Ο Πάπας Λέων πήρε θέση για το αιώνιο ντέρμπι και αποκάλυψε αν είναι Ρεάλ η Μπαρτσελόνα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Πάπας Λέων Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρτσελόνα Ισπανία

Ο Πάπας Λέων πήρε θέση για το αιώνιο ντέρμπι και αποκάλυψε αν είναι Ρεάλ η Μπαρτσελόνα, δείτε βίντεο

Ο Πάπας πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ισπανία

Ο Πάπας Λέων πήρε θέση για το αιώνιο ντέρμπι και αποκάλυψε αν είναι Ρεάλ η Μπαρτσελόνα, δείτε βίντεο
Στην Ισπανία βρίσκεται ο Πάπας Λέων και με αφορμή την επίσκεψή του στην ιβηρική χερσόνησο κλήθηκε να απαντήσει στο αν προτιμά την Ρεάλ Μαδρίτης ή την Μπαρτσελόνα.

Ο Πάπας αναχώρησε από το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης το πρωί του Σαββάτου (6/6) με προορισμό την Μαδρίτη. Ο Πάπας Λέων κατευθύνθηκε προς το πίσω μέρος του αεροσκάφους λίγο πριν την προσγείωση για να χαιρετήσει δημοσιογράφους όταν υπήρξε και μια πιο χαλαρή στιγμή όταν τον ρώτησαν αν υποστηρίζει την Ρεάλ Μαδρίτης ή την Μπαρτσελόνα.

Χαμογελώντας, ο Λέων απάντησε: «Αυτό είναι εύκολο: ο Πάπας είναι με όλες τις ομάδες, αλλά ο Πρεβόστ είναι με τη Ρεάλ Μαδρίτης». Ρόμπερτ Πρέβοστ είναι το κοσμικό του όνομα.

«Αυτό το ταξίδι είναι η πρώτη επίσκεψη Πάπα στην Ισπανία μετά από πολύ καιρό, και προσωπικά, είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό», είπε ο Πάπας Λέων στους δημοσιογράφους.

«Πρόκειται για μια αποστολική επίσκεψη, με σκοπό να συναντήσω τους πιστούς», εξήγησε για «να γιορτάσουμε την πίστη και να διακηρύξουμε το μήνυμα του Ιησού Χριστού, αλλά ταυτόχρονα να χαιρετήσω όλους, ολόκληρη την κοινωνία, επειδή η εκκλησία έχει ένα μήνυμα για όλους».

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