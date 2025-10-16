Από την Αλάσκα στη Βουδαπέστη: Με μοχλό πίεσης τους Tomahawk που ζητά ο Ζελένσκι, ο Τραμπ φέρνει ξανά στο τραπέζι του διαλόγου τον Πούτιν
«Ο Πούτιν δεν είναι πιο γενναίος από τη Χαμάς, βιάζεται να ξαναρχίσει τον διάλογο, μόλις άκουσε για τους Tomahawk» λέει ο Ζελένσκι, που έφτασε στην Ουάσινγκτον για τη συνάντηση με τον Τραμπ - Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει ξανά να κερδίσει χρόνο
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από μακρά τηλεφωνική επικοινωνία, που ο ίδιος χαρακτήρισε «παραγωγική», τονίζοντας ότι σηματοδοτεί πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία.
Η επικοινωνία των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε εν όψει της προγραμματισμένης για την Παρασκευή συνάντησης του Τραμπ στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έφτασε απόψε στην Ουάσινγκτον. Ο Ζελένσκι πιέζει τον Λευκό Οίκο να εγκρίνει την πώληση πυραύλων Tomahawk, οι οποίοι θα μπορούσαν να πλήξουν στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.
Το Κρεμλίνο έχει προειδοποιήσει ότι μια τέτοια κίνηση θα θεωρηθεί πρόκληση, ωστόσο ορισμένοι από τους συμμάχους του Τραμπ θεωρούν ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης, ώστε ν' αποδεχθεί ο Πούτιν μια ειρηνευτική συμφωνία. Από το Κρεμλίνο, δε, έγινε γνωστό ότι ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε τον Αμερικανό ομόλογό του ως η παράδοση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, «αν και δεν μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες, θα αποτελούσε πλήγμα τόσο για την ειρηνευτική διαδικασία όσο και για τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον».
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν στην Ουγγαρία, «για να δούμε αν μπορούμε να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον "άδοξο" πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας». Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί «σύντομα», σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ.
Παράλληλα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα για επαφές με ανώτερους Ρώσους αξιωματούχους, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος για τη συνάντηση κορυφής.
Ξεχωριστή σημασία έχει πάντως το γεγονός πως η τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Πούτιν έγινε λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Ο Ουκρανός πρόεδρος επιδιώκει να πείσει την Ουάσινγκτον να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk και άλλα προηγμένα οπλικά συστήματα, που θα της επιτρέψουν να επιτεθεί βαθύτερα στη ρωσική επικράτεια.
Ζελένσκι: Ο Πούτιν δεν είναι πιο γενναίος από τους τρομοκράτες της Χαμάς - Βιάζεται για διάλογο, μόλις άκουσε για τους Tomahawk
Ο Ουκρανός πρόεδρος ανάρτησε αργά το βράδυ της Πέμπτης στο X ότι έφθασε στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Σήμερα θα έχω συναντήσεις με εκπροσώπους αμυντικών εταιρειών-παραγωγών ισχυρών όπλων, που μπορούν πραγματικά να ενισχύσουν την προστασία μας. Θα συζητήσουμε ειδικότερα πρόσθετες προμήθειες αντιαεροπορικών συστημάτων» ανέφερε σε μήνυμά του.
Προσέθεσε ότι θα έχει επίσης επαφές με εκπροσώπους αμερικανικών εταιρειών ενέργειας, καθώς, όπως σημείωσε, η Ρωσία «ποντάρει στην τρομοκρατία εναντίον του ενεργειακού μας τομέα και πραγματοποιεί καθημερινές επιθέσεις». «Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας» σχολίασε.
Αναφερόμενος στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή με τον πρόεδρο Τραμπ, ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι «η δυναμική περιορισμού της τρομοκρατίας και του πολέμου που πέτυχε στη Μέση Ανατολή, θα βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».
«Ο Πούτιν δεν είναι σίγουρα πιο γενναίος από τη Χαμάς ή οποιαδήποτε άλλη τρομοκρατική οργάνωση. Η γλώσσα της ισχύος και της δικαιοσύνης θα λειτουργήσει αναπόφευκτα και εναντίον της Ρωσίας. Μπορούμε ήδη να δούμε ότι η Μόσχα βιάζεται να ξαναρχίσει τον διάλογο, μόλις άκουσε για τους Tomahawk» εκτίμησε. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία εναλλακτική λύση εκτός από την ειρήνη και την αξιόπιστα εγγυημένη ασφάλεια, επισημαίνοντας την ανάγκη «να προστατευθούν οι άνθρωποι από τις ρωσικές επιθέσεις και τα πλήγματα το συντομότερο δυνατό».
Already in Washington.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2025
Today, I am having meetings with representatives of defense companies – producers of powerful weapons that can definitely strengthen our protection. In particular, we will discuss additional supplies of air defense systems.
Από την πλευρά του, ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να εγκρίνει την αποστολή των πυραύλων στην Ουκρανία, εάν ο Πούτιν συνεχίσει να απορρίπτει τις προσπάθειές του για ειρήνη. Ωστόσο, στην ανάρτησή του στο Truth Social μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, δεν έκανε καμία αναφορά στους πυραύλους -αντιθέτως, διατήρησε θερμό τόνο απέναντι στον Πούτιν, αναφέροντας ότι τον συνεχάρη για την πρόσφατη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και ευχαρίστησε τη Μελάνια Τραμπ «για τη συμβολή της στα ζητήματα των παιδιών».
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι το αίτημα του Ζελένσκι για τους πυραύλους Tomahawk είναι περισσότερο συμβολικό, δείχνοντας την πρόθεση των ΗΠΑ να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία ως διαπραγματευτικό όπλο. Οι Tomahawk έχουν εμβέλεια αρκετή ώστε να πλήξουν τη Μόσχα από το Κίεβο, αν και η Ουκρανία διαθέτει ήδη drones και άλλα εγχώρια μέσα, που μπορούν να επιτύχουν ανάλογες επιθέσεις.
Η εκπαίδευση των Ουκρανών στρατιωτών στο συγκεκριμένο σύστημα θα απαιτούσε επίσης χρόνο. Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ δείχνει να έχει υιοθετήσει την ιδέα των αποστολών Tomahawk ως μέσο πίεσης προς το Κρεμλίνο.
Πανηγυρίζει ο Όρμπαν
«Η προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού και του Ρώσου προέδρου είναι σπουδαία είδηση για τους φιλειρηνικούς ανθρώπους του κόσμου. Είμαστε έτοιμοι!» έγραψε ο Βίκτορ Όρμπαν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, επιβεβαιώνοντας ότι οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.
Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, που διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με τη Μόσχα όσο και με την Ουάσινγκτον, υπογράμμισε ότι επικοινώνησε προσωπικά με τον Αμερικανό πρόεδρο για τον συντονισμό της συνάντησης.
I just got off the phone with President @realDonaldTrump. Preparations for the USA-Russia peace summit are underway.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025
Hungary is the island of PEACE!
Αναλυτές πάντως εκφράζουν απαισιοδοξία για την πιθανότητα ειρήνης στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Politico, ο Ίαν Γκάρνερ, ειδικός σε θέματα Ρωσίας στο Ινστιτούτο Πιλέτσκι της Βαρσοβίας, εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο οι πρόσφατες πρωτοβουλίες του Τραμπ θα φέρουν αποτελέσματα. Υπενθύμισε ότι η συνάντηση της 15ης Αυγούστου στην Αλάσκα, όπου ο Τραμπ υποδέχθηκε με τιμές τον Πούτιν, δεν οδήγησε σε καμία ουσιαστική παραχώρηση από τη ρωσική πλευρά.
«Επιστρέφουμε στο ίδιο σημείο με το καλοκαίρι, όπου το ενδιαφέρον του Τραμπ για την ειρήνη φαίνεται να πηγάζει περισσότερο από την επιθυμία του για εντυπωσιασμό» δήλωσε ο Γκάρνερ. «Δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναλογιστεί τα λάθη της συνόδου στην Αλάσκα, η οποία τελικά δεν άλλαξε τη ρωσική στάση».
«Δεν φαίνεται ο Τραμπ να λαμβάνει υπόψη τον ρόλο των Ευρωπαίων συμμάχων σε αυτές τις συζητήσεις ή στις ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, γεγονός που καθιστά δύσκολο να δούμε αυτή την προσπάθεια ως τη μεγάλη ειρηνευτική συμφωνία που πιστεύει ότι θα επιτύχει» κατέληξε.
