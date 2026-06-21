«Πού πήγαν οι όμορφοι άντρες;»: Δύο γυναίκες αναρωτιούνται γιατί δεν τις φλερτάρουν πια στα μπαρ, δείτε το viral βίντεο

Η δυσκολία των νέων να γνωριστούν εκτός εφαρμογών dating και ο φόβος της απόρριψης αλλάζουν τον τρόπο που ξεκινούν οι σχέσεις





Αφορμή για το σχετικό άρθρο της New York Post (TikTok, στο οποίο δύο ελεύθερες γυναίκες εξέφρασαν την απορία τους για το πού βρίσκονται οι άντρες που θα κάνουν την πρώτη κίνηση. Το βίντεο, το οποίο στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε στο X, προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις.



Πού συναντάτε εσείς αυτούς τους όμορφους άντρες;», ήταν το ερώτημά τους, σημειώνοντας ότι παρότι βγαίνουν συχνά σε μπαρ, οι άντρες που τους τραβούν την προσοχή φαίνεται να εμφανίζονται περισσότερο σε χώρους όπως οι λέσχες τρεξίματος, τα καταστήματα με φαγητό ή τα σούπερ μάρκετ.



«Το μπαρ είναι το καλύτερο μέρος και αυτοί δεν βγαίνουν έξω», ανέφερε μία από τις γυναίκες, ζητώντας από τους άντρες να επιστρέψουν στις κοινωνικές εξόδους. «Μπορείτε, παρακαλώ, να αρχίσετε να βγαίνετε έξω;».



φοβούνται μήπως παρεξηγηθεί η προσέγγισή τους ή θεωρηθούν ενοχλητικοί. Άλλοι ανέφεραν ότι δεν θέλουν να επενδύσουν χρόνο και χρήματα σε γνωριμίες όπου δεν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον.



«Οι γυναίκες είναι εχθρικές απέναντι στους περισσότερους άντρες στις μέρες μας», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλος υποστήριξε ότι πολλοί άντρες αποφεύγουν να πλησιάσουν επειδή φοβούνται τις αρνητικές αντιδράσεις.



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Το ζήτημα φαίνεται να συνδέεται και με μια ευρύτερη αλλαγή στη συμπεριφορά των νεότερων γενιών. Πολλοί άντρες της Γενιάς Ζ δηλώνουν ότι προτιμούν να μην κάνουν αυθόρμητες προσεγγίσεις σε δημόσιους χώρους, καθώς ανησυχούν μήπως κάνουν την άλλη πλευρά να νιώσει άβολα.



Ο 28χρονος Ράιαν Κέσλερ δήλωσε στη



Παρότι επιθυμεί να δημιουργήσει μια σχέση, παραδέχεται ότι οι ευκαιρίες για γνωριμίες στην καθημερινότητά του είναι περιορισμένες. «Δεν θέλω να τις ενοχλώ», εξήγησε.



Μια συζήτηση που φουντώνει στα social media φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα για το πώς γνωρίζονται σήμερα οι άνθρωποι και γιατί το παραδοσιακό φλερτ φαίνεται να έχει περιοριστεί. Η εποχή που μια γνωριμία σε ένα μπαρ μπορούσε εύκολα να εξελιχθεί σε σχέση φαίνεται πως απομακρύνεται, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι στρέφονται στις εφαρμογές γνωριμιών ή σε εναλλακτικούς τρόπους αναζήτησης συντρόφου.Αφορμή για το σχετικό άρθρο της New York Post ( δείτε εδώ ) στάθηκε ένα βίντεο στο, στο οποίοπου θα κάνουν την πρώτη κίνηση. Το βίντεο, το οποίο στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε στο X, προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις.», ήταν το ερώτημά τους, σημειώνοντας ότι παρότι βγαίνουν συχνά σε, οι άντρες που τους τραβούν την προσοχή φαίνεται να εμφανίζονται περισσότερο σε χώρους όπως οι«Το μπαρ είναι το καλύτερο μέρος και αυτοί δεν βγαίνουν έξω», ανέφερε μία από τις γυναίκες, ζητώντας από τους άντρες να επιστρέψουν στις κοινωνικές εξόδους. «Μπορείτε, παρακαλώ, να αρχίσετε να βγαίνετε έξω;».Η ανάρτηση προκάλεσε έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα, με αρκετούς άντρες να εξηγούν γιατί αποφεύγουν πλέον να κάνουν την πρώτη κίνηση. Κάποιοι υποστήριξαν ότι. Άλλοι ανέφεραν ότι«Οι γυναίκες είναι εχθρικές απέναντι στους περισσότερους άντρες στις μέρες μας», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλος υποστήριξε ότι πολλοί άντρες αποφεύγουν να πλησιάσουν επειδή φοβούνται τις αρνητικές αντιδράσεις.Το ζήτημα φαίνεται να συνδέεται και με μια ευρύτερη αλλαγή στη συμπεριφορά των νεότερων γενιών. Πολλοί άντρες τηςδηλώνουν ότιΟ 28χρονοςδήλωσε στη New York Post ότι προσπαθεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις αλληλεπιδράσεις του με γυναίκες. «Δεν θέλω ποτέ να κάνω τον άλλον να νιώσει άβολα και θέλω να είμαι σεβαστικός», ανέφερε.Παρότι επιθυμεί να δημιουργήσει μια σχέση, παραδέχεται ότι οι ευκαιρίες για γνωριμίες στην καθημερινότητά του είναι περιορισμένες. «Δεν θέλω να τις ενοχλώ», εξήγησε.

Η συζήτηση δείχνει πως οι σχέσεις και η γνωριμία μεταξύ των ανθρώπων έχουν αλλάξει σημαντικά. Οι εφαρμογές dating έχουν γίνει ο βασικός τρόπος αναζήτησης συντρόφου, ενώ η αυθόρμητη προσέγγιση σε έναν χώρο διασκέδασης φαίνεται να γίνεται όλο και πιο σπάνια.