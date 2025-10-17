Τι προβλέπει η ευρωπαϊκή συμφωνία για τη στήριξη της αμυντικής βιομηχανίας με 1,5 δισ. ευρώ

Το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωκοινοβούλιο ήρθαν σε προσωρινή συμφωνία – Στόχος η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, της άμυνας και η μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες σε αμυντικά υλικά