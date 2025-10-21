Νέο ιστορικό ρεκόρ υπογεννητικότητας στην Ιταλία - Συνεχής πτωτική τάση από το 2008
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Υπογεννητικότητα Γεννήσεις

Νέο ιστορικό ρεκόρ υπογεννητικότητας στην Ιταλία - Συνεχής πτωτική τάση από το 2008

Τα τελευταία 17 χρόνια η τάση οδήγησε σε «απώλεια» 207.000 γεννήσεων

Νέο ιστορικό ρεκόρ υπογεννητικότητας στην Ιταλία - Συνεχής πτωτική τάση από το 2008
Μειωμένες πάνω από 6% είναι το 2025 οι γεννήσεις στην Ιταλία σε σχέση με το 2024, δείχνουν τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής Istat.

Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Ιουλίου φέτος, δηλώθηκαν 13.000 γεννήσεις λιγότερες σε σχέση με την ανάλογη περσινή περίοδο ή μείωση της τάξης του 6,3%. Σε ό,τι αφορά το 2024, η συνολική μείωση, σε ετήσια βάση, ήταν 2,4%.

Πρόκειται για ιστορικό ρεκόρ υπογεννητικότητας, μια πτωτική πορεία που συνεχίζεται αδιάκοπα από το 2008.

Τα τελευταία 17 χρόνια η τάση οδήγησε σε «απώλεια» 207.000 γεννήσεων.

Σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες, η υπογεννητικότητα οφείλεται τόσο στην αλλαγή της συνολικής στάσης των εν δυνάμει γονέων, όσο και στον εκ των πραγμάτων περιορισμό του συνολικού τους αριθμού, από την στιγμή που πρόκειται για πολίτες οι οποίοι γεννήθηκαν από τα μέσα της δεκαετίας του '70 και μετά.

Το 2024, ο μέσος αριθμός παιδιών για κάθε γυναίκα που ζει στην Ιταλία, ήταν 1,18. Πέρυσι ήταν 1,20, ενώ το μέχρι τώρα αρνητικό ιστορικό ρεκόρ είχε σημειωθεί το 1995, με 1,19 παιδιά ανά γυναίκα.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της χώρας υπογραμμίζει, τέλος, ότι η μείωση αυτή αφορά και τις γυναίκες που μετανάστευσαν στην Ιταλία από ξένες χώρες. Ο μέσος αριθμός παιδιών, σε αυτή την περίπτωση, πέρυσι ήταν 1,79. Το 2023 ήταν 1,82, ενώ το 2010 έφτανε το 2,31.


