Τι προβλέπει η ευρωπαϊκή συμφωνία για τη στήριξη της αμυντικής βιομηχανίας με 1,5 δισ. ευρώ
Το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωκοινοβούλιο ήρθαν σε προσωρινή συμφωνία – Στόχος η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, της άμυνας και η μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες σε αμυντικά υλικά
Σε προσωρινή συμφωνία για το πρόγραμμα στήριξης της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIP) κατέληξαν το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα υπάρξει ειδική χρηματοδότηση για την άμυνα αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ την περίοδο 2025-2027.
Στόχος του EDIP είναι η ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της ΕΕ, προάγοντας την ανταγωνιστικότητα και την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Βάσης Αμυντικής Τεχνολογίας (EDTIB). Παράλληλα, θα στηριχθεί η αμυντική βιομηχανική συνεργασία με την Ουκρανία, μέσω του ειδικού Μέσου Στήριξης της χώρας.
Παράλληλα, το EDIP καθιερώνει ένα πλαίσιο για Ευρωπαϊκά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος στον τομέα της Άμυνας (EDPCIs), τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε στρατηγικούς τομείς.
Μέσω του EDIP θεσπίζεται ο πρώτος μηχανισμός για την ασφάλεια του εφοδιασμού αμυντικών προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και μια νομική «εργαλειοθήκη» για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών μεταξύ των κρατών μελών (η «Δομή για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εξοπλισμού»).
Το Συμβούλιο και το ΕΚ συμφώνησαν ότι το κόστος των εξαρτημάτων που προέρχονται εκτός της ΕΕ και των συνδεδεμένων χωρών (κράτη του ΕΟΧ) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 35% του εκτιμώμενου κόστους των εξαρτημάτων του τελικού προϊόντος. Με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της αρχής της ευρωπαϊκής προτίμησης και της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους προς όφελος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Επισημαίνεται, επίσης, ότι «δεν θα προμηθεύονται εξαρτήματα από μη συνδεδεμένες χώρες που αντιβαίνουν στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ ή των κρατών μελών της».
Μέσω του EDIP, η ΕΕ δημιουργεί έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό πωλήσεων στρατιωτικού εξοπλισμού που θα προσφέρει, μεταξύ άλλων, έναν κεντρικό κατάλογο αμυντικών προϊόντων και θα διευκολύνει την παράδοση αμυντικών προϊόντων, ενισχύοντας τη ζήτηση σε επίπεδο ΕΕ και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στη διεθνή αγορά. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας «ομάδων» αμυντικών προϊόντων για την ταχεία παράδοση εξοπλισμού.
Το Συμβούλιο και το ΕΚ συμφώνησαν να υποστηρίξουν περαιτέρω την Ουκρανία μέσω του Μέσου Στήριξης της Ουκρανίας που θα λάβει χρηματοδοτική στήριξη ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι η Ουκρανία θα μπορεί να συμμετάσχει στα Ευρωπαϊκά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (EDPCIs).
Ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας
Πιο κοντά στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία η Ουκρανία
