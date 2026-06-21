Σκηνές χάους σε αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνιας: Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες όταν φορτηγό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τροχαίο Καλιφόρνια

Σκηνές χάους σε αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνιας: Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες όταν φορτηγό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, δείτε βίντεο

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και έξι παιδιά

Σκηνές χάους σε αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνιας: Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες όταν φορτηγό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, δείτε βίντεο
Μια 58χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο στον αυτοκινητόδρομο Foothill (210) στο Irwindale της Καλιφόρνιας, όταν φορτηγό εξετράπη της πορείας του και στην συνέχεια έσπασε το διαχωριστικό τοίχωμα και εισέβαλε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, το θύμα ταυτοποιήθηκε ως η Κριστίνα Κινγκ, 58 ετών. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τόπο κατοικίας της.

Dashcam video shows moments before big rig crash on 210 Fwy that killed 1, injured 32 in Irwindale


Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν δεκάδες άτομα. Δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ενώ άλλοι οκτώ υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς.

1 dead, dozens injured after semi-truck crashes through 210 Freeway center divider


Ανάμεσα στους ελαφρά τραυματίες βρίσκονταν έξι παιδιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες. Παράλληλα, ακόμη 22 άτομα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, αλλά αρνήθηκαν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

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Multi-vehicle crash on 210 Freeway in Irwindale


Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί, κοντά στη ράμπα εισόδου της Irwindale Avenue. Όπως ανακοίνωσε η Τροχαία της Καλιφόρνιας, το φορτηγό πέρασε μέσα από το διαχωριστικό που χωρίζει τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να βρεθεί στις λωρίδες προς τα δυτικά και να συγκρουστεί με τουλάχιστον δύο ακόμη οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές και διασωστικές δυνάμεις. Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο της Κινγκ επί τόπου λίγο μετά την άφιξή τους. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το φορτηγό έχασε τον έλεγχο και διέσπασε το διαχωριστικό τοίχωμα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Woman killed, 30+ hurt in crash on 210 Freeway in Irwindale, officials say

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