Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Πολλοί τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο φυσικού αερίου στη Ρας Λαφάν στο Κατάρ, δείτε βίντεο
Πολλοί τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο φυσικού αερίου στη Ρας Λαφάν στο Κατάρ, δείτε βίντεο
Η QatarEnergy μιλά για τεχνικό πρόβλημα στο εργοστάσιο
Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη και την πυρκαγιά που σημειώθηκαν απόψε σε εργοστάσιο του Ρας Λαφάν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ.
Η εταιρεία Qatarenergy επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε έκρηξη, λόγω τεχνικής βλάβης, στην τοπική μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου Μπαρζάν. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αμέσως μετά έχει τεθεί υπό έλεγχο.
Σύμφωνα με το υπουργείο, δεν διαπιστώθηκε κάποια διαρροή που να «απειλεί την ασφάλεια».
Η Ρας Λαφάν αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές περιοχές του Κατάρ, όπου λειτουργούν μεγάλες εγκαταστάσεις ενέργειας και επεξεργασίας υδρογονανθράκων.
Η εταιρεία Qatarenergy επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε έκρηξη, λόγω τεχνικής βλάβης, στην τοπική μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου Μπαρζάν. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αμέσως μετά έχει τεθεί υπό έλεγχο.
Σύμφωνα με το υπουργείο, δεν διαπιστώθηκε κάποια διαρροή που να «απειλεί την ασφάλεια».
وزارة الداخلية القطرية :— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) June 21, 2026
وقوع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية، وفرق الدفاع المدني تتعامل مع الحادث، دون تسجيل أي إصابات أو تسرّبات. pic.twitter.com/JmVo67vkAH
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα