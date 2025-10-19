Financial Times: Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Κατά την διάρκεια της πρόσφατης συνάντησης τους, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε για την παράδοση ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία και ενημέρωσε τον Ζελένσκι ότι ο Πούτιν απείλησε να «καταστρέψει» την Ουκρανία
Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, προειδοποιώντας τον ότι ο Πούτιν απείλησε να «καταστρέψει» την Ουκρανία να δεν συμμορφωθεί, αποκαλύπτει σε δημοσίευμα η εφημερίδα Financial Times.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ επέμεινε για την παράδοση ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία, επαναλαμβάνοντας ό,τι του είχε πει ο Πούτιν κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία την προηγουμένη, αποκαλύπτει η εφημερίδα που επικαλείται καλά πληροφορημένες για το θέμα πηγές.
Τελικά, η ουκρανική πλευρά κατόρθωσε να μεταστρέψει τον Τραμπ ώστε να υποστηρίξει το πάγωμα των σημερινών γραμμών του μετώπου, σύμφωνα με τους FT και έτσι ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας ότι οι δύο πλευρές πρέπει να σταματήσουν τον πόλεμο στην γραμμή μάχης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε σημαντική τη θέση αυτή .
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έφθασε στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή για να επαναλάβει το αίτημα για την αποστολή όπλων στην Ουκρανία ώστε να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Μόσχας. αλλά ο Τραμπ, φρέσκος από τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, εμφανίσθηκε πρόθυμος για να κινηθεί προς μια ακόμη ειρηνευτική συμφωνία.
Στο τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν της Πέμπτης, ο ρώσος πρόεδρος προσέφερε μικρές περιοχές επί της γραμμής του μετώπου στις νότιες περιφέρειες της Χερσώνας και της Ζαπορίζια με αντάλλαγμα πολύ μεγαλύτερες ζώνες του Ντονμπάς που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν από τις ουκρανικές δυνάμεις.
Πάντως, οι νέες απαιτήσεις της Μόσχας είναι μικρότερες από αυτές που είχε διατυπώσει το 2024 ζητώντας από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς, μαζί με τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια.
Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό των πληροφοριών των Financial Times.
Η ουκρανική προεδρία δεν απάντησε ακόμη στην ερώτηση αν ο Τραμπ πίεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Μόσχας.
Ο Τραμπ και ο Πούτιν συμφώνησαν την Πέμπτη για δεύτερη συνάντηση κορυφής εντός των επομένων δύο εβδομάδων, ενδεχομένως στη Βουδαπέστη.
