 μέρες πριν από την κοινότητα... Λουβρ

«Ανεκτίμητη πολιτιστική αξία»

Σημειώενται πως η BRB είναι η ομάδα, η οποία το 2016 εξιχνίασε

ριθμεί περίπου 100 πράκτορες, με περισσότερους από δώδεκα εξ αυτών να είναι εξειδικευμένοι σε κλοπές από μουσεία. Οι αστυνομικοί θα εξετάσουν βίντεο, τηλεφωνικά αρχεία και εγκληματολογικά στοιχεία, ενώ θα ενεργοποιηθούν και πληροφοριοδότες. «Μπορούν να έχουν ομάδες που θα εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για μεγάλο χρονικό διάστημα» είπε στο Reuters πρώην μέλος της ομάδας δηλώνοντας «100%» σίγουρος ότι οι κλέφτες θα συλληφθούν.