Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Η Τεχεράνη λέει ότι είναι έτοιμο το τελικό κείμενο για την άρση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο
Η Τεχεράνη λέει ότι είναι έτοιμο το τελικό κείμενο για την άρση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο
Στις σημερινές διαπραγματεύσεις, συζητήσαμε το ζήτημα των ιρανικών «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων και την άρση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση μέλος της διαπραγματευτικής αποστολής
Σημαντική εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον προανήγγειλε μέλος της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, αποκαλύπτοντας ότι έχει ολοκληρωθεί το τελικό σχέδιο που αφορά τις εξαιρέσεις από τις αμερικανικές κυρώσεις στον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν.
«Στις σημερινές διαπραγματεύσεις, συζητήσαμε το ζήτημα των παγωμένων περιουσιακών μας στοιχείων και τις ρυθμίσεις για την απελευθέρωσή τους», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Χουσεΐν Γκουρμπανζάντεχ, μέλος της ομάδας του Ιράν που διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ.
Πρόσθεσε, δε, ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην άρση των κυρώσεων που συνδέονται με τον ενεργειακό τομέα του Ιράν.
«Στην Ελβετία, συζητήσαμε την προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και τα παράγωγά του και το τελικό σχέδιο πρότασης για το θέμα αυτό έχει ολοκληρωθεί».
Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο αξιωματούχος ανέφερε ότι το σχετικό κείμενο έχει πλέον οριστικοποιηθεί και ότι οι απαραίτητες άδειες αναμένεται να εκδοθούν στο προσεχές διάστημα.
Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ιρανική οικονομία, καθώς οι εξαιρέσεις από τις κυρώσεις θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην Τεχεράνη να αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαίου και να αποκτήσει ευρύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Παρόμοιες ρυθμίσεις έχουν περιγραφεί σε προσχέδια συμφωνιών και μνημόνια κατανόησης που συζητούνται μεταξύ των δύο πλευρών τις τελευταίες εβδομάδες.
Αν και δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για το εύρος των εξαιρέσεων που θα χορηγηθούν, προηγούμενες αναφορές έκαναν λόγο για προσωρινές άδειες που θα επιτρέπουν την πώληση ιρανικού πετρελαίου και τη διευκόλυνση συναλλαγών που σχετίζονται με τη μεταφορά, την ασφάλιση και τη χρηματοδότηση των εξαγωγών.
Η πιθανή ενεργοποίηση των εξαιρέσεων αναμένεται να παρακολουθείται στενά από τις διεθνείς αγορές, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου όσο και τις τιμές της ενέργειας σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας.
«Στις σημερινές διαπραγματεύσεις, συζητήσαμε το ζήτημα των παγωμένων περιουσιακών μας στοιχείων και τις ρυθμίσεις για την απελευθέρωσή τους», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Χουσεΐν Γκουρμπανζάντεχ, μέλος της ομάδας του Ιράν που διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ.
Πρόσθεσε, δε, ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην άρση των κυρώσεων που συνδέονται με τον ενεργειακό τομέα του Ιράν.
«Στην Ελβετία, συζητήσαμε την προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και τα παράγωγά του και το τελικό σχέδιο πρότασης για το θέμα αυτό έχει ολοκληρωθεί».
Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο αξιωματούχος ανέφερε ότι το σχετικό κείμενο έχει πλέον οριστικοποιηθεί και ότι οι απαραίτητες άδειες αναμένεται να εκδοθούν στο προσεχές διάστημα.
Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ιρανική οικονομία, καθώς οι εξαιρέσεις από τις κυρώσεις θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην Τεχεράνη να αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαίου και να αποκτήσει ευρύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Παρόμοιες ρυθμίσεις έχουν περιγραφεί σε προσχέδια συμφωνιών και μνημόνια κατανόησης που συζητούνται μεταξύ των δύο πλευρών τις τελευταίες εβδομάδες.
Αν και δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για το εύρος των εξαιρέσεων που θα χορηγηθούν, προηγούμενες αναφορές έκαναν λόγο για προσωρινές άδειες που θα επιτρέπουν την πώληση ιρανικού πετρελαίου και τη διευκόλυνση συναλλαγών που σχετίζονται με τη μεταφορά, την ασφάλιση και τη χρηματοδότηση των εξαγωγών.
Η πιθανή ενεργοποίηση των εξαιρέσεων αναμένεται να παρακολουθείται στενά από τις διεθνείς αγορές, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου όσο και τις τιμές της ενέργειας σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα