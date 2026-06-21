Νέα επίθεση Τραμπ σε Μελόνι: Η Ιταλία και η πρωθυπουργός της δεν διανοούνται καν να εμπλακούν στο Ιράν, αν κι έχουμε ξοδέψει τρισεκατομμύρια δολάρια στο ΝΑΤΟ
ΚΟΣΜΟΣ
Τζόρτζια Μελόνι ΝΑΤΟ Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Πυρηνικά Ντόναλντ Τραμπ

Νέα επίθεση Τραμπ σε Μελόνι: Η Ιταλία και η πρωθυπουργός της δεν διανοούνται καν να εμπλακούν στο Ιράν, αν κι έχουμε ξοδέψει τρισεκατομμύρια δολάρια στο ΝΑΤΟ

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος καταφέρεται εκ νέου κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού

Νέα επίθεση Τραμπ σε Μελόνι: Η Ιταλία και η πρωθυπουργός της δεν διανοούνται καν να εμπλακούν στο Ιράν, αν κι έχουμε ξοδέψει τρισεκατομμύρια δολάρια στο ΝΑΤΟ
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στα... άκρα φαίνεται να τραβάει την κόντρα του με την Τζόρτζια Μελόνι ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού μεσώ του Truth Social.

Σε σχετική του ανάρτηση ο πρόεδρος των ΗΠΑ καλεί την Ιταλίδα πρωθυπουργό ότι η ίδια κι η χώρα της δεν διανοούνται καν να εμπλακούν στη κρίση με το Ιράν, παρά τα τρισεκατομμύρια δολάρια.

«Αφού ξοδέψαμε τρισεκατομμύρια δολάρια στο ΝΑΤΟ, η Ιταλία και η πρωθυπουργός της δεν διανοούνται καν να εμπλακούν απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και την πολύ σοβαρή πυρηνική απειλή που αποτελεί», ανέφερε ο Τραμπ.

Νέα επίθεση Τραμπ σε Μελόνι: Η Ιταλία και η πρωθυπουργός της δεν διανοούνται καν να εμπλακούν στο Ιράν, αν κι έχουμε ξοδέψει τρισεκατομμύρια δολάρια στο ΝΑΤΟ


Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε κατά της Ιταλίας, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει επί δεκαετίες το βάρος της ασφάλειάς της, αλλά όταν έρχεται η στιγμή να ανταποδώσουν τη στήριξη, αυτό δεν συμβαίνει. «Για δεκαετίες τους υπερασπιζόμαστε, αλλά, όποτε τους χρειαζόμαστε, δεν είναι εκεί για να υπερασπιστούν εμάς και τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είναι καλό αυτό», τόνισε.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για σειρά ζητημάτων που αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τις συγκρούσεις στον Λίβανο.

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχρονική κριτική του προς τα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ σχετικά με τη συμβολή τους στην κοινή άμυνα και την ανάληψη διεθνών ευθυνών.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

MINOAN LINES: «Πράσινη» πορεία στη θάλασσα

MINOAN LINES: «Πράσινη» πορεία στη θάλασσα

Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης