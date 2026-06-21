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Η Τεχεράνη θα «παγώσει» τις συζητήσεις με τις ΗΠΑ αν δεν αποχωρήσει το Ισραήλ από τον Λίβανο, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ
Η Τεχεράνη θα «παγώσει» τις συζητήσεις με τις ΗΠΑ αν δεν αποχωρήσει το Ισραήλ από τον Λίβανο, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ
Σύμφωνα με το Tasnim, το Ιράν θεωρεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη συνέχιση των συνομιλιών την εφαρμογή του πρώτου άρθρου της προσωρινής συμφωνίας, που προβλέπει τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα
Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να αναστείλει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τις δυνάμεις του από τον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι το Ιράν θεωρεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη συνέχιση των συνομιλιών την εφαρμογή του πρώτου άρθρου της προσωρινής συμφωνίας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με την Ουάσινγκτον. Το συγκεκριμένο άρθρο αφορά, σύμφωνα με το Tasnim, τον τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και τη διασφάλιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ιρανική πλευρά έχει καταστήσει σαφές ότι εάν δεν τηρηθούν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι συνομιλίες δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης.
«Το Tasnim έμαθε ότι εάν δεν εφαρμοστεί το Άρθρο 1 της προσωρινής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον, δηλαδή ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και η διασφάλιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου, οι διαπραγματεύσεις θα διακοπούν», αναφέρει το δημοσίευμα.
Το πρακτορείο προσθέτει ότι χωρίς την υλοποίηση αυτών των όρων, «οι διαπραγματεύσεις είναι εκ θεμελίων χωρίς νόημα», υπογραμμίζοντας τη θέση της Τεχεράνης ότι οποιαδήποτε διπλωματική πρόοδος συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στο λιβανικό μέτωπο.
Οι πληροφορίες αυτές έρχονται ενώ το Ισραήλ έχει επανειλημμένα διαμηνύσει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τον νότιο Λίβανο υπό τις παρούσες συνθήκες, γεγονός που δημιουργεί ένα ακόμη εμπόδιο στις προσπάθειες εξεύρεσης ευρύτερης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Η σύνδεση των συνομιλιών με τις εξελίξεις στον Λίβανο αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Τεχεράνη στον ρόλο της Χεζμπολάχ και στην κατάσταση ασφαλείας στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου, καθώς οι διαπραγματεύσεις εισέρχονται σε κρίσιμη φάση.
Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι το Ιράν θεωρεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη συνέχιση των συνομιλιών την εφαρμογή του πρώτου άρθρου της προσωρινής συμφωνίας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με την Ουάσινγκτον. Το συγκεκριμένο άρθρο αφορά, σύμφωνα με το Tasnim, τον τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και τη διασφάλιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ιρανική πλευρά έχει καταστήσει σαφές ότι εάν δεν τηρηθούν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι συνομιλίες δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης.
«Το Tasnim έμαθε ότι εάν δεν εφαρμοστεί το Άρθρο 1 της προσωρινής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον, δηλαδή ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και η διασφάλιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου, οι διαπραγματεύσεις θα διακοπούν», αναφέρει το δημοσίευμα.
Το πρακτορείο προσθέτει ότι χωρίς την υλοποίηση αυτών των όρων, «οι διαπραγματεύσεις είναι εκ θεμελίων χωρίς νόημα», υπογραμμίζοντας τη θέση της Τεχεράνης ότι οποιαδήποτε διπλωματική πρόοδος συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στο λιβανικό μέτωπο.
Οι πληροφορίες αυτές έρχονται ενώ το Ισραήλ έχει επανειλημμένα διαμηνύσει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τον νότιο Λίβανο υπό τις παρούσες συνθήκες, γεγονός που δημιουργεί ένα ακόμη εμπόδιο στις προσπάθειες εξεύρεσης ευρύτερης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Η σύνδεση των συνομιλιών με τις εξελίξεις στον Λίβανο αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Τεχεράνη στον ρόλο της Χεζμπολάχ και στην κατάσταση ασφαλείας στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου, καθώς οι διαπραγματεύσεις εισέρχονται σε κρίσιμη φάση.
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