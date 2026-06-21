«Ήταν ο πιο καλόψυχος άνθρωπος»: Αδελφός του δημοσιογράφου Νίκου Νικολετάκη ο άνδρας που ανασύρθηκε νεκρός χθες από θαλάσσια περιοχή στα Χανιά
ΕΛΛΑΔΑ
Δημοσιογράφος οδοντίατρος Χανιά Πνιγμός Σορός

«Ήταν ο πιο καλόψυχος άνθρωπος»: Αδελφός του δημοσιογράφου Νίκου Νικολετάκη ο άνδρας που ανασύρθηκε νεκρός χθες από θαλάσσια περιοχή στα Χανιά

Ο δημοσιογράφος με μια συγκινητική ανάρτηση γνωστοποίησε ότι ο αδελφός του Μανώλης, οδοντίατρος στο επάγγελμα, έχασε τη ζωή του, ενώ είχε πάει για μπάνιο στην παραλία της Νέας Χώρας

«Ήταν ο πιο καλόψυχος άνθρωπος»: Αδελφός του δημοσιογράφου Νίκου Νικολετάκη ο άνδρας που ανασύρθηκε νεκρός χθες από θαλάσσια περιοχή στα Χανιά
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο αδελφός του Νίκου Νικολετάκη, οδοντίατρος στο επάγγελμα, είναι ο άνδρας που ανασύρθηκε νεκρός χθες από τη θαλάσσια περιοχή της Νέας Χώρας στα Χανιά, με τον δημοσιογράφο να κάνει γνωστή την τραγική είδηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Με μια συγκινητική ανάρτηση ο δημοσιογράφος αναφέρει ότι το Λιμενικό τον ειδοποίησε χθες ότι η σορός του αδελφού του είχε ανασυρθεί από την θαλάσσια περιοχή της Νέας Χώρας στα Χανιά. 

«Είχε πάει για μπάνιο αργά γιατί η θάλασσα τον ηρεμούσε. Ήταν ο πιο καλόψυχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Στο οδοντιατρείο του στα Χανιά φρόντιζε αθόρυβα και δωρεάν τα χαμόγελα των άπορων, διδάσκοντάς μας τι σημαίνει αληθινή ανθρωπιά. Αιωνία σου η μνήμη, Μανώλη μου», έγραψε μεταξύ άλλων ο δημοσιογράφος.

Δείτε την ανάρτηση


«Ήταν ο πιο καλόψυχος άνθρωπος»: Αδελφός του δημοσιογράφου Νίκου Νικολετάκη ο άνδρας που ανασύρθηκε νεκρός χθες από θαλάσσια περιοχή στα Χανιά
4 ΣΧΟΛΙΑ

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