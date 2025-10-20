Ο Σαρκοζί έγινε δεκτός από τον Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο λίγο πριν μπει στη φυλακή

Αύριο Τρίτη θα περάσει το κατώφλι της φυλακής ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας - Είναι ο πρώτος πρώην αρχηγός κράτους εδώ και δεκαετίες που θα κλειστεί σε κελί