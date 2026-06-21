Πολλοί τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο φυσικού αερίου στη Ρας Λαφάν στο Κατάρ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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Πολλοί τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο φυσικού αερίου στη Ρας Λαφάν στο Κατάρ, δείτε βίντεο

Η QatarEnergy μιλά για τεχνικό πρόβλημα στο εργοστάσιο

Πολλοί τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο φυσικού αερίου στη Ρας Λαφάν στο Κατάρ, δείτε βίντεο
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Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη και την πυρκαγιά που σημειώθηκαν απόψε σε εργοστάσιο του Ρας Λαφάν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ.

Η εταιρεία Qatarenergy επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε έκρηξη, λόγω τεχνικής βλάβης, στην τοπική μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου Μπαρζάν. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αμέσως μετά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, δεν διαπιστώθηκε κάποια διαρροή που να «απειλεί την ασφάλεια».


Η Ρας Λαφάν αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές περιοχές του Κατάρ, όπου λειτουργούν μεγάλες εγκαταστάσεις ενέργειας και επεξεργασίας υδρογονανθράκων.

Πολλοί τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο φυσικού αερίου στη Ρας Λαφάν στο Κατάρ, δείτε βίντεο
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

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