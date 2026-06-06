Συγκέντρωση Αλβανών στο Σύνταγμα για το θέρετρο του γαμπρού του Τραμπ με μήνυμα «όχι στο ξεπούλημα της γης μας», δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Νέες διαδηλώσεις στην Αλβανία

«Το σενάριο είναι γνωστό και επαναλαμβανόμενο σε πολλά μέρη των Βαλκανίων. Η δημόσια γη χαρίζεται σε ξένους και ντόπιους "στρατηγικούς επενδυτές", οι οποίοι υπόσχονται θέσεις εργασίας σε βάρος της φύσης και των ντόπιων ιδιοκτητών», αναφέρουν χαρακτηριστικά.Καταγγέλλουν μάλιστα ότι «Αλβανοί και ξένοι ολιγάρχες, μαφιόζοι, πλαστογράφοι τίτλων ιδιοκτησίας και διεφθαρμένοι κυβερνητικοί παράγοντες, με τη συνδρομή κατευθυνόμενων ΜΜΕ, επιχειρούν να βαφτίσουν την καταστροφή ως ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς», ενώ επιστρατεύουν θεωρίες συνωμοσίας στα αλβανικά μέσα περί «υποκινούμενων διαδηλώσεων από ξένο (ελληνικό ή σερβικό) δάκτυλο».Οι συγκεντρωμένοι ευχαρίστησαν θερμά, από το βήμα, τους Έλληνες πολίτες και μετανάστες από άλλες χώρες που δίνουν το «παρών» στο Σύνταγμα.Στο μεταξύ, εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στην προστατευμένη περιοχή στην αλβανική ακτή. Οικολόγοι απ' όλη τη χώρα και κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στη λιμνοθάλασσασε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά των Τιράνων, όπου τις τελευταίες ημέρες δημιουργούνταν ένα εργοτάξιο.«Όλη αυτή η θαλάσσια έκταση είναι μια προστατευμένη ζώνη. Το να καταστραφεί θα είναι μοιραίο για τη βιοποικιλότητα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Εμιλιόνα Πούγια, η οποία εργάζεται στο χρηματοοικονομικό τομέα.Σε μια παραλία με άμμο μπροστά στα γαλανά νερά, μερικοί διαδηλωτές κρατούσαν κόκκινες αλβανικές σημαίες, άλλοι είχαν φέρει μαζί τους φουσκωτά ή χάρτινα ροζ φλαμίνγκο, τα πουλιά που έχουν γίνει σύμβολο του κινήματος, και φώναζαν «Ακυρώστε το σχέδιο!».Επεισόδια είχαν ξεσπάσει στο μέρος αυτό στη διάρκεια μιας πρώτης διαδήλωσης στα τέλη Μαΐου, μετά την τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων για την οριοθέτηση της ζώνης, τα οποία έχουν έκτοτε αφαιρεθεί. Άνθρωποι είχαν σπεύσει βλέποντας στο διαδίκτυο μπουλντόζες πάνω στην παραλία. Τα μηχανήματα αυτά δεν βρίσκονταν εκεί σήμερα.Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονται κάθε βράδυ εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα στα Τίρανα, την πρωτεύουσα, για να καταγγείλουν την προγραμματισμένη καταστροφή, όπως λένε, ολόκληρων τμημάτων της προστατευμένης περιοχής Βιόσα-Νάρτα.«Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη διαφάνεια αυτής της διαδικασίας, αλλά επίσης το γεγονός ότι όλο αυτό έγινε με πλήρη περιφρόνηση της περιβαλλοντικής σημασίας αυτής της ζώνης», εξήγησε η Ντενίσα Κάζα, μέλος της αλβανικής ένωσης προστασίας του περιβάλλοντος PPNEA, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «μία από τις πιο σημαντικές τοποθεσίες βιοποικιλότητας της Μεσογείου».Ο Aλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα δήλωσε χθες, Παρασκευή, ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» και ότι το σχέδιο αυτό δεν έχει ακόμα εγκριθεί. Υπογράμμισε πως «οι καλύτεροι ειδικοί» στον κόσμο «έχουν κινητοποιηθεί» και ότι πρόκειται «για τη δημιουργία κάτι μοναδικού».