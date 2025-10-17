Στον «πάγο» οι Tomahawk μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι - Διαφώνησαν δημόσια για το αν ο Πούτιν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο ή όχι

Παράλληλα, άφησε αναπάντητο το ερώτημα σχετικά με τις προοπτικές επιστροφής των εδαφών που έχασε η Ουκρανία κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με τη Ρωσία. «Ποιος ξέρει, ο πόλεμος είναι πολύ ενδιαφέρον. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί» είπε χαρακτηριστικά.Ερωτηθείς για την πιθανότητα να συζητήσει την κατάσταση στην Ουκρανία με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου ASEAN, εξέφρασε την ελπίδα η σύγκρουση να έχει επιλυθεί πριν από τη συνάντηση αυτή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κουάλα Λουμπούρ από τις 26 έως τις 28 Οκτωβρίου.Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, από την πλευρά, υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα για το Κίεβο είναι να ξεκινήσουν οι συζητήσεις και να επιτευχθεί εκεχειρία. Ειδικά αφού, όπως ανέφερε, σε κάθε πόλεμο, ακόμη και στον πιο πρόσφατο στη Μέση Ανατολή, είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατηρηθεί μια κατάπαυση του πυρός.«Πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι πρέπει να καθίσουμε και να μιλήσουμε. Το δεύτερο είναι ότι χρειαζόμαστε εκεχειρία» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία επιθυμεί την ειρήνη, ενώ η Ρωσία δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και επέμεινε ότι η πίεση προς τον Ρώσο πρόεδρο, είναι απαραίτητη για να τον φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.Σε κάθε περίπτωση, το θέμα της αποστολής των πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία φαίνεται να «παγώνει», τουλάχιστον μέχριμ να διεξαχθεί η αμερικανο-ρωσική σύνοδος στη Βουδαπέστη.Η αλλαγή στάσης του Τραμπ ως προς τους Tomahawk απογοήτευσε το Κίεβο, καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχε φανεί πρόθυμος να προχωρήσει στην πώληση, παρά τις προειδοποιήσεις του Πούτιν ότι κάτι τέτοιο θα επιδείνωνε τις σχέσεις Μόσχας–Ουάσινγκτον. Μετά το τηλεφώνημα της Πέμπτης με τον Ρώσο πρόεδρο, ωστόσο, ο Τραμπ μετρίασε τις προσδοκίες, σημειώνοντας ότι δεν θεωρεί πιθανή την αποστολή των πυραύλων, οι οποίοι έχουν εμβέλεια περίπου 1.600 χιλιομέτρων.Ο Ζελένσκι επιδιώκει εδώ και καιρό την απόκτηση των Tomahawk, ώστε οι ουκρανικές δυνάμεις να μπορούν να πλήξουν στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας -στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και κρίσιμα δίκτυα. Υποστηρίζει ότι η δυνατότητα τέτοιων επιθέσεων θα ανάγκαζε τον Πούτιν να λάβει πιο σοβαρά υπόψη τις εκκλήσεις του Τραμπ για απευθείας διαπραγματεύσεις.Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε χθες τον Τραμπ ότι η προμήθεια των Tomahawk στο Κίεβο «δεν θα αλλάξει την κατάσταση στο πεδίο, αλλά θα προκαλέσει σοβαρή ζημιά στις σχέσεις των χωρών μας». Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα είχε σημειώσει πάντως ότι η ίδια η συζήτηση για τους πυραύλους έχει ήδη επιφέρει πίεση στη Μόσχα. «Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε με δυναμικά βήματα. Η ισχύς μπορεί πράγματι να δημιουργήσει ώθηση για την ειρήνη» έγραψε στην πλατφόρμα X.Χθες, Πέμπτη, ο Ζελένσκι είχε συναντήσεις με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ και επικεφαλής εταιρειών ενέργειας, τονίζοντας την ανάγκη αποκατάστασης της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής και επέκτασης της παρουσίας αμερικανικών επιχειρήσεων στη χώρα του.