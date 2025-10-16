Στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι – Η Ρωσία βιάζεται να αρχίσει διάλογο μόλις άκουσε για τους Tomahawk, λέει

Στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος αύριο Παρασκευή θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.Ο Αμερικανός πρόεδρο και ο ομόλογός του της Ουκρανίας αναμένεται να συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με το Κίεβο να έχει στο επίκεντρο το αίτημά του για την χορήγηση πυραύλων Tomahawk που μπορούν να χτυπήσουν τη Ρωσία σε μεγάλο βάθος.«Ο Πούτιν σίγουρα δεν είναι πιο γενναίος από τη Χαμάς ή οποιονδήποτε άλλο τρομοκράτη. Η γλώσσα της δύναμης και της δικαιοσύνης θα λειτουργήσει αναπόφευκτα και κατά της Ρωσίας», γράφει σε ανάρτησή του ο ΖελένσκιΗ ανάρτηση Ζελένσκι:«Ήδη βρίσκομαι στην Ουάσιγκτον.» Σήμερα, έχω συναντήσεις με εκπροσώπους εταιρειών άμυνας – κατασκευαστές ισχυρών όπλων που μπορούν σίγουρα να ενισχύσουν την προστασία μας. Συγκεκριμένα, θα συζητήσουμε για επιπλέον προμήθειες συστημάτων αεροπορικής άμυνας. Σήμερα θα συναντηθώ επίσης με εκπροσώπους αμερικανικών εταιρειών ενέργειας. Τώρα που η Ρωσία στοιχηματίζει στον τρόμο κατά του ενεργειακού μας τομέα και πραγματοποιεί καθημερινές επιθέσεις, εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας.» Αύριο έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ – και αναμένουμε ότι η δυναμική της καταστολής της τρομοκρατίας και του πολέμου που πέτυχε στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ο Πούτιν σίγουρα δεν είναι πιο γενναίος από τη Χαμάς ή οποιονδήποτε άλλο τρομοκράτη. Η γλώσσα της δύναμης και της δικαιοσύνης θα λειτουργήσει αναπόφευκτα και κατά της Ρωσίας. Μπορούμε ήδη να δούμε ότι η Μόσχα βιάζεται να ξαναρχίσει τον διάλογο μόλις ακούσει για τους Tomahawk.» Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση εκτός από την ειρήνη και την αξιόπιστη εγγύηση της ασφάλειας – και είναι ζωτικής σημασίας να προστατευθούν οι άνθρωποι από τις ρωσικές επιθέσεις και επιδρομές το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν!»