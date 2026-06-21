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Σκηνές χάους σε αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνιας: Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες όταν φορτηγό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, δείτε βίντεο
Σκηνές χάους σε αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνιας: Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες όταν φορτηγό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, δείτε βίντεο
Δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και έξι παιδιά
Μια 58χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο στον αυτοκινητόδρομο Foothill (210) στο Irwindale της Καλιφόρνιας, όταν φορτηγό εξετράπη της πορείας του και στην συνέχεια έσπασε το διαχωριστικό τοίχωμα και εισέβαλε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, το θύμα ταυτοποιήθηκε ως η Κριστίνα Κινγκ, 58 ετών. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τόπο κατοικίας της.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν δεκάδες άτομα. Δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ενώ άλλοι οκτώ υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς.
Ανάμεσα στους ελαφρά τραυματίες βρίσκονταν έξι παιδιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες. Παράλληλα, ακόμη 22 άτομα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, αλλά αρνήθηκαν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί, κοντά στη ράμπα εισόδου της Irwindale Avenue. Όπως ανακοίνωσε η Τροχαία της Καλιφόρνιας, το φορτηγό πέρασε μέσα από το διαχωριστικό που χωρίζει τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να βρεθεί στις λωρίδες προς τα δυτικά και να συγκρουστεί με τουλάχιστον δύο ακόμη οχήματα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές και διασωστικές δυνάμεις. Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο της Κινγκ επί τόπου λίγο μετά την άφιξή τους. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το φορτηγό έχασε τον έλεγχο και διέσπασε το διαχωριστικό τοίχωμα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, το θύμα ταυτοποιήθηκε ως η Κριστίνα Κινγκ, 58 ετών. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τόπο κατοικίας της.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν δεκάδες άτομα. Δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ενώ άλλοι οκτώ υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς.
Ανάμεσα στους ελαφρά τραυματίες βρίσκονταν έξι παιδιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες. Παράλληλα, ακόμη 22 άτομα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, αλλά αρνήθηκαν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί, κοντά στη ράμπα εισόδου της Irwindale Avenue. Όπως ανακοίνωσε η Τροχαία της Καλιφόρνιας, το φορτηγό πέρασε μέσα από το διαχωριστικό που χωρίζει τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να βρεθεί στις λωρίδες προς τα δυτικά και να συγκρουστεί με τουλάχιστον δύο ακόμη οχήματα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές και διασωστικές δυνάμεις. Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο της Κινγκ επί τόπου λίγο μετά την άφιξή τους. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το φορτηγό έχασε τον έλεγχο και διέσπασε το διαχωριστικό τοίχωμα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.
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