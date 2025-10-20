Ο Τραμπ πρότεινε να κοπεί στα δύο το Ντονμπάς και η Ρωσία να κρατήσει το 78% - Τι έγινε στην τεταμένη συνάντηση με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
«Είτε αποδέχεσαι τους όρους του Πούτιν, είτε καταστρέφεσαι», είπε ο Τραμπ στον Ζελένσκι σε μια τεταμένη συνάντηση στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή - Τελικά, κατέληξε ζητώντας να τερματιστεί ο πόλεμος στις γραμμές που βρίσκεται σήμερα
Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα πρέπει να «παγώσει» στα σημερινά μέτωπα, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες μετά από μια «δύσκολη» συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ διέψευσε ότι κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η πλήρης παραχώρηση της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας τα σχετικά δημοσιεύματα «ψευδή».
«Πιστεύουμε ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να σταματήσουν εκεί όπου βρίσκονται τώρα, στη γραμμή των μαχών», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Οι χάρτες του πολέμου δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος του Ντονμπάς, ενώ ο ουκρανικός στρατός διατηρεί οχυρωμένες θέσεις στα υπόλοιπα σημεία της περιοχής, τα οποία το Κίεβο αρνείται να εγκαταλείψει, φοβούμενο ότι κάτι τέτοιο θα ανοίξει τον δρόμο για νέα ρωσική προέλαση.
«Ας μείνει όπως είναι τώρα, έχει ήδη κοπεί (από την υπόλοιπη Ουκρανία)», πρόσθεσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο Ντονμπάς. «Νομίζω ότι το 78% της γης έχει ήδη καταληφθεί από τη Ρωσία. Ας το αφήσουν όπως είναι αυτή τη στιγμή και μπορούν να διαπραγματευτούν κάτι αργότερα».
Η πηγή ανέφερε ότι «οι Αμερικανοί είπαν πως ο Πούτιν θέλει να συνεχίσει να πολεμά και διαθέτει μια ισχυρή πολεμική μηχανή».
Ωστόσο, ο Τραμπ φέρεται να κατέληξε τη συνάντηση λέγοντας: «Εντάξει, ας προσπαθήσουμε να το σταματήσουμε στη σημερινή γραμμή».
Η συνάντηση της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να επανεκκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες στη Βουδαπέστη. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ανησυχία σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, που φοβούνται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ευθυγραμμίζεται και πάλι με τη ρητορική του Κρεμλίνου.
Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου σηματοδοτεί τη σαφέστερη έως τώρα ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει να τερματιστεί ο πόλεμος χωρίς αλλαγή των σημερινών συνόρων, προκαλώντας αντιδράσεις στο Κίεβο, το οποίο επιμένει ότι δεν θα αποδεχθεί μόνιμη απώλεια εδαφών υπό ρωσική κατοχή.
Η τεταμένη συνάντηση στον Λευκό ΟίκοΣύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Politico, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ φέρεται αρχικά να πρότεινε στον Ζελένσκι να παραχωρήσει εδάφη στη Μόσχα ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος.
«Είτε αποδέχεσαι τους όρους του Πούτιν, είτε καταστρέφεσαι»Σε άλλο δημοσίευμα, οι Financial Times ανέφεραν ότι ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι πως μπορεί είτε να αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν για ειρήνη είτε να «καταστραφεί» από τη Ρωσία, γεγονός που φέρεται να οδήγησε τη συζήτηση σε έντονη αντιπαράθεση με φωνές εκατέρωθεν.
