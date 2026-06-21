Απεβίωσε ο Ραμίρο Βαλντές, ένας από τους τελευταίους εν ζωή συνεργάτες των αδελφών Κάστρο
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Απεβίωσε ο Ραμίρο Βαλντές, ένας από τους τελευταίους εν ζωή συνεργάτες των αδελφών Κάστρο

Μαζί με τον Ραούλ Κάστρο, που έκλεισε τα 95 του χρόνια, ήταν ένας από τους τελευταίους επιζώντες της αποστολής του «Γκράνμα» στις 2 Δεκεμβρίου 1956, η οποία αποτέλεσε την αφετηρία της κουβανικής επανάστασης

Απεβίωσε ο Ραμίρο Βαλντές, ένας από τους τελευταίους εν ζωή συνεργάτες των αδελφών Κάστρο
Ο Ραμίρο Βαλντές, σημαντική προσωπικότητα της κουβανικής επανάστασης, στενός συνεργάτης των αδελφών Φιντέλ και Ραούλ Κάστρο και ιδρυτής των υπηρεσιών πληροφοριών της Κούβας, πέθανε σε ηλικία 94 ετών, ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος της χώρας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

«Ο θάνατος του Διοικητή της Επανάστασης Ραμίρο Βαλντές Μενέντες μας θλίβει βαθιά, όπως εκείνος ενός πατέρα», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Κουβανός πρόεδρος. «Κάθε στιγμή της ζωή του διοικητή Ραμίρο σημαδεύτηκε από την απόλυτη πίστη του στην κυβέρνηση του Φιντέλ και του Ραούλ, καθώς και στους συντρόφους του στον αγώνα», πρόσθεσε.

Ο Ραμίρο Βαλντές ήταν ένας από τους λίγους που τιμήθηκαν στην Κούβα με τον τίτλο του Διοικητή της Επανάστασης.



Μαζί με τον Ραούλ Κάστρο, που έκλεισε τα 95 του χρόνια, ήταν ένας από τους τελευταίους επιζώντες της αποστολής του «Γκράνμα» στις 2 Δεκεμβρίου 1956, η οποία αποτέλεσε την αφετηρία της κουβανικής επανάστασης. Κατά τη διάρκεια του ανταρτοπολέμου εναντίον του δικτάτορα Φουλχένσιο Μπατίστα, πολέμησε ως υπαρχηγός του Τσε Γκεβάρα.

Ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας και του Πολιτικού Γραφείου του, υπουργός Εσωτερικών και ίδρυσε την κρατική υπηρεσία ασφαλείας G2 (υπηρεσία πληροφοριών).


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Φορώντας πάντα τη στρατιωτική στολή του στις δημόσιες εμφανίσεις του, ο Ραμίρο Βαλντές αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στη στήριξη του πρώτου προέδρου της Κούβας που δεν προέρχεται από την οικογένεια Κάστρο, του Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ. Ωστόσο, εδώ και έναν χρόνο, δεν έκανε πλέον δημόσιες εμφανίσεις.

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