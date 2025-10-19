Financial Times: Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

Κατά την διάρκεια της πρόσφατης συνάντησης τους, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε για την παράδοση ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία και ενημέρωσε τον Ζελένσκι ότι ο Πούτιν απείλησε να «καταστρέψει» την Ουκρανία