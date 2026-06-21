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O Τραμπ είναι άνθρωπος της ειρήνης, το Ιράν διαχειρίστηκε την κρίση με αξιοπρέπεια, λέει ο πρωθυπουργός του Πακιστάν
O Τραμπ είναι άνθρωπος της ειρήνης, το Ιράν διαχειρίστηκε την κρίση με αξιοπρέπεια, λέει ο πρωθυπουργός του Πακιστάν
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, ο Πακιστανός πρωθυπουργός επαίνεσε τη στάση της ιρανικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης
Θετικά σχόλια τόσο για το Ιράν όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες διατύπωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι διπλωματικές προσπάθειες των δύο πλευρών θα συμβάλουν στη μείωση της έντασης και στην αποκατάσταση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, όπου πραγματοποιούνται οι κρίσιμες συνομιλίες για την περιοχή, ο Πακιστανός πρωθυπουργός επαίνεσε τη στάση της ιρανικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης.
Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη επέδειξε υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, επιδιώκοντας την αποκλιμάκωση της κατάστασης.
«Η ηγεσία του Ιράν διαχειρίστηκε ολόκληρη αυτή την κρίση με αξιοπρέπεια και με στόχο την αποκλιμάκωση της κατάστασης», δήλωσε ο Σαρίφ.
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι η ιρανική ηγεσία επιδιώκει ειλικρινά την προώθηση της ειρήνης στην περιοχή και τη σταθεροποίηση των συνθηκών ασφαλείας.
«Πιστεύω ότι πραγματικά επιθυμεί να προωθήσει την ειρήνη στην περιοχή η ιρανική ηγεσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ανάλογη ήταν η τοποθέτησή του και για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο αναγνώρισε πρόθεση να συμβάλει στην επίτευξη μιας ειρηνικής διευθέτησης των περιφερειακών κρίσεων.
«Το ίδιο πιστεύω και για τον πρόεδρο Τραμπ. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι ένας άνθρωπος της ειρήνης», δήλωσε.
Οι δηλώσεις του Σαρίφ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι διεθνείς προσπάθειες για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στον Λίβανο και τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου ασφάλειας στη Μέση Ανατολή.
Η παρέμβαση του Πακιστανού πρωθυπουργού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ισλαμαμπάντ διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με το Ιράν όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, όπου πραγματοποιούνται οι κρίσιμες συνομιλίες για την περιοχή, ο Πακιστανός πρωθυπουργός επαίνεσε τη στάση της ιρανικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης.
Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη επέδειξε υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, επιδιώκοντας την αποκλιμάκωση της κατάστασης.
«Η ηγεσία του Ιράν διαχειρίστηκε ολόκληρη αυτή την κρίση με αξιοπρέπεια και με στόχο την αποκλιμάκωση της κατάστασης», δήλωσε ο Σαρίφ.
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι η ιρανική ηγεσία επιδιώκει ειλικρινά την προώθηση της ειρήνης στην περιοχή και τη σταθεροποίηση των συνθηκών ασφαλείας.
«Πιστεύω ότι πραγματικά επιθυμεί να προωθήσει την ειρήνη στην περιοχή η ιρανική ηγεσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Η ιρανική ηγεσία επιθυμεί να προωθήσει την ειρήνη»
Ανάλογη ήταν η τοποθέτησή του και για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο αναγνώρισε πρόθεση να συμβάλει στην επίτευξη μιας ειρηνικής διευθέτησης των περιφερειακών κρίσεων.
«Το ίδιο πιστεύω και για τον πρόεδρο Τραμπ. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι ένας άνθρωπος της ειρήνης», δήλωσε.
Οι δηλώσεις του Σαρίφ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι διεθνείς προσπάθειες για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στον Λίβανο και τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου ασφάλειας στη Μέση Ανατολή.
Η παρέμβαση του Πακιστανού πρωθυπουργού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ισλαμαμπάντ διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με το Ιράν όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή.
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