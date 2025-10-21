Ολλανδία: Μην ρωτάτε την τεχνητή νοημοσύνη ποιον να ψηφίσετε, προειδοποιούν οι Αρχές
Τα διαλογικά ρομπότ (chatbot) τεχνητής νοημοσύνης είναι «λίγο μόνο αξιόπιστα και προδήλως προκατειλημμένα», δήλωσε σήμερα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της χώρας

Τα διαλογικά ρομπότ (chatbot) τεχνητής νοημοσύνης είναι «λίγο μόνο αξιόπιστα και προδήλως προκατειλημμένα» όταν δίνουν συμβουλές για ψήφο, δήλωσε σήμερα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ολλανδίας (AP), επικαλούμενη μια απειλή για τη δημοκρατία μόλις οκτώ ημέρες πριν από τις εθνικές εκλογές.

Τα τέσσερα chatbots, που ελέγχθηκαν από την AP, έχουν την τάση να συμβουλεύουν τους ανθρώπους να ψηφίσουν τα κόμματα που βρίσκονται στα αριστερά ή στην άκρα δεξιά της πολιτικής σκακιέρας, σύμφωνα με τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν από τον εν λόγω οργανισμό επιτήρησης.

Τα chatbots «καταλήγουν πολύ συχνά στα ίδια δύο κόμματα, όποια κι αν είναι η ερώτηση ή το αίτημα του χρήστη», δήλωσε η AP σε μια έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από τις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου.

Σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις, το chatbot πρότεινε είτε το ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Γκέερτ Βίλντερς είτε το αριστερό κόμμα GroenLinks-PvdA, επικεφαλής του οποίου είναι ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς.

Τέσσερα κόμματα, μεταξύ των οποίων το κεντροδεξιό CDA (Χριστιανοδημοκρατική Έκκληση), «δεν αναφέρονται σχεδόν ποτέ, ούτε καν όταν οι πληροφορίες ανταποκρίνονται ακριβώς στις θέσεις κάποιου εξ αυτών».

Η υποδιευθύντρια της AP Μονίκ Βερντιέ δήλωσε πως, μολονότι τα chatbots μοιάζουν να είναι ευφυή εργαλεία, «αποτυγχάνουν συστηματικά να βοηθήσουν όσον αφορά την ψήφο».

Οι ψηφοφόροι ωθούνται προς ένα κόμμα το οποίο δεν ανταποκρίνεται απαραιτήτως στις πολιτικές απόψεις τους, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, «αυτό πλήττει απ' ευθείας ένα από τα θεμέλια της δημοκρατίας: την ακεραιότητα ελεύθερων και δίκαιων εκλογών».

«Προειδοποιούμε συνεπώς να μην χρησιμοποιούνται για εκλογικές συμβουλές τα chatbots που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, επειδή η λειτουργία τους είναι συγκεχυμένη και δύσκολο να επαληθευθεί», πρόσθεσε.

Οι Ολλανδοί προσέρχονται στις κάλπες στις 29 Οκτωβρίου για εκλογές τις οποίες αναμένεται να παρακολουθήσει από κοντά όλη η Ευρώπη, καθώς το ακροδεξιό κόμμα PVV του Βίλντερς έρχεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις.

Εντούτοις η διαφορά του από το GroenLinks-PvdA και το CDA φαίνεται να μειώνεται, καθώς πολλοί Ολλανδοί δεν έχουν αποφασίσει ακόμα τι θα ψηφίσουν.

Όλα τα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμμαχήσουν με το PVV, πράγμα που σημαίνει ότι το κόμμα, που θα βρεθεί στη δεύτερη θέση, θα δώσει κατά πάσα πιθανότητα τον επόμενο πρωθυπουργό.

Η AP υπογράμμισε ότι τα chatbots δεν είναι εσκεμμένα προκατειλημμένα και ότι «τα κενά που εντοπίσθηκαν οφείλονται στον τρόπο λειτουργίας των chatbots τεχνητής νοημοσύνης».



