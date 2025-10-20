Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Πέθανε ο καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου Σέρβος πρώην στρατηγός Πάβκοβιτς
Tο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) τον είχε καταδικάσει σε 22 χρόνια φυλάκισης για εγκλήματα κατά των Αλβανών στο Κόσοβο το 1999
Ο καταδικασμένος στη Χάγη για εγκλήματα πολέμου, πρώην στρατηγός του Γιουγκοσλαβικού Στρατού, Νεμπόισα Πάβκοβιτς, απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών στο Βελιγράδι.
Ο Πάβκοβιτς, ως διοικητής της 3ης Στρατιάς του Γιουγκοσλαβικού Στρατού, καταδικάστηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) σε 22 χρόνια φυλάκισης για εγκλήματα κατά των Αλβανών στο Κόσοβο το 1999.
Εξέτιε την ποινή του σε φυλακή στη Φινλανδία απ όπου, κατόπιν αιτήματος της σερβικής κυβέρνησης, αφέθηκε πρόωρα ελεύθερος πριν από λίγες ημέρες, στις 28 Σεπτεμβρίου, λόγω της κακής κατάστασης της υγείας του.
Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία στη Χάγη εξέδωσε τον Απρίλιο του 2005 κατηγορητήριο εναντίον του Πάβκοβιτς και άλλων στρατηγών του γιουγκοσλαβικού στρατού. Όταν εκδόθηκε το κατηγορητήριο, ο Πάβκοβιτς παραδόθηκε οικειοθελώς στο δικαστήριο της Χάγης για να δικαστεί.
Το 2009 κρίθηκε ένοχος για απελάσεις, βίαιο εκτοπισμό πληθυσμού, δολοφονίες και διώξεις Αλβανών πολιτών από το Κόσοβο κατά το πρώτο εξάμηνο του 1999. Η πρωτοβάθμια ετυμηγορία επιβεβαιώθηκε το 2014.
Κατά τη διάρκεια των ΝΑΤΟϊκών βομβαρδισμών της Γιουγκοσλαβίας, το 1999, το Κόσοβο ανήκε στον τομέα ευθύνης της 3ης Στρατιάς διοικητής της οποίας ήταν ο Νεμπόισα Πάβκοβιτς.
Μετά την πτώση του καθεστώτος Μιλόσεβιτς και από το 2000 έως το 2002, ο Πάβκοβιτς διετέλεσε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Γιουγκοσλαβίας.
