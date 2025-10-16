Από την Αλάσκα στη Βουδαπέστη: Με μοχλό πίεσης τους Tomahawk που ζητά ο Ζελένσκι, ο Τραμπ φέρνει ξανά στο τραπέζι του διαλόγου τον Πούτιν

«Ο Πούτιν δεν είναι πιο γενναίος από τη Χαμάς, βιάζεται να ξαναρχίσει τον διάλογο, μόλις άκουσε για τους Tomahawk» λέει ο Ζελένσκι, που έφτασε στην Ουάσινγκτον για τη συνάντηση με τον Τραμπ - Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει ξανά να κερδίσει χρόνο