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Φιντάν: Το Ισραήλ περιμένει στη γωνία για να σαμποτάρει τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν
Φιντάν: Το Ισραήλ περιμένει στη γωνία για να σαμποτάρει τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι η ισραηλινή πλευρά θα μπορούσε να επιχειρήσει να ανατρέψει ή να υπονομεύσει τη διαδικασία εφόσον παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία
Επιφυλακτικός ως προς την ταχύτητα εφαρμογής της πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εμφανίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, τονίζοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά τεχνικά ζητήματα που ενδέχεται να δυσκολέψουν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, ενώ επισήμανε ότι το Ισραήλ «περιμένει στη γωνία» για να σαμποτάρει τις διαπραγματεύσεις.
Σε δηλώσεις του στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης αποτελεί σημαντικό βήμα, χωρίς όμως να σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα έχουν επιλυθεί.
«Πρόκειται για σημαντικά ζητήματα. Ενδέχεται να μην είναι εύκολο να επιλυθούν άμεσα οι τεχνικές λεπτομέρειές τους. Μπορεί κατά καιρούς να βρεθούμε αντιμέτωποι με αδιέξοδα. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό», δήλωσε ο Φιντάν.
Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για τον ενδεχόμενο ρόλο του Ισραήλ στις εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι η ισραηλινή πλευρά θα μπορούσε να επιχειρήσει να ανατρέψει ή να υπονομεύσει τη διαδικασία εφόσον παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία.
«Δεύτερον, φυσικά, υπάρχει πάντοτε το Ισραήλ που περιμένει στη γωνία, έτοιμο να σαμποτάρει τη διαδικασία μόλις βρει την ευκαιρία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Τούρκος υπουργός εκτίμησε ότι η διαδικασία που ακολουθεί θα είναι σύνθετη και απαιτητική, με τις εμπλεκόμενες πλευρές να καλούνται να γεφυρώσουν διαφορές σε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων.
Σε δηλώσεις του στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης αποτελεί σημαντικό βήμα, χωρίς όμως να σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα έχουν επιλυθεί.
«Πρόκειται για σημαντικά ζητήματα. Ενδέχεται να μην είναι εύκολο να επιλυθούν άμεσα οι τεχνικές λεπτομέρειές τους. Μπορεί κατά καιρούς να βρεθούμε αντιμέτωποι με αδιέξοδα. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό», δήλωσε ο Φιντάν.
Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για τον ενδεχόμενο ρόλο του Ισραήλ στις εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι η ισραηλινή πλευρά θα μπορούσε να επιχειρήσει να ανατρέψει ή να υπονομεύσει τη διαδικασία εφόσον παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία.
«Το Ισραήλ περιμένει στη γωνία»
«Δεύτερον, φυσικά, υπάρχει πάντοτε το Ισραήλ που περιμένει στη γωνία, έτοιμο να σαμποτάρει τη διαδικασία μόλις βρει την ευκαιρία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Τούρκος υπουργός εκτίμησε ότι η διαδικασία που ακολουθεί θα είναι σύνθετη και απαιτητική, με τις εμπλεκόμενες πλευρές να καλούνται να γεφυρώσουν διαφορές σε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων.
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