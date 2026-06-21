Δυσαρέσκεια της Αθήνας για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών από το Ισραήλ
Δυσαρέσκεια της Αθήνας για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών από το Ισραήλ
Με ανακοίνωσή του υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ για την απαγόρευση εισόδου την απέλαση Ελλήνων πολιτών, εκπροσώπων εργατικών σωματείων, με προορισμό τη Ραμάλα
Τη δυσαρέσκειά του προς τις ισραηλινές Αρχές εξέφρασε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών, εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλα, κατόπιν πρόσκλησης της παλαιστινιακής πλευράς.
Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
«Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας προς τις ισραηλινές Αρχές για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών, εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλα, κατόπιν πρόσκλησης της παλαιστινιακής πλευράς.
Οι εν λόγω Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους στις Αρχές».
Νωρίτερα, το ΠΑΜΕ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι το Ισραήλ επιχειρεί να φιμώσει και κάθε φωνή αλληλεγγύης και ζητά να σταματήσει εδώ και τώρα κάθε στήριξη και οικονομική, πολιτική και στρατιωτική συνεργασία μαζί του.
Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
«Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας προς τις ισραηλινές Αρχές για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών, εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλα, κατόπιν πρόσκλησης της παλαιστινιακής πλευράς.
Οι εν λόγω Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους στις Αρχές».
Νωρίτερα, το ΠΑΜΕ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι το Ισραήλ επιχειρεί να φιμώσει και κάθε φωνή αλληλεγγύης και ζητά να σταματήσει εδώ και τώρα κάθε στήριξη και οικονομική, πολιτική και στρατιωτική συνεργασία μαζί του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα