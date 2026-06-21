Νέα επίθεση Τραμπ σε Μελόνι: Η Ιταλία και η πρωθυπουργός της δεν διανοούνται καν να εμπλακούν στο Ιράν, αν κι έχουμε ξοδέψει τρισεκατομμύρια δολάρια στο ΝΑΤΟ
Νέα επίθεση Τραμπ σε Μελόνι: Η Ιταλία και η πρωθυπουργός της δεν διανοούνται καν να εμπλακούν στο Ιράν, αν κι έχουμε ξοδέψει τρισεκατομμύρια δολάρια στο ΝΑΤΟ
Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος καταφέρεται εκ νέου κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού
Στα... άκρα φαίνεται να τραβάει την κόντρα του με την Τζόρτζια Μελόνι ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού μεσώ του Truth Social.
Σε σχετική του ανάρτηση ο πρόεδρος των ΗΠΑ καλεί την Ιταλίδα πρωθυπουργό ότι η ίδια κι η χώρα της δεν διανοούνται καν να εμπλακούν στη κρίση με το Ιράν, παρά τα τρισεκατομμύρια δολάρια.
«Αφού ξοδέψαμε τρισεκατομμύρια δολάρια στο ΝΑΤΟ, η Ιταλία και η πρωθυπουργός της δεν διανοούνται καν να εμπλακούν απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και την πολύ σοβαρή πυρηνική απειλή που αποτελεί», ανέφερε ο Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε κατά της Ιταλίας, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει επί δεκαετίες το βάρος της ασφάλειάς της, αλλά όταν έρχεται η στιγμή να ανταποδώσουν τη στήριξη, αυτό δεν συμβαίνει. «Για δεκαετίες τους υπερασπιζόμαστε, αλλά, όποτε τους χρειαζόμαστε, δεν είναι εκεί για να υπερασπιστούν εμάς και τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είναι καλό αυτό», τόνισε.
Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για σειρά ζητημάτων που αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τις συγκρούσεις στον Λίβανο.
Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχρονική κριτική του προς τα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ σχετικά με τη συμβολή τους στην κοινή άμυνα και την ανάληψη διεθνών ευθυνών.
Σε σχετική του ανάρτηση ο πρόεδρος των ΗΠΑ καλεί την Ιταλίδα πρωθυπουργό ότι η ίδια κι η χώρα της δεν διανοούνται καν να εμπλακούν στη κρίση με το Ιράν, παρά τα τρισεκατομμύρια δολάρια.
«Αφού ξοδέψαμε τρισεκατομμύρια δολάρια στο ΝΑΤΟ, η Ιταλία και η πρωθυπουργός της δεν διανοούνται καν να εμπλακούν απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και την πολύ σοβαρή πυρηνική απειλή που αποτελεί», ανέφερε ο Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε κατά της Ιταλίας, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει επί δεκαετίες το βάρος της ασφάλειάς της, αλλά όταν έρχεται η στιγμή να ανταποδώσουν τη στήριξη, αυτό δεν συμβαίνει. «Για δεκαετίες τους υπερασπιζόμαστε, αλλά, όποτε τους χρειαζόμαστε, δεν είναι εκεί για να υπερασπιστούν εμάς και τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είναι καλό αυτό», τόνισε.
Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για σειρά ζητημάτων που αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τις συγκρούσεις στον Λίβανο.
Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχρονική κριτική του προς τα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ σχετικά με τη συμβολή τους στην κοινή άμυνα και την ανάληψη διεθνών ευθυνών.
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